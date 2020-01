Divyabhaskar.com Jan 13, 2020, 12:34 PM IST

નવી દિલ્હીઃ ભાજપના દિલ્હી એકમે મનોજ તિવારીના એક વીડિયોનો ઉપયોગ કરવા માટે આમ આદમી પાર્ટીને 500 કરોડ રૂપિયાની માનહાનિ નોટિસ આપી છે. AAPએ પાર્ટીના થીમ સોંગ ‘લગે રહો કેજરીવાલ’માં મનોજ તિવારીના એડિટેડ વીડિયોનો ઉપયોગ કર્યો છે. ભાજપે આ અંગે ચૂંટણી પંચને ફરિયાદ કર છે.

વીડિયોમાં તિવારી AAPના પોલ કેમ્પેન સોંગમાં ડાન્સ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. તિવારીએ આને ઈન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટી એક્ટનું ઉલ્લંઘન જાહેર કરી દીધું અને વીડિયોનો ઉપયોગ કરવા માટે AAP પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે.

ભોજપુરી ગાયક અને ફિલ્ન સ્ટાર તિવારીએ દાવો કર્યો કે તેમના એક આલબમના સાઉન્ડટ્રેકનો ઉપયોગ AAPના થીમ સોંગ માટે કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, આમ આદમી પાર્ટી ભાજપની લોકપ્રિયતાથી ડરી ગઈ છે એટલે આવી નીચ હરકત કરી છે.

#LageRahoKejriwal song is so good even sir @ManojTiwariMP is also dancing on it. pic.twitter.com/Ye3077PMK4