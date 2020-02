Divyabhaskar.com Feb 18, 2020, 05:12 PM IST

નેશનલ ડેસ્ક: દિલ્હી ચૂંટણીમાં મીંડુ મેળવ્યા બાદ ધીમે ધીમે હવે કોંગ્રેસ પાર્ટી અંદરની તિરાડો વધુ પહોળી થઇને દેખાઇ રહી છે. જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા પહેલાથી જ પાર્ટી સ્ટેન્ડથી અલગ નિવેદનો આપી ચૂક્યા છે. હવે જાણીતા કોંગ્રેસના સાંસદ શશિ થરૂર અને અભિષેક મનુ સિંઘવીના વલણ પણ એકબીજાથી વિરુદ્ધ આવ્યા છે. લેબર પાર્ટીની સાસંદ ડેબી અબ્રાહમ્સ ભારત આવી હતી પરંતુ સરકારે તેને એરપોર્ટ પરથી જ પરત જવા કહી દીધું હતું. તેનું કારણ એ હતું કે લેબર પાર્ટીના વલણ પ્રમાણે ડેબી પણ ભારત વિરોધી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ છે. સરકારના સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે અબ્રાહમ્સે ગત વર્ષ 7 ઓક્ટોબરના રોજ બિઝનેસ મીટિંગમાં સામેલ થવા માટે ઈ-વિઝા જારી કરવામાં આવ્યા હતા, જે ઓક્ટોબર, 2020 સુધી માન્ય હતા. જોકે, દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓની જાણકારી મળ્યા બાદ સરકારે વિઝા રદ્દ કર્યા.

આ મામલો સામે આવ્યા બાદ ડેબીએ એક ટ્વિટમાં ઘટના અંગે જણાવ્યું હતું. તેમાં ડેબીએ કહ્યું કે તે અમુક ભારતીયો સાથે દિલ્હીમાં એક પરિવારને મળવા જઇ રહી હતી. આ લાંબી પોસ્ટને રિટ્વિટ કરીને શશિ થરૂરે કહ્યું કે જો કાશ્મીરમાં પરિસ્થિતિ સામાન્ય હોય તો સરકાર લોકોને ત્યાં જોવા માટે કેમ જવા નથી દેતી ? જોકે આ ઘટના અંગે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અભિષેક મનુ સિંઘવીએ પ્રતિક્રિયા આપીને સરકારનો આ નિર્ણય દેશહિતમાં ગણાવ્યો હતો. સિંઘવીએ ટ્વિટ કરીને કહ્યું-‘‘ડેબીને ભારત આવે તે અગાઉ અટકાવવામાં આવે તે જરૂરી હતું, કારણ કે તે સાંસદ નહીં પણ પાકિસ્તાનના પ્રતિનિધિ તરીકે કામ કરે છે. તેનું જોડાણ પાકિસ્તાન સરકાર અને ISI સાથે છે. ભારતની સ્વાયતતા પર હુમલો કરવાનો પ્રયત્ન નાકામ કરવો જરૂરી હતો. ’’ કોંગ્રેસના એક નેતા તરફથી સરકારના નિર્ણયની તરફેણમાં નિવેદન આવતા સોશિયલ મીડિયામાં તેમના વખાણ કરવામાં આવ્યા હતા.

If things are fine in #Kashmir , shouldn't the Govt encourage critics to witness the situation themselves to put their fears to rest? Instead of conducting tours for pliant MEPs &polite Ambassadors alone, surely the head of a ParliamentaryGroup on the subject is worth cultivating? https://t.co/vMtcAXCDb9

The deportation of Debbie Abrahams by India was indeed necessary, as she is not just an MP, but a Pak proxy known for her clasp with e Pak govt and ISI. Every attempt that tries to attack India's sovereignty must be thwarted.#Kashmir#DebbieAbrahams