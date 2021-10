Gujarati News

Why Do You Feel Empty After Reaching The Summit?

મનનો મોનોલોગ: શિખર પર પહોંચ્યા પછી ખાલીપો કેમ લાગે છે?

ડો. નિમિત્ત ઓઝા



ડા સમય પહેલાં ડીસા આઈ.એમ.એ (ઈન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન)માં હું વક્તવ્ય આપવા ગયેલો. મારી સ્પીચ પત્યા પછી ત્યાંના એક ખ્યાતનામ, પ્રસ્થાપિત અને અગ્રણી પ્રેક્ટિશનર મને મળવા આવ્યા. અમે બંને એકલા હતા ત્યારે તેમણે મને કહ્યું, ‘નિમિત્તભાઈ, જીવનમાં બધું જ મળી ગયું હોવા છતાં પણ એક ખાલીપો શું કામ લાગે છે?’ હું થોડો સમય તેમના ચહેરા સામે જોતો રહ્યો. એમની આ મૂંઝવણ રાહત આપનારી હતી, કારણ કે ‘ખાલીપો લાગે છે’ એ વાતની સભાનતા જ ક્યારેક અર્થ અને આધ્યાત્મ તરફ લઈ જતી હોય છે. આ એક એવો ‘પ્રેગ્નન્ટ’ પ્રશ્ન હતો, જેમાંથી ઘણુંબધું જન્મી શકવાની શક્યતા હતી. એક કમ્પ્લીટ ફેમિલી, આલીશાન બંગલો, એ બંગલાનાં ફળિયાંમાં પડી રહેતી એક મોંઘીદાટ કાર, દરવાજે ચોકીદાર, બે-ત્રણ માળની હોસ્પિટલ, પ્રસિદ્ધિ, સફળતા અને સંપત્તિ. કારકિર્દી અને વ્યાવસાયિક જીવનના શિખર પર હોવા છતાં પણ ખાલીપો શું કામ લાગે છે? એમના આ સવાલનો મારી પાસે ફક્ત એક જ જવાબ હતો. મેં તેમને કહ્યું, ‘તમે બીજા પર્વત પર છો. પહેલા પર્વત પર પહોંચશો, પછી ખાલીપો નહીં લાગે.’ એમની સાથેની વાતચીત પછી મને રીયલાઈઝ થયું કે આપણે બધાં પણ બીજા પર્વત પર જ અટકેલાં છીએ ને! ઘર, નોકરી, કુટુંબ, કાર અને એશોઆરામ. આજથી પાંચ-દસ વર્ષ પહેલાં જે અને જેટલું મેળવવાની કામના કરેલી, એ બધું જ છે આપણી પાસે અને નથી, તો આવનારા પાંચ વર્ષમાં મળી જશે, પણ પછી શું? સુખી અને સમૃદ્ધ જીવનની ટોચ પર પહોંચ્યા પછી શું કરવાનું? ત્યાંથી આગળ તો કોઈ રસ્તો જ નથી. વહેલાં-મોડાં આપણે દરેક, જીવનના એક એવા શિખર પર પહોંચી જઈએ છીએ, જ્યાંથી હવે કોઈ ચડાણ બાકી નથી રહેતું. ત્યારે જે ખાલીપો અનુભવાય છે, એનું નામ છે, ‘એક્ઝિસ્ટેન્શિઅલ ક્રાઈસિસ’. અસ્તિત્વની મૂંઝવણ. અર્થની ખોજ અને આ ખાલીપાનું કારણ છે, ‘ધ સેકન્ડ માઉન્ટેન.’ આ નામ છે, લેખક ડેવિડ બ્રુક્સ દ્વારા લખાયેલા એક પુસ્તકનું, જે જીવનની આ જ વાસ્તવિકતાને હાઈલાઈટ કરે છે. આ પુસ્તક એ દરેક માટે છે, જેઓ શિખર પર પહોંચ્યા પછી પણ, હજુય કશાંકની શોધમાં છે. જેમને બધું જ મળી ગયું હોવા છતાં પણ લાઈફમાં કશુંક ખૂટતું હોય એવું લાગે છે. વ્યક્તિગત અને વ્યાવસાયિક ઉપલબ્ધિઓની ટોચ પર પહોંચ્યા પછી પણ, ખાલીપો લાગવાનું કારણ એ છે કે આપણે બીજા પર્વત પર અટકેલા છીએ. પહેલા પર્વતની ટોચ તરફનું આરોહણ તો હજી બાકી જ છે! આ પહેલો પર્વત એટલે અર્થ અને આધ્યાત્મ. આધ્યાત્મ એટલે ભક્તિભાવ નહીં. મંદિર, પૂજા, સાધના કે સંન્યાસ પણ નહીં. ઈશ્વરને