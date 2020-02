Divyabhaskar.com Feb 29, 2020, 06:43 PM IST

ચેન્નાઈઃ દેશના દક્ષિણના રાજ્ય તમિલનાડુની રાજધાની ચેન્નાઈના માધવરામ વિસ્તારમાં તેલના એક ગોડાઉનમાં આગ લાગી છે. આ આગને ઓલવવા માટે ફાયરબ્રિગેડના કર્મચારી ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા છે. આગ લાગવા પાછળનુ કારણ જાણી શકાયુ નથી.

#WATCH Tamil Nadu: Fire breaks out at an oil warehouse in Madhavaram area in Chennai. 12 fire tenders present at the spot. Fire-fighting operation is underway. pic.twitter.com/kHKmM0LBXY