Divyabhaskar.com Feb 11, 2020, 11:47 AM IST

નવી દિલ્હીઃ સોમવારે ભાજપે પોતાના તમામ રાજ્યસભા સભ્યોને મંગળવારે સંસદમાં અનિવાર્ય રીતે હાજર રહેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. તેના માટે પાર્ટીએ ત્રણ લાઈનનો વ્હિપ પણ બહાર પાડ્યો હતો. તેના માટે રાજ્યસભામાં તમામ ભાજપના સભ્યોએ મંગળવારે હાજર રહીને સરકારના પક્ષમાં સમર્થન દર્શાવવાનું છે. આ બધાની વચ્ચે નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા આમ બજેટ પર જવાબ પણ આપવામાં આવનાર છે.



વ્હીપમાં લખવામાં આવ્યું છે કે રાજ્યસભાના તમામ ભાજપના સાંસદોને એ સૂચિત કરવામાં આવ્યું છે કે સંસદમાં મંગળવારે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ બિલ રજૂ કરવામાં આવશે. આ કારણે 11 ફેબ્રુઆરી 2020ના રોજ ચર્ચા અને પસાર કરાવવા માટે હાજર રહે.



આમ બજેટ પર ઉતર આપશે નાણાં મંત્રી

માનવામાં આવી રહ્યું કે નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ મંગળવારે લોકસભા અને રાજ્યસભામાં આમ બજેટ પર ઉતર આપશે. નાણાં મંત્રીએ એક ફેબ્રુઆરીએ બજેટ રજૂ કર્યું હતું. જોકે પાર્ટી વ્હિપ બહાર પાડ્યા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર સમાન નાગરિક સંહિતા વિધેયક(કોમન સિવિલ કોડ બિલ) ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યું. સોશિયલ મીડિયા પર લોકોએ આ બિલને લઈને વિવિધ પ્રકારની ચર્ચાઓ શરૂ કરી છે. આ સિવાય દિલ્હીની વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોની પણ ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે.



ખાસ વાત એ છે કે સોશિયલ મીડિયા પર યુનિફોર્મ સિવિલ કોડની સાથે ઘણી બીજી અફવાહો પણ વધવા લાગી હતી. કેટલાક લોકોએ ટ્વિટર પર એ પણ લખ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકાર દિલ્હીને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ બનાવવાની તૈયારીમાં છે.

BJP's letter states 'All BJP MPs of Rajya Sabha are informed that some very important Legislative work will be brought to the House on Tuesday, 11th February 2020, to be discussed and to be passed'. https://t.co/kQ03pFZ69k