Jan 18, 2020

મુંબઈઃ બોલીવુડની અભિનેત્રી શબાના આઝમીની કારનો અકસ્માત થયો છે, જેમાં તેમને ઈજા પહોંચી છે. આ અકસ્માત બોમ્બે પુણે એક્સપ્રેસ વે પર સર્જાયો છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે તેમની કાર ટ્રક સાથે અથડાઈ હતી, જેને પગલે તેમને ઈજા પહોંચી છે. તેમને માથા પર અને હાથમાં ઈજા પહોંચી છે. જાવેદ અખ્તર પણ કારમાં તેમની સાથે હતા. જાવેદ અખ્તરને કોઈ ઈજા પહોંચી ન હતી.

Actor Shabana Azmi badly injured and critical in car accident on Mumba- Pune Expressway. pic.twitter.com/ihTLBi7l5Q