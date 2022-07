Gujarati News

You Are Many Times More Attractive Than You Think

મનનો મોનોલોગ: તમે ધારો છો એના કરતાં તમે અનેકગણા વધારે આકર્ષક છો

2 દિવસ પહેલા લેખક: ડો. નિમિત્ત ઓઝા



નિશાળમાં મારો એક મિત્ર હતો. એનું નામ હતું ચિન્મય. અફકોર્સ નામ બદલ્યું છે, પણ સંદર્ભ અને સરળતા ખાતર આપણે તેને ચિન્મય કહીને બોલાવીશું. તો, ચિન્મય બહુ ઠીંગણો. ચિન્મયની હાઈટ ક્લાસમાં સૌથી ઓછી હતી અને એ વાતથી તે સતત લઘુતાગ્રંથિ અનુભવતો. પોતાના દેખાવ અને વ્યક્તિત્વ પ્રત્યે તેના મનમાં એક એવી લઘુતાગ્રંથિ ઘર કરી ગયેલી કે તે કોઈ છોકરી સાથે કોન્ફિડન્સથી વાત જ ન કરી શકતો. અત્યારે એ યાદ કરીને હસવું આવે છે પણ એ સમયે ચિન્મયને લાગતું કે તેના જેવા ઠીંગણા અને ડાર્ક કોમ્પલેક્સન ધરાવતા યુવકને પરણવા માટે કોઈ છોકરી રાજી નહીં થાય. તમે માનશો ? એ સમયે ચિન્મયને એના માર્ક્સ કરતા વધારે ચિંતા એની લવ-લાઈફની રહેતી. એને લાગતું કે આ લંબાઈ, દેખાવ અને વાન સાથે તો તે આજીવન કુંવારો જ રહેવાનો કારણ કે એ ત્રણમાંથી ચિન્મય કશું જ બદલી નથી શકવાનો.

કટ ટુ ધ પ્રેઝન્ટ ટાઈમ. ગઈકાલે ફેસબુકમાં ચિન્મયની ફ્રેન્ડ-રિક્વેસ્ટ આવી અને મારું ધ્યાન સૌથી પહેલાં તેના પ્રોફાઈલ પિક પર ગયું. એ ફોટામાં સ્માઈલ કરી રહેલો ચિન્મય, બાજુમાં ઊભેલી એની સુંદર પત્ની અને સાથે હતાં એમનાં બે ક્યુટ બાળકો. પરફેક્ટ ફેમિલી ફોટો. મને એ વાતનો અનહદ આનંદ હતો કે ચિન્મયની ધારણા અને જાત વિશેની માન્યતા કેટલી ખોટી પડી!

That brings me to the point કે રોજ સવારે અરીસામાં ઊભેલી વ્યક્તિને જોઈને તમે રાજી ન થતા હો, તો એ રિયલાઈઝ કરવાનો સમય થઈ ચૂક્યો છે કે તમારી ધારણા કરતાં તમે અનેકગણા વધારે આકર્ષક છો. એનું કારણ એ છે કે આપણા ખરાબ આત્મ-વિશ્વાસ, નેગેટિવ બોડી-લેંગ્વેજ અને નિમ્ન આત્મ-સન્માનની પાછળ આપણે હંમેશાં આપણી આકર્ષકતાને સંતાડી રાખીએ છીએ. આકર્ષક લાગવાનો અર્થ ફક્ત દેખાવે સુંદર લાગવું એવો નથી થતો. It all depends on how you carry yourself. તમે તમારી જાતને કઈ રીતે શણગારો છો, પંપાળો છો, સન્માન આપો છો અને જગતની સામે રજૂ કરો છો એના પરથી તમારી આકર્ષકતા નક્કી થાય છે. જો તમને જ તમારી જાત નથી ગમતી, તો બીજા કોઈને શું કામ ગમે ? શું તમને એ ખબર છે કે ફક્ત આપણી બોડી-લેંગ્વેજ સુધારવાથી જ આપણે આકર્ષક લાગી શકીએ છીએ!

લેખક જોર્ડન પીટરસનનું એક અદભુત પુસ્તક છે, ‘12 Rules for Life’. એ પુસ્તકમાં જીવનને ઉન્નત બનાવવા માટેના 12 નિયમો આપેલા છે. એમાંનો પહેલો જ નિયમ બોડી-લેંગ્વેજ સુધારવા પરનો છે. જિંદગીમાં કંઈ પણ બનવા કે કરવા માટેની પહેલી શરત છે કે છાતી અને ખભા ટટ્ટાર રાખો. સીધા ઊભા રહો. નમેલા ખભા તમને લડાઈ શરૂ થતાં પહેલાં જ ‘લૂઝર’ સાબિત કરે છે. તમારો દેખાવ અને પોશાક ગમે તેટલો સારો હોય, જો તેના પર તમે એક કોન્ફિડન્ટ સ્માઈલ પહેરવાનું ભૂલી જશો તો તમે ક્યારેય આકર્ષક નહીં લાગો.