લગતું કશું જ નહીં. આધ્યાત્મ એટલે જીવનનો અર્થ. આપણા જીવતાં હોવાનો ઉદ્દેશ્ય. બધું મેળવી લીધા પછી પણ આ પૃથ્વી પર હજુય ટકી રહેલા આપણા અસ્તિત્વનું નિમિત્ત. દરેકના જીવનની પહેલી ઈનિંગ પામવા, કમાવવા અને મેળવવાની મથામણમાં પસાર થઈ જાય છે. આયુષ્યના મધ્યમાં રહેલા ‘ઈનિંગ્સ બ્રેક’ પછી મનુષ્યો બે પ્રવાહમાં ફંટાય છે. એક એવા જેઓ જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી મેળવેલું બધું જ ભોગવતા રહે છે અને બીજા એવા, જેઓ કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપમાં પાછું આપવાની શરૂઆત કરે છે. બસ, અહીંથી પહેલા પર્વતનું ચડાણ શરૂ થાય છે. અર્થ એક જ એવી બાબત છે જે જીવનમાં ખરીદી નથી શકાતી, એ શોધવી પડતી હોય છે. એનું નિર્માણ કરવું પડે છે. બીજો પર્વત ચડી રહેલા લોકો માટે હવે પૈસો કે પ્રસિદ્ધિ નહીં, જીવનનું ધ્યેય મેળવવાની મથામણ શરૂ થાય છે. એ તબક્કે સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ એ જ છે, જેની પાસે જીવતાં રહેવાનું એક મજબૂત કારણ છે. પ્રસિદ્ધિ, પ્રશંસા, પુરસ્કાર કે પરિણામની પરવા કર્યા વગર આપણે જે પ્રવૃત્તિ પૂરા ઉત્સાહ, આનંદ અને ખંતથી અવિરતપણે કરી શકીએ છીએ, એ પ્રવૃત્તિ આપણને જીવવાનું બળ પૂરું પાડે છે. જે પ્રવૃત્તિમાંથી નિજાનંદ સિવાય બીજું કશું જ નથી મળવાનું, એ પ્રવૃત્તિ જીવનનો ખાલીપો પૂરે છે. એને ઈકીગાઈ કહો કે મેન્સ સર્ચ ફોર મીનિંગ, હકીકત એ છે કે ખાલીખમ જીવતરને છલોછલ અને ધબકતું કરવા માટે એક અર્થની જરૂર હોય છે. એક ઉદ્દેશની જરૂર હોય છે. એક એવું નિમિત્ત જે આપણા અસ્તિત્વ કરતાં વધારે વિશાળ હોય. કોઈ એક કલામાં ઓતપ્રોત થઈ જવું, આપણને આવડતું હોય એવું કશુંક અન્યને શીખવાડવું, કોઈ એકના જીવનમાં પરિવર્તન લાવવું, કોઈ જીવને રાહત આપી શકવી, અલગારી રખડપટ્ટી કરીને આ સૃષ્ટિને અનુભવી લેવી કે પછી કોઈ પશુ-પક્ષી કે વૃક્ષ ઉછેરવું. જીવનનો ખાલીપો ફક્ત બે જ બાબતો દૂર કરી શકે છે, નિજાનંદ અને પરોપકાર. કારણ કે આ બંને પ્રવૃત્તિઓ આપણને પરમ તત્વની નજીક લઈ જાય છે. પહેલા પર્વતની ટોચ સુધી લઈ જાય છે. વિશ્વવિખ્યાત સ્પેનિશ ચિત્રકાર પાબ્લો પિકાસોનું એક અદ્્ભુત વિધાન છે, ‘The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.’ અર્થોપાર્જનની પ્રવૃત્તિ ફક્ત રોજગાર સુધી સીમિત નથી હોતી, એમાં જીવનના ‘અર્થ’નું ઉપાર્જન પણ જરૂરી હોય છે. આર્થિક ક્ષેત્રે વિકાસ કર્યા પછી, જેઓ અર્થના ક્ષેત્રમાં વિકાસ કરી શકે છે તેઓ પહેલા પર્વતની ટોચ સુધી પહોંચી શકે છે. બસ, આ બીજાથી પહેલા પર્વત સુધીની યાત્રા મહત્ત્વની છે, કારણ કે જેટલો ખાલીપો અને સૂનકાર બીજા પર્વતના શિખર પર હોય છે, એના કરતાં અનેકગણો વધારે હાશકારો અને સંતોષ પહેલા પર્વતની તળેટીમાં હોય છે. ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com