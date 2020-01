Divyabhaskar.com Jan 29, 2020, 06:00 PM IST

નવી દિલ્હી/પટનાઃ જદયૂના ઉપાધ્યક્ષ પ્રશાંત કિશોર(પીકે) અને જનરલ સેક્રેટરી પવન વર્માને પાર્ટીએ સસ્પેન્ડ કર્યા છે. જદયૂએ આ બંને નેતાઓ પર પાર્ટી વિરોધી ગતિવધિઓમાં સામેલ થવા પર પગલા ભર્યા છે. પ્રશાંત કિશોર નાગરિકતા સંશોધન કાયદાનો વિરોધ કરી રહ્યાં છે. પવન વર્માને દિલ્હીમાં ભાજપ અને જદયૂના ગઠબંધન સામે વાંધો છે. બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતીશ કુમારે મંગળવારે કહ્યું કે પ્રશાંતને અમિત શાહના કહેવા પર પાર્ટીમાં લાવવામાં આવ્યા હતા અને તે જવા માંગે છે તો જઈ શકે છે. નીતીશના આ નિવેદનનની પાછળ પીકેએ તાત્કાલિક પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે નીતીશ નીચલી કક્ષાનું જુઠ્ઠું બોલી રહ્યાં છે. આ વાતને 20 કલાક થયા બાદ તેમને પાર્ટીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતા.

પાર્ટીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા બાદ પ્રશાંત કિશોરે ટ્વિટ કરીને પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે લખ્યું- શુભેચ્છા નીતીશ કુમાર. મુખ્યમંત્રીની ખુરશી પર રહેવા માટે મારી તમને શુભેચ્છા છે. ભગવાન તમારું ભલું કરે.

એક દિવસ પહેલા જ થયો હતો નીતીશ-પીકે વચ્ચે જીભનો જંગ

નીતીશે કહ્યું કે કોઈને અમે થોડા પાર્ટીમાં લાવ્યા હતા. અમિત શાહના કહેવા પર મેં પ્રશાંત કિશોરને પાર્ટીમાં સામેલ કરાવ્યા હતા. અમિત શાહે મને કહ્યું હતું કે પ્રશાંતને પાર્ટીમા સામેલ કરી લો. જો તેઓ જવા માંગે છે તો તે જઈ શકે છે. જોકે તેમણે જદયૂની સાથે રહેવું છે, તો પાર્ટીની નીતી અને સિદ્ધાંતો મુજબ જ ચાલવું પડશે. મને જાણવા મળ્યું છે કે પ્રશાંત કિશોર આમ આદમી પાર્ટી માટે રણનીતી બનાવી રહ્યાં છે. એવામાં હવે તેમને જ પુછવું જોઈએ કે જદયૂમાં રહેવા માંગે છે કે નહિ.

નીતીશના નિવેદન બાદ થોડા જ કલાકોમાં પ્રશાંતે ટ્વિટ કર્યું તમે(નીતીશ) મને પાર્ટીમાં શાં માટે અને કઈ રીતે લાવ્યા તે બાબતે ખૂબ જ હલકી કક્ષાનું જુઠ્ઠાણું બોલી રહ્યાં છે. આ તમારી ખૂબ જ ખરાબ કોશિશ છે, મને તમારા રંગે રગવાની. જો તમે સાચુ બોલી રહ્યાં છો તો કોણ તે ભરોસો કરશે કે હાલ પણ તમારામાં એટલી હિમ્મત છે કે અમિત શાહ દ્વારા મોકલવામાં આવેલ માણસની વાત ન સાંભળો ? પીકેએ કહ્યું હતું કે નીતીશ જી કહી ચૂક્યા છે કે હવે મારા જવાબની રાહ જોવો. હું તેમને જવાબ આપવા માટે બિહાર જઈશ.

.@NitishKumar what a fall for you to lie about how and why you made me join JDU!! Poor attempt on your part to try and make my colour same as yours!



And if you are telling the truth who would believe that you still have courage not to listen to someone recommended by @AmitShah?