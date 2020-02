Divyabhaskar.com Feb 11, 2020, 04:12 PM IST

નવી દિલ્હીઃ અરવિંદ કેજરીવાલ સતત ત્રીજી વખત દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી બનવા જઈ રહ્યાં છે. શીલા દીક્ષિત બાદ આ પ્રથમ વખત હશે, જ્યારે દિલ્હીમાં કોઈ સતત ત્રીજી વખત શપથ લેશે. ભાજપે જ્યારે 2019ની લોકસભા ચૂંટણી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ચેહરા પર જ લડી અને તેને 303 સીટ મળી તો આમ આદમી પાર્ટીએ આમાંથી પાઠ શીખ્યો. જે રીતે ભાજપે પ્રચાર કર્યો હતો કે મોદી સિવાય દેશમાં કોઈ વિકલ્પ નથી, તે જ રીતે આપે પણ દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એવો પ્રચાર કર્યો કે કેજરીવાલ સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી. તેને ટીના એટલે કે ધેર ઈઝ નો અલ્ટરનેટિવ(TINA) ફેકટર કહે છે. આપનો પ્રચાર આ બાબત પર જ કેન્દ્રિત રહ્યો.

1) ધેર ઈઝ નો અલ્ટરનેટિવઃ કેજરીવાલની સામે કોણ ?

લોકસભા ચૂંટણીમાં મોદીને આગળ રાખીને ભાજપે રાષ્ટ્રવાદનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. આ જ રીતે આપે દિલ્હીની ચૂંટણીમાં કેજરીવાલન ચેહરાને આગળ રાખીને વીજળી-પાણી જેવા મુદ્દા પર જોરદાર પ્રચાર કર્યો. પાર્ટીએ એ સંદેશ આપ્યો કે આ ચૂંટણી દેશ માટે નથી, સ્થાનિક મુદ્દાઓ માટે છે. આપના પ્રચારમાં વારંવાર એ સવાલ ઉઠતો રહ્યો કે ભાજપના સીએમ ઉમેદવાર કોણ છે. ભાજપના નવા અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ તમામ 70 સીટોને કવર કરી. ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ પગે ચાલીને પત્રિકાઓ વેચતા જોવા મળ્યા, જોકે આ વખતે પાર્ટીએ કોઈ સીએમ ઉમેદવાર જાહેર કર્યા નથી. જ્યારે 2015ની ચૂંટણીમાં ભાજપે કિરણ બેદીને સીએમ ઉમેદવાર બનાવ્યા હતા.