આપણે ક્યારેક એ ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણે માત્ર દેખાવથી નહીં, આપણા અભિગમથી આકર્ષક દેખાઈએ છીએ. આપણી આંખોમાં રહેલું તેજ, આપણો ઉત્સાહ, આપણી સેન્સ ઓફ હ્યુમર, આપણી વાતો, ફરિયાદ કર્યા વગર સદાય હસતો ચહેરો, જગતની કોઈ પણ સમસ્યાનો સામનો કરવાની હિંમત અને આત્મવિશ્વાસ, અન્ય પ્રત્યે આદર આ બધી બાબતો આપણું ચુંબકત્વ નક્કી કરે છે. ઈશ્વરે આપેલું રૂપ, વાન અને લંબાઈ આપણે ક્યારેય બદલી શકવાના નથી. પણ આપણો શણગાર, સુગંધ, વાતો, વિચારો અને એનર્જી તો આપણા જ હાથમાં છે. આકર્ષક લાગવાનો શ્રેષ્ઠ રસ્તો છે સામે રહેલી વ્યક્તિને આપણું સમગ્ર એટેન્શન આપવું. બિલીવ મી, આ જગતમાં સૌથી સેક્સી બાબત કોઈ હોય તો એ એટેન્શન છે. જે ક્ષણે તમે અન્યની આંખોમાં આંખો નાખીને એને ધીરજ અને ગંભીરતાથી સાંભળો છો, એ વ્યક્તિ માટે તમે એ જ ક્ષણથી આકર્ષક બની જાઓ છો.

આકર્ષક લાગવા અંગેની એક હકીકત જે મને બહુ મોડેથી સમજાઈ એ છે કપડાંની યોગ્ય પસંદગી અને એની સાઈઝ. સામાન્ય રીતે આપણી ડ્રેસિંગ સેન્સ હોરિબલ હોય છે અને એટલે જ ક્યારેક મોંઘાં કપડાં પહેરવાં છતાં આપણે આકર્ષક નથી દેખાઈ શકતા. એ માટે આપણે કોઈ ફેશન એક્સપર્ટ બનવાની જરૂર નથી પણ આપણા પહેરવેશ અંગે થોડા સભાન થવાની જરૂર છે. ક્યારેક ‘મેક-ઓવર’ કરવાનો કંટાળો કે આળસ આપણા ઓર્ડિનરી લુક્સ માટે જવાબદાર હોય છે. સલૂન, બ્યૂટીપાર્લર, જીમ, કોસ્મેટિક સર્જન કે ડેન્ટિસ્ટ પાસે જવાની આળસ, સેલ્ફ-કેરની અવગણના અને પુસ્તકો વાંચવાની આળસ આપણને અન-એટ્રેક્ટિવ બનાવતી હોય છે.

બ્રાન્ડેડ કપડાં અને શૂઝ પહેરીને, મોંઘુદાટ પરફ્યૂમ છાંટીને, હાથમાં સ્માર્ટ-ફોન લઈને જ્યારે આપણે કોઈ પ્રિયજન કે લવ-ઈન્ટરેસ્ટને ફાઈવ સ્ટાર હોટેલમાં મળવા બોલાવીએ છીએ ત્યારે સૌથી અગત્યની બાબત પર તો ધ્યાન જ આપતા નથી. એ છે આપણી વાતોનો વિષય. સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં મોટે ભાગે એવું જ બનતું હોય છે કે વ્યક્તિ ત્યાં સુધી જ આકર્ષક લાગે છે જ્યાં સુધી એ બોલવાનું શરૂ નથી કરતી. જો વાણી, વાતોનો વિષય અને વિચારો પછાત હોય તો આપણી સામે બેઠેલી મિસ યુનિવર્સ કે મિસ્ટર ઈન્ડિયા પણ અનાકર્ષક લાગશે.

આકર્ષક લાગવા માટે ક્યારેક દેખાવ કરતા જાત પ્રત્યેનો અભિગમ બદલવાની વધારે જરૂર હોય છે. નેગેટિવ સેલ્ફ-ઈમેજમાંથી બહાર આવીને સ્વ પ્રત્યેની તંદુરસ્ત કલ્પના કેળવી શકીએ, તો આકર્ષક લાગી શકીએ. ક્યારેક આપણે અયોગ્ય લોકોનો પીછો કરતા હોઈએ છીએ. જે લોકો આપણા આત્મ-સન્માન અને અસ્તિત્વને આદર ન આપી શકે, એવા લોકોની હાજરીમાં આપણને હંમેશાં આપણી જાત અનાકર્ષક જ લાગવાની. જે લોકોને ક્યારેય આપણામાં ઈન્ટરેસ્ટ જ નથી એવા લોકો પર ફોકસ કરવાને બદલે, જેઓ ખરેખર આપણને ચાહે અને સ્વીકારે છે એવા લોકોની કંપનીમાં રહેવાથી આપણે આપોઆપ આકર્ષક ફીલ કરવા લાગીએ છીએ. આકર્ષક એ ક્યારેક હોવા કે દેખાવા કરતાં અનુભવવું વધારે જરૂરી હોય છે. એ વાત હંમેશાં યાદ રાખવી કે આપણે ગમે તેટલા અસ્તવ્યસ્ત, અણઘડ, અનાકર્ષક કે અબૂધ કેમ ન હોઈએ, આ જગતના સાડા સાત અબજ લોકોમાંથી એક તો એવી વ્યક્તિ મળશે જ જેની નજરમાં આપણે કાયમ આકર્ષક રહેવાના!