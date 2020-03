દિવ્ય ભાસ્કર Mar 17, 2020, 12:01 PM IST

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં કોરોના વાઈરસના 127કેસ સામે આવી ચુક્યા છે. 17 માર્ચે જ પાંચ નવા કેસ સામે આવ્યા છે. ગત એક સપ્તાહમાં દેશમાં 74 દર્દી વધ્યા છે. 10 માર્ચે દેશમાં કુલ 50 સંક્રમિત હતા. કુલ સંક્રમિતોમાં 17 વિદેશી નાગરિકો પણ સામેલ છે. કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના જણાવ્યા પ્રમાણે, અત્યાર સુધી 12 સંક્રમિત સ્વસ્થ થઈ ચુક્યા છે. કર્ણાટકથી ત્રણ અને જમ્મુ-કાશ્મીર અને મહારાષ્ટ્રમાં સંક્રમણનો એક એક નવા કેસ સામે આવ્યા છે. મહારાષ્ટ્રમાં સંક્રમિતોની સંખ્યા 39 થયા બાદ રાજ્ય સરકારે ત્યાં આઈસોલેશનમાં રાખેલા દર્દીઓના જમણા હાથ પર મહોર લગાવવાની શરૂઆત કરી છે.

અપડેટ્સ

11:52 AM જમ્મુ કાશ્મીરમાં તમામ પાર્ક અને બગીચાઓને કોરોના વાઈરસને કારણે બંધ કરવામાં આવ્યા છે. અહીંયા કુલ 3 પોઝિટિવ કેસ સામે આવ્યા છે.

11:25 AMકેન્દ્રીય મંત્રી વી મુરલીધરે કોરોના વાઈરસના સંક્રમણની શંકામાં પોતાને અલગ કર્યા છે. તે હાલ કેરળના ત્રિવેન્દ્રમમાં છે.

11:20 AM CJI બોબડે અને અન્ય ત્રણ ન્યાયાધીશોએ કોરોના વાઈરસને ધ્યાનમાં રાખતા સુપ્રીમ કોર્ટના કોરિડોરની મુલાકાત લીધી હતી. તેઓ કોર્ટની સ્થિતિનું નિરિક્ષણ કરી રહ્યા છે.

તકેદારીના ભાગ રૂપે બોલિવૂડ એક્ટર દિલીપ કુમારે આઈસોલેશનમાં રહેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ વાત તેણે ટ્વિટ કર પર જણાવી છે.

I am under complete isolation and quarantine due to the #CoronavirusOutbreak. Saira has left nothing to chance, ensuring I do not catch any infection.