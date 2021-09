Gujarati News

Magazine

Rasrang

મનનો મોનોલોગ: સોશિયલ મીડિયા સ્ક્રોલિંગની તીવ્ર ઈચ્છા કેમ રોકી શકાતી નથી?

ડો. નિમિત્ત ઓઝા 41 મિનિટ પહેલા



ડોપામીન કે પ્લેઝરના સકંજામાંથી છટકવાનો એક જ ઉપાય છે. આનંદના રસ્તે ભટકવાને બદલે, અર્થની શોધમાં નીકળવું. આનંદની શોધમાં ત્યારે જ ભટકવું પડે છે, જ્યારે જીવનમાં અર્થનો અભાવ હોય છે

વૈજ્ઞાનિકોને જ્યારે પણ ઉંદર પર કોઈ પ્રયોગ કરવો હોય, ત્યારે તેઓ ‘સ્કીનર બોક્સ’નો ઉપયોગ કરે છે. સ્કીનર બોક્સ એટલે એક નાનું એવું પાંજરું જે વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણોથી સજ્જ હોય. ‘બિહેવિયરલ સાયન્સ’ના આવા જ એક પ્રયોગમાં ઉંદરના વર્તનને સમજવા માટે, સ્કીનર બોક્સની અંદર એક લીવર અને એક ફૂડ ડિલિવરી ચેનલ રાખવામાં આવી. સ્કીનર બોક્સની અંદર રહેલું ઉંદર જ્યારે લીવર દબાવે, ત્યારે સ્વાદિષ્ટ ખોરાકનો એક નાનો એવો ટુકડો, ડિલિવરી ચેનલ દ્વારા આપમેળે બોક્સની અંદર પહોંચી જાય. લીવર દબાવવાથી સ્વાદિષ્ટ ખોરાક મળે છે, એવું ‘કન્ડિશનિંગ’ કરેલાં ઉંદર વધારે વાર લીવર દબાવવા માટે લલચાય છે. પણ અહીંયાં છેતરામણી બાબત એ હોય છે કે લીવર પ્રેસ કરીએ, ત્યારે દરેક વખતે ખોરાક ડિલિવર નથી થતો. દસ થી પંદર વાર કે ક્યારેક તો પચીસ થી ત્રીસ વાર લીવર પ્રેસ કર્યાં પછી, માંડ એકવાર ખોરાક બોક્સની અંદર પ્રવેશે છે. ટૂંકમાં, લીવર દબાવવાથી ખોરાક મળે છે એ વાત સાચી પણ દરેક વખતે નહીં. ખોરાકની આ ડિલિવરી બહુ જ ‘રેન્ડમ’ અને અનિયમિત થતી હોય છે. આ આખી ગોઠવણને કારણે ઉંદર એવું વિચારવા પ્રેરાઈ છે કે જો સ્વાદિષ્ટ ખોરાક મેળવવો હશે, તો મારે સતત લીવર દબાવ્યા કરવું પડશે. આ ‘રિવોર્ડ કન્ડિશનિંગ ષડ્યંત્ર’માં ફસાયેલા ઉંદર, સ્વાદિષ્ટ ખોરાકનો રિવોર્ડ મેળવવા માટે દિવસનો મોટા ભાગનો સમય લીવર દબાવવામાં પ્રવૃત્ત રહે છે. રિવોર્ડ મળવાની અનિયમિતતા અને અનિશ્ચિતતાને કારણે, ઉંદર પેલા લીવરથી દૂર જ નથી જઈ શકતા. રિવોર્ડની અપેક્ષામાં લીવર દબાવ્યા કરવાની તીવ્ર, કમ્પલઝિવ અને બેકાબૂ ઈચ્છા એટલે આપણું સોશિયલ મીડિયા સ્ક્રોલિંગ. હકીકતમાં, આપણું વર્તન પેલા સ્કીનર બોક્સમાં રહેલા ઉંદરથી સહેજ પણ અલગ નથી. આપણે પણ એ જ ‘રિવોર્ડ કન્ડિશનિંગ લુપ’માં ફસાયેલા હોઈએ છીએ, જેમાં પેલું ઉંદર હતું. ઉંદર પર થયેલા પ્રયોગને આપણા વાસ્તવિક જીવન સાથે સરખાવીએ તો આપણો ફોન એ આપણું સ્કીનર બોક્સ છે, આપણે પોતે પેલા ઉંદર છીએ અને સોશિયલ મીડિયા સ્ક્રોલ કરતી વખતે આપણા મગજમાં ‘અતિ-અલ્પ’, અનિશ્ચિત અને અનિયમિત માત્રામાં થતા ડોપામીનના ફુવારા આપણો રિવોર્ડ છે. આપણા ઈગોને બુસ્ટ કરે અથવા તો આપણી ઇન્દ્રિયોને ઉત્તેજિત કરે એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ આપણને ‘પ્લેઝર’ આપે છે. અત્યંત ટૂંકા ગાળા માટે આનંદ આપતી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ દરમિયાન આપણા મગજમાં ડોપામીન નામના ન્યૂરો-ટ્રાન્સમીટરનો