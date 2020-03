દિવ્ય ભાસ્કર Mar 18, 2020, 04:12 PM IST

નેશનલ ડેસ્ક: પંજાબ સરકાર 5800 કેદીઓને મુક્ત કરી શકે છે. પ્રદેશના જેલ મંત્રી સુખજિંદરસિંહ રંધાવાએ કહ્યું કે આ મુદ્દે સરકારને પ્રસ્તાવ મોકલવામાં આવ્યો છે. આ પ્રસ્તાવમાં તેમણે જેલમાંથી લગભગ 5800 કેદીઓને મુક્ત કરવાની ભલામણ કરી છે.આ પ્રસ્તાવ કોરોનાવાયરસની સમસ્યાને લઇને મોકલવામાં આવ્યો છે.

તેમાંથી 2800 કેદી એવા છે જેઓ ચેન સ્નેચિંગ જેવા નાના-મોટા ગુનાઓમાં કેદ છે. 3000 કેદી અમુક ગ્રામ નશા સાથે પકડાયેલા છે. દરેક ડીજીપી, એડીજીપી અને એસપી સાથે આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. દરેકની સહમતિ હશે તો જ કોઇ નિર્ણય પર પહોંચી શકાશે.

Punjab Jail Minister SS Randhawa: I have sent a proposal to Punjab government for release for 2800 inmates who are lodged in jails for petty crimes like snatching and 3000 criminals who were caught with small quantity drugs. Final decision yet to be taken. #Coronavirus (1/2) pic.twitter.com/xJnrUNPn2T

Punjab Jail Minister: There are concerns that crime rate may go up after the release of these prisoners. State DGP&ADGP(jails) have discussed the issue with SPs & a decision will be taken accordingly. Also, we are sanitizing the jails as a preventive measure against #Coronavirus https://t.co/LQ4VXN5kW0