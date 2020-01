Divyabhaskar.com Jan 27, 2020, 11:41 AM IST

નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા પી ચિદમ્બરમે ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહની ટીકા કરી છે. તેમણે સોમવારે એક ટ્વિટ કરી રહ્યું છે કે શાહીન બાગ મહાત્મા ગાંધીના મૂળ વિચારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેમાંથી મુક્તિ મેળવવાનો અર્થ અહિંસા અને સત્યાગ્રહથી મુક્તિ મેળવવાનો છે. આ અગાઉ શાહે રવિવારે દિલ્હીમાં બાબરપુરની ચૂંટણી રેલીમાં કહ્યું હતું કે EVMનું બટન એટલા ગુસ્સામાં દબાવો કે કરંટ શાહીન બાગની અંદર લાગે. શાહીન બાગમાં નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA)ના વિરોધમાં 15 ડિસેમ્બરથી વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે.

Home Minister seeks votes to ‘get rid of Shaheen Bagh’.



Only those who despise Gandhiji would want to get rid of Shaheen Bagh. Shaheen Bagh represents the essence of Mahatma Gandhi.



Getting rid of Shaheen Bagh amounts to getting rid of Ahimsa and Satyagraha.