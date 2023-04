Gujarati News

Why Did The Macaulay Education System Prove Dangerous For India?

સોશિયલ નેટવર્ક: મેકોલે શિક્ષણ પદ્ધતિ ભારત માટે કેમ ખતરનાક પુરવાર થઇ?

લેખક: કિશોર મકવાણા



અંગ્રેજ બૌદ્ધિકોએ અનેક પ્રકારે ભ્રમ, જૂઠ અને અર્ધસત્યનો આધાર લઇ ભારતને તોડવાની, વિખવાદ પેદા કરવાની અને પોતાની હકૂમત મજબૂત કરવાની રણનીતિ અપનાવી હતી. ખ્રિસ્તી મિશનરીએ ધર્માંતરણની રણનીતિ અપનાવી તો અંગ્રેજોએ એક બીજી પણ રણનીતિ અપનાવી. એ હતી ભારત પ્રત્યેની નિષ્ઠા ખતમ કરવી હોય તો શિક્ષણનો શસ્ત્ર તરીકે ઉપયોગ કરીએ. એ કામ હાથમાં લીધું લોર્ડ મૅકોલેએ. લોર્ડ મૅકોલોએ ભારતવાસીઓ માટે શિક્ષણની એક યોજના તૈયાર કરી. પોતાના પિતાને લખેલા એક પત્રમાં લખ્યું હતું : ‘આ સમયે આપણે એક એવો વર્ગ તૈયાર કરવા માટે ખાસ ધ્યાન આપવું જોઇએ કે જે આપણી અને આપણા કરોડો પ્રજાજનો વચ્ચે દુભાષિયાનું કામ કરી શકે. લોકોનો એક એવો વર્ગ તૈયાર થાય જે દેખાવે તો ભારતીય હોય, પરંતુ રુચિ, વિચાર, મન અને બુદ્ધિથી અંગ્રેજ હોય.’ 1836માં એમણે ફરી પોતાના પિતાને લખ્યું હતું : ‘અંગ્રેજી શિક્ષણ લેનાર હિન્દુ ધર્મ પ્રત્યે સાચી નિષ્ઠા રાખી નહીં શકે. જો આપણી શિક્ષણ પદ્ધતિ અપનાવાશે તો ત્રીસ વર્ષ પછી એકેય મૂર્તિપૂજક બચશે નહીં અને એ ધર્માંતરણની ઝંઝટ વિના શક્ય બનશે.’ આ જ મહાશયે કહ્યું હતું કે ભારતના સમગ્ર પ્રાચીન સાહિત્યને આધુનિક યુરોપના પુસ્તકાલયના એક કબાટમાં સમાવી શકાય એમ છે. સંસ્કૃતના યૂરોપિયન વિદ્વાનોમાં લોર્ડ મેકોલે દ્વારા નિયુક્ત પ્રોફેસર મેક્સમુલરનું સ્થાન સૌથી ટોચે છે. એ કયા ઉદ્દેશ્યથી વેદોના અનુવાદમાં લાગેલો એનો ઉલ્લેખ એણે એની પત્નીને લખેલા પત્રમાં કર્યો છે. મુલર લખે છે : The edition of mine and the translation of the veda well hereafter tell to a great extent on the fate of india. It is the root of their religion and to show them what the root is, I feel sure, is the only way of uproot all the has sprung from it during the last three thousand years. (life and letters of frederick maxmuller, Vol. 1, chap. XV, page-34) ‘મારું આ સંસ્કરણ અને વેદનો અનુવાદ ભારતના ભાગ્યને પ્રભાવિત કરશે. એ એમના ધર્મનું મૂળ છે અને એમને બતાવીશ કે આ મૂળ કેવું છે. છેલ્લાં 3000 વર્ષમાં એનાથી ઉત્પન્ન થનારી બધી જ બાબતોને મૂળ સહિત ઉખાડી ફેંકવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે.’ અને પોતાની સફળતા પર ગર્વ કરતા મેક્સમુલરે ભારતીય સચિવને 16 ડિસેમ્બર 1868ના રોજ લખેલા પત્રમાં લખ્યું છે : ‘The ancient religion of india is doomed. Now if Christianity does not step in whose fault will it be?’ (Ibid. vol.I, chep. XVI, page 387) આમ એક તરફ મેક્સમુલરે ભારતીયોમાં પોતાના ધર્મ, સંસ્કૃતિ, સભ્યતા અને ઇતિહાસ પ્રત્યે ઘૃણા થાય, શંકા જાગે એ માટે વૈદિક સાહિત્યને વિકૃત કરવા માંડ્યા, તો બીજી તરફ મોનિયર વિલિયમ્સે ઇસાઇયતના પ્રચાર-પ્રસારની રૂપરેખા તૈયાર કરી. મૅકોલેની માન્યતા પ્રમાણે આપણો ઇતિહાસ અંધકાર યુગથી આરંભાય છે. વાસ્તવમાં તે ભારતનો સુવર્ણયુગ હતો જેમાં ભારતે જ્ઞાન-વિજ્ઞાન, ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક દરેક ક્ષેત્રોમાં અભૂતપૂર્વ સફળતા પ્રાપ્ત કરી હતી. રાજકીય શતરંજ પર અંગ્રેજો એક વિશેષ ચાલ રમ્યા. એનો રાષ્ટ્રીય ઘટનાઓના સમગ્ર ભાવિ પર પ્રભાવ પડ્યો. 1857ના પ્રચંડ ઝાટકાને અંગ્રેજો કોઇ પણ રીતે સહન કરી લીધો, પરંતુ પ્રજા અને સૈનિકોના રોષની જ્વાળા અંદર ને અંદર સળગતી રહી. તે કોઇક બહાને દેશના વિવિધ ભાગોમાં ફૂટતી હતી. કોંગ્રેસ પાર્ટીનો સ્થાપક એલન આક્ટેવિયન હ્યૂમ નામનો અંગ્રેજ અધિકારી 1857ની ભીષણ યાતના ભોગવી ચૂક્યો હતો. તેણે ભાવિ વિસ્ફોટોનો ગડગડાટ સ્પષ્ટ રીતે અનુભવી લીધો હતો. જોકે અંગ્રેજો સારી રીતે જાણતા હતા કે આ અંગ્રેજી માનસિકતા વધુ સમય ટકવાની નથી. એક દિવસ આ દેશમાં રાષ્ટ્રીય ભાવના ભભૂકી ઊઠશે. લોકો પોતાના બાહ્ય મતભેદો ફગાવીને ભારતને મુક્ત કરવા સંગઠિત થઇ, દેશને સ્વાધીન કરવા ઝઝૂમશે. 1857ની આ મુખ્ય ચેતવણી હતી. જોર્જ ડબ્લ્યુ. ફોરેસ્ટએ લખ્યું હતું, ‘ભારતીય વિદ્રોહે ઇતિહાસકાર સમક્ષ જે બોધપાઠ રજૂ કર્યો છે, એમાં સૌથી મોટી ચેતવણી એ છે કે બ્રાહ્મણ અને શૂદ્ર, હિન્દુ અને મુસલમાન મળીને આપણો વિરોધ કરે એવી ક્રાંતિ સંભવી શકે છે.’ અંગ્રેજોની ‘ભાગલા પાડો અને રાજ્ય કરો’ની અદ્્ભુત ચાલાકીની જાળ રાષ્ટ્રીય જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં પાથરવામાં આવી. નવાં ઝેરી સિદ્ધાંતો અને નીતિઓનો પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાં આવ્યો કે જેથી જાતિ, સંપ્રદાય, ધર્મ, પ્રાંત, ભાષા વગેરેને અથડાવી શકાય અને અંદરોઅંદર ઘૃણા અને ઝઘડાનાં બીજ વાવી શકાય. ⬛ namaskarkishore@gmail.com