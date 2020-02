Divyabhaskar.com Feb 25, 2020, 12:54 PM IST

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીના જાફરાબાદ અને મૌજપુર વિસ્તારમાં ભડકેલી હિંસા અને આગ લગાડવાની ઘટનામાં એક પોલીસ કર્મી સહિત સાત લોકોના મોત થયા છે. દિલ્હીમાં CAAનો વિરોધ કરનારા અને સમર્થન કરનારા વચ્ચે થયેલી હિંસા અંગે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત સાથે બેઠકમાં ભાગ લેવા જતા પહેલા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સૌને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી છે. આ ઉપરાંત બહારથી લોકોને આવતા અટકાવવા માટે દિલ્હી સાથે જોડાયેલી સરહદ પણ સીલ કરવાની જરૂર હોવા પર ભાર મુક્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે હિંસાથી સૌનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે.

તમામ હોસ્પિટલ સત્તાવાળાઓને આ હિંસાનો ભોગ બનેલાઓને શક્ય એટલી શ્રેષ્ઠ સારવાર આપવા કહેવામાં આવ્યું છે. તેમણે તમામ ધર્મના લોકોને શાંતિ સ્થાપવા બેઠક કરવા અપિલ કરી હતી. આ બેઠકમાં ધારાસભ્યએ પણ ભાગ લેવા નિર્દેશ કર્યો હતો. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ઉત્તરપૂર્વ દિલ્હીમાં થયેલી હિંસામાં 50 જેટલા લોકોને ઈજા પહોંચી છે.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: In the meeting, the MLAs of the border areas have said that people are coming from outside. There is a need to seal the borders and do preventive arrests. https://t.co/ev0btR9pm1 pic.twitter.com/bLSNe41hqV