Divyabhaskar.com Jan 14, 2020, 08:46 PM IST

નવી દિલ્હી: વિધાનસભા ચૂંટણી માટે આમ આદમી પાર્ટીએ મંગળવારે દરેક 70 વિધાનસભા સીટ માટે ઉમેદવાર જાહેર કર્યા હતા. પાર્ટીએ 15 સીટિંગ ધારાસભ્યોની ટિકિટ કાપી છે. 8 મહિલાઓને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. દિલ્હીમાં 8 ફેબ્રુઆરીએ વોટિંગ થશે અને 11 ફેબ્રુઆરીએ પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે.

Best wishes to all. Don’t be complacent. Work v hard. People have lot of faith in AAP and u. God bless. https://t.co/JuuvriCoNG