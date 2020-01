Divyabhaskar.com Jan 18, 2020, 04:08 PM IST

શ્રીનગર: જમ્મૂ-કાશ્મીરના 10 જિલ્લાઓમાં 2G સેવાઓ બહાલ કરવામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ લાગૂ રહેશે. જમ્મૂ-કાશ્મીરના મુખ્ય સચિવ રોહિત કંસલે કહ્યું છે કે જમ્મૂ વિસ્તારના 10 જિલ્લાઓમાં ઇન્ટરનેટ સેવાઓ બહાલ કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે શનિવારે કહ્યું કે ઉત્તર કાશ્મીરના બાંદીપોરા અને કુપવાડામાં 2G ઇન્ટરનેટ સેવાઓ બહાલ કરવામાં આવી રહી છે. કાશ્મીર ઘાટીની બેન્કોમાં બ્રોડબેન્ડ સેવાઓ સંપૂર્ણ રીતે ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે. મુખ્ય સચિવે કહ્યું કે વોઇસ કોલિંગની સેવા સાથે જ SMS સેવાઓ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.

પ્રી-પેડ કનેક્શન પરથી પ્રતિબંધ હટ્યો

મુખ્ય સચિવ રોહિત કંસલે જણાવ્યું કે હવે ઘાટીમાં પ્રી-પેડ કનેક્શન પરથી પ્રતિબંધ હટાવી લેવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે 5 ઓગસ્ટે સંસદમાં જમ્મૂ-કાશ્મીર રાજ્ય પુનર્ગઠન બિલ રજૂ કર્યું હતું. આ દિવસે જમ્મૂ-કાશ્મીરમાંથી અનુચ્છેદ 370 હટાવવાનો સંકલ્પ પણ પારિત કરવામાં આવ્યો હતો. તેના એક દિવસ પહેલા 4 ઓગસ્ટના સમગ્ર રાજ્યમાં ટેલીફોન અને મોબાઇલ સેવાઓ બંધ કરી દેવામાં આવી હતી.

Rohit Kansal:2G mobile data on postpaid mobile for accessing whitelisted websites shall be allowed in all 10 districts of Jammu&Kupwara, Bandipora in Kashmir division. Mobile internet shall remain suspended in Budgam, Ganderbal,Baramulla,Srinagar,Kulgam,Anantnag, Shopian&Pulwama https://t.co/HEXpQySXWp