સ્ત્રાવ થાય છે અને આપણે સૌ, આ ડોપામીનના ગુલામ બની જઈએ છીએ. કોઈએ આપણા ફોટા કે રીલ પર કરેલી કમેન્ટ, ચેટબોક્સમાં આવેલો કોઈ ગમતી વ્યક્તિનો મેસેજ, ધીમે ધીમે વધતા જતા ફોલોઅર્સ, આપણે મૂકેલી પોસ્ટને મળી રહેલી પ્રશંસા, અન્યના જીવનમાં ડોકિયું કરવાનો ચાન્સ, આપણું ધ્યાન ખેંચે તેવા વિડીયોઝ, સતત ચાલતી ન્યૂઝફીડ અને દરેક ક્ષણે એલર્ટ કરતા નોટિફિકેશન્સ. અણધાર્યા અને અલ્પાયુ આનંદની શોધમાં આદરેલી આ તમામ પ્રવૃત્તિઓ, આપણા મગજમાં કોઈ એક અનિશ્ચિત સમયે ફક્ત થોડી વાર માટે ડોપામીન રીલિઝ કરાવે છે અને ત્યાર પછી આપણું મન, પેલા ઉંદરની જેમ સતત લીવર દબાવવા માટે મજબૂર બની જાય છે. રિવોર્ડ અને પ્લેઝરની માયાજાળમાં ફસાયેલું મન, હવે પછી આવનારા ‘સ્વાદિષ્ટ ખોરાક’ની પ્રતીક્ષામાં અનિયંત્રિત અને અવિરતપણે સોશિયલ મીડિયા સ્ક્રોલ કરે રાખે છે. સોશિયલ મીડિયા સ્ક્રોલ કરતી વખતે આનંદ ક્યારે, ક્યાંથી અને કેવી રીતે મળશે? એની ખોજમાં પરોવાઈ ગયેલું મન આપણી જાણ બહાર કલાકો સુધી અલગ અલગ પોસ્ટ, પ્રોફાઈલ, વિડીયોઝ અને લિંક પર ભટક્યાં કરે છે. સરવાળે જ્યારે એને ઉત્તેજિત કે ખુશ કરનારું કશું જ નથી મળતું, ત્યારે મન નિરાશ થઈ જાય છે. આ એ તબક્કો હોય છે જ્યારે કંટાળીને થોડી વાર માટે આપણે ફોન સાઈડ પર મૂકી દઈએ છીએ. ભૂતકાળના રિવોર્ડ, પ્રશંસા કે ડોપામીનનો સ્વાદ ચાખી ગયેલું મન થોડા સમય પછી નિરાશા ખંખેરીને ફરી એક વાર ઓનલાઈન આનંદની શોધમાં લાગી જાય છે અને આપણે ફરી વાર ફોન હાથમાં લઈએ છીએ. દરેક વખતે એવી અને એટલી મજા ન આવવા છતાં પણ કોઈ એક વાર મળેલી મજાનો વારંવાર અનુભવ કરવા માટે આપણું મન લલચાયા કરે છે. આ વિષચક્રમાંથી ઉત્પન્ન થતી માનસિકતાને કારણે, આપણે સોશિયલ મીડિયાના બંધાણી બની જઈએ છીએ. સ્ક્રોલિંગ કર્યાના થોડા સમય પછી, એ પ્રવૃત્તિ આનંદ ન આપતી હોવા છતાં પણ ‘કદાચ હવે આનંદ આપશે’ એવી અપેક્ષા અને પ્રતીક્ષામાં આપણે કલાકો સુધી અલગ અલગ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર ભટક્યાં કરીએ છીએ અને પ્રોડક્ટિવિટીનાં નામે શૂન્ય બની જઈએ છીએ. તો આનો ઉપાય શું? ડોપામીનના મોહ અને અનિશ્ચિત આનંદની કામનામાંથી મુક્ત થવાનો રસ્તો કયો? તો જવાબ છે : આભાસી વિશ્વમાંથી મળતા અનિયમિત અને અચોક્કસ આનંદને બાજુ પર મૂકીને, વાસ્તવિક વિશ્વમાંથી મળતા નિશ્ચિત અને ચોક્કસ આનંદ તરફ વળવું. કોઈ એવી પ્રવૃત્તિ કરવી કે જેમાં આનંદ મેળવવા માટે આપણે અન્ય કોઈ વ્યક્તિ કે ટેકનોલોજી પર અવલંબન ન રાખવું પડે. ડોપામીન કે પ્લેઝરના સકંજામાંથી છટકવાનો એક જ ઉપાય છે. આનંદના રસ્તે ભટકવાને બદલે, અર્થની શોધમાં નીકળવું. વિક્ટર ફ્રેન્કલનું એક અદ્્ભુત વિધાન છે, ‘When a person can’t find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure.’ આનંદની શોધમાં ત્યારે જ ભટકવું પડે છે, જ્યારે જીવનમાં અર્થનો અભાવ હોય છે. આપણા ઉદેશ્યમાંથી જ્યારે આપણને આનંદ મળવા લાગશે, ત્યારે સોશિયલ મીડિયા સ્ક્રોલિંગ આપોઆપ ઘટવા લાગશે. ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com