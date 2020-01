Divyabhaskar.com Jan 30, 2020, 07:38 PM IST

નવી દિલ્હીઃ જામિયા પાસે નાગરિકતા સંશોધન કાયદો (CAA) વિરુદ્ધ રેલી અગાઉ ગુરુવારે એક યુવકે ફાયરિંગ કર્યું હતું. આ યુવકની ફેસબુક પ્રોફાઈલ નામ રામભક્ત ગોપાલ છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ ઘટનાને લઈ તીખી પ્રતિક્રિયા આવી રહી છે. ટ્વિટરમાં ટેરરિસ્ટ ટોપ ટ્રેન્ડમાં છે. આ ઉપરાંત હેશટેગ રામભક્ત ગોપાલ અને એરેસ્ટ અનુરાગ ઠાકુર પણ ટ્રેન્ડમાં છે. યુઝર્સ કેન્દ્રીય પ્રધાન અનુરાગ ઠાકુરને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું છે કે જો મંત્રી કહેશે કે ગોળી મારો તો પરિણામ આ જ આવશે. એક યુઝર લખે છે-હિરો ગોપાલ, ડાયરેક્ટર અનુરાગ ઠાકુર.

અનુરાગ ઠાકુરે 27મી જાન્યુઆરીના રોજ રિઠાલામાં ભાજપની ચૂંટણી રેલીમાં લોકો પાસે સૂત્રોચ્ચાર કરાવ્યા હતા કે દેશ કે ગદ્દારો કો.....

ત્યારબાદ ત્યાં રહેલી ભીડે કહ્યું હતું કે ગોળી મારો #$#$ ને. આ સૂત્રોચ્ચારને લઈ સોશિયલ મીડિયા પર એરેસ્ટ અનુરાગ ઠાકુર ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યો છે.

સોશિયલ મીડિયા પર પ્રશ્નો સર્જાયા

યુઝર્સે કહ્યું- પહેલા ગાંધીને માર્યા, આજે ગાંધીવાદીઓને મારવાનો પ્રયાસ

ઘટના બાદ ત્રણ કલાકમાં હેશટેગ ટેરરિસ્ટથી 98 હજાર કરતા વધારે ટ્વિટ આવ્યા છે. આ સમયે હેશટેક રામભક્ત ગોપાલથી 20 હજાર કરતા વધારે અને એરેસ્ટ અનુરાગ ઠાકુરથી 24 હજાર કરતા વધારે ટ્વિટ થયા. હેશટેગ હિન્દુત્વઆતંકવાદી પણ ટ્રેન્ડમાં છે. આ ઉપરાંત દિલ્હી પોલીસ, શાહીનબાગ પ્રોટેસ્ટ પણ ટ્રેન્ડ કરી રહ્યો છે.

IF Union Ministers from the stage chants "गोली मारो" Then Result is here .. Before they killed #Gandhi ji, Today they want to kill #Gandhians .. "Delhi Police" is waiting for kill them.. #Jamia #CAA_NRCProtests #ArrestAnuragThakur #saheenbaghprotest 🇮🇳 pic.twitter.com/RgWNqkMO48

Terrorist Rambhakt Gopal was shouting Delhi Police Zindabad, Hindustan Zindabad. Delhi Police took no action against Anurag Thakur, Union Minister and BJP star campaigner, when he asked people to shoot the traitors. Delhi Police is under Amit Shah. #ArrestAnuragThakur

There is nothing surprising or shocking about this.. this is the logical conclusion of what we brought to power in 2014.. read any of the Sangh ideologues- this is where we were headed all along when we voted them in! #Delhi #MartyrsDay pic.twitter.com/rNuKaHYvPp