Divyabhaskar.com Feb 23, 2020, 12:49 PM IST

નવી દિલ્હીઃ નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA)ના વિરોધમાં દિલ્હીના શાહીન બાગ જેવું અન્ય એક પ્રદર્શન રાજધાનીમાં શરૂ થયું છે. આ પ્રદર્શન જાફરાબાદના મેટ્રો સ્ટેશન પર શનિવારે લગભગ અડધી રાત્રે શરૂ થયું છે. અહીં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમુહાયની મહિલાઓ અડધી રાત્રે જાફરાબાદ મેટ્રો સ્ટેશનની નીચેથી પસાર થતા માર્ગ પર બેસી ગઈ હતી અને CAA-NRC સામે પ્રદર્શન કરવાનું શરૂ કરી દીધુ છે. આ માર્ગ બંધ થવાથી અહીંથી મૌજપુર અને યમુના વિહા જતો માર્ગ બંધ થઈ ગયો છે.

જાફરાબાદમાં મોટી સંખ્યામાં સુરક્ષાદળોને ગોઠવવામાં આવ્યા છે.

જાફરાબાદમાં મહિલા પોલીસ કર્મચારીઓને પણ ફરજ પર ગોઠવવામાં આવી છે. દરમિયાન પોલીસે વિરોધ દેખાવ કરનારી મહિલાઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલો એક મંચ તોડી નાંખ્યો છે. વિરોધ પ્રદર્શન કરતી મહિલાઓએ મેજથી એક નાનો મંચ તૈયાર કર્યો હતો. આ વિરોધ પ્રદર્શનને લીધે જાફરાબાદ મેટ્રો સ્ટેશન બંધ કરવું પડ્યું છે. હવે લોકોએ આ મેટ્રો સ્ટેશનથી મેટ્રો સ્ટેશન સેવા મળશે નહીં. અહીં મેટ્રો ગેટના દરવાજા બંધ કરવામાં આવ્યા છે.

#WATCH Delhi: Heavy security deployed in Jaffrabad metro station area. Protesters are agitating near the metro station, in protest against #CitizenshipAmendmentAct . pic.twitter.com/6ZdYuqesEU

અહેવાલ પ્રમાણે અડધી રાત્રે વિરોધ પ્રદર્શન કરવા મહિલાઓ સીલમપુર રેડ લાઈટથી જાફરાબાદ મેટ્રો સ્ટેશન તરફ કૂંચ કરી હતી અને જાફરાબાદ મેટ્રો સ્ટેશન નીચેના માર્ગ પર બેસી ગઈ હતી. વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલી મહિલાઓએ બુરખા પહેરી આ પ્રદર્શનમાં સામેલ થઈ હતી. તેમણે કેન્ડલ સળગાવી અને CAA વિરોધમાં સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.

#WATCH Delhi: People continue to protest in Jaffrabad metro station area, against #CitizenshipAmendmentAct. Security has been deployed there.



As per the Delhi Metro Rail Corporation, entry and exit of Jaffrabad have been closed. Trains will not be halting at this station. pic.twitter.com/gOLTj9MUnG