Divyabhaskar.com Jan 16, 2020, 07:10 PM IST

નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી બિપ્લબ કુમાર દેબ અને મિઝોરમના મુખ્યમંત્રી ઝોરામથાંગાની ઉપસ્થિતિમાં બ્રુ શરણાર્થીઓના પ્રતિનિધિઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને મિઝોરમમાંથી બ્રુ શરણાર્થીઓને લગતી કટોકટીનો અંત લાવવા માટે એક સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. આ સાથે ત્રિપુરામાં આશરે 30,000 બ્રુ શરણાર્થીઓના પુનઃવસન માટે રૂપિયા 600 કરોડનું પેકેજ આપવામાં આવ્યું છે.બ્રુ શરણાર્થીઓને રૂપિયા 4 લાખની ફિક્સ્ડ ડિપોઝીટ (FD) સાથે એક પ્લોટ, પ્રતિ મહિના રૂપિયા 5000ની બે વર્ષ સુધી આર્થિક સહાયતા તેમ જ વિના મૂલ્યે રેશન આપવામાં આવશે.

Delhi: Union Home Minister Amit Shah and representatives of Bru refugees sign an agreement to end crisis of Bru refugees from Mizoram and for their settlement in Tripura, in presence of Tripura CM Biplab Kumar Deb and Mizoram Chief Minister Zoramthanga. pic.twitter.com/SFSa4OY99u