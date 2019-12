Divyabhaskar.com Dec 27, 2019, 06:05 PM IST

મુંબઈઃ સમગ્ર દેશમાં આધાર કાર્ડની સંખ્યા 125 કરોડનો આંકડો વટાવી ગઈ છે. આધાર કાર્ડ ઈસ્યુ કરનારી સંસ્થા યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા(યુઆઈડીએઆઈ)એ શુક્રવારે જાહેરાત કરતા કહ્યું છે કે 10 વર્ષ અને ત્રણ મહિનામાં જ આ ટાર્ગેટને પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

12 અંકનો ઓળખ નંબર

આધાર કાર્ડ ભારત સરકાર દ્વારા ભારતના નાગરિકને આપવામાં આવતું ઓળખ કાર્ડ છે. સૌથી પહેલા નંદન નિલેકણીને યુઆઈડીએઆઈના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તેમાં 12 અંકનો નંબર છાપવામાં આવે છે. આ અંક ભારતમાં રહેતા વ્યક્તિની ઓળખ અને એડ્રેસનું પ્રમાણ છે. ભારતીય પોસ્ટ દ્વારા પ્રાપ્ત અને યુઆઈડીએઆઈની વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરવામાં આવેલું ઈ-આધાર બંને સરખી માન્યતા ધરાવે છે.

વિશ્વની સૌથી મોટી બાયોમેટ્રિક આઈડી પદ્ધતિ

આધારને વિશ્વની સૌથી મોટી બાયોમેટ્રિક આઈડી પદ્ધતિ માનવામાં આવે છે. વિશ્વ બેન્કના મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી પોલ રોમરે આધારની ગણના વિશ્વના સૌથી સારા આઈડી કાર્યક્રમમાં કરી છે. આધારનો ડેટાબેસ યુઆઈડીએઆઈના બે ડેટા સેન્ટરમાં રાખવામાં આવ્યો છે. આ બંને સેન્ટરમાં કુલ સાત હજારથી વધુ સર્વર છે. આ ડેટાબેસ સેન્ટર ઔદ્યોગિક મોડલ ટાઉનશીપ, માનેસર અને બેંગલુરુમાં આવેલું છે.

અહીં આધારકાર્ડનો ઉપયોગ થાય છે

અગાઉ તેનો ઉપયોગ બેન્ક ખાતુ ખોલવવા અને મોબાઈલ સીમ લેવા માટે થતા E-KYCમાં થતો હતો પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ તેનો ઉપયો હવે E-KYC તરીકે ન કરી શકાય. જોકે ઘણી અન્ય સેવાઓ માટે તેનો ઉપયોગ હજી પણ ચાલુ છે. આ સેવામાં નીચેની સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે...

