Divyabhaskar.com Jan 19, 2020, 09:57 PM IST

પટના: જળ-જીવન-હરિયાળી અને દારૂબંધીના પક્ષમાં તેમજ દહેજપ્રથા અને બાળવિવાહ વિરુદ્ધ રવિવારે રાજ્યભરમાં 18034 કિલોમીટર લાંબી માનવ શ્રૃંખલા બનાવવામાં આવી હતી. મુખ્ય કાર્યક્રમ પટનાના ગાંધી મેદાનમાં થયો હતો. તેમાં મુખ્યમંત્રી નીતિશકુમાર સામેલ થયા. હેલિકોપ્ટરની સાથે બાઇકસવાર વીડિયોગ્રાફરે પણ તેના વીડિયો બનાવ્યા હતા. ગામડાઓથી લઇને શહેરો સુધી દર એક કિલોમીટર પર એક વીડિયોગ્રાફર તૈનાત કરવામાં આવ્યો હતો.

જિલ્લાઓથી મળેલા રિપોર્ટે લંબાઈ વધારી

માનવ શ્રૃંખલાની લંબાઈ પહેલા 16128 કિલોમીટર કરવાનો લક્ષ્ય હતો જે જિલ્લાઓના રિપોર્ટના આધારે વધીને 16370 બની ગઇ. શનિવારે મળેલા રિપોર્ટના આધારે લંબાઇ 16443 થઇ હતી. બાદમાં બિહારના મુખ્ય સચિવ દીપક કુમારે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે 18034 કિમી લાંબી માનવ શ્રૃંખલા બનાવવામાં આવી હતી જેમાં 5 કરોડથી વધારે લોકો સામેલ થયા હતા.. દરેક કિલોમીટર પર એક નાયક અને 5 કિલોમીટર પર એક સેક્ટર ઓફિસરને તૈનાત કરવામાં આવ્યો હતો. 10 કિલોમીટર પર સુપર સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યું છે. આ ચેનમાં સામેલ થઇને લોકો પર્યાવરણ તેમજ જળને બચાવવાનો સંકલ્પ લેશે. દારૂબંધીની સફળતા સાથે દહેજ પ્રથા તેમજ બાળવિવાહ જેવી કુપ્રથાને સમાપ્ત કરવા માટે એકબીજાને જાગૃતિનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.



#WATCH Deepak Kumar, Chief Secretary, Bihar: Today, under 'Jal,Jeevan, Hariyali', (Chief Minister's flagship program) 18,034 km long human chain was formed... Altogether 5,16,71,389 crore people took part in the human chain exceeding the target what we had thought of. pic.twitter.com/s48KsDcxxb