મનનો મોનોલોગ: આધ્યાત્મિક સંકટમાંથી ગાંધીને કોણે ઉગાર્યા?

ગાંધીજીના જીવનમાં જેમણે સૌથી ઊંડી અસર છોડી એ ત્રણ બાબતો એટલે રાયચંદભાઈ, લીઓ ટોલ્સટોયનું પુસ્તક અને જોન રસ્કિનનું ‘Unto this last’.

’સ્પિરિચ્યુઅલ ક્રાઈસિસ’. આ શબ્દ મેં પહેલીવાર પોરબંદરના કીર્તિ મંદિરમાં વાંચેલો. મારી દીકરીને ગાંધીજીના જન્મસ્થળની મુલાકાત કરાવતી વખતે મારું ધ્યાન એક ફોટા પર પડ્યું. એ ફોટાની નીચે રહેલા કેપ્શનમાં ગાંધીજીએ લખેલું, ‘મારા જીવનના આધ્યાત્મિક સંકટમાં, તેઓ મારા તારણહાર હતા.’ એ ફોટોફ્રેમ પાસે અચાનક મારા પગ થંભી ગયા. ગાંધીજીના આ આધ્યાત્મિક પરિમાણ વિશે તો હું તદ્દન અજાણ હતો. આજ સુધી પાઠ્યપુસ્તકો કે વડીલો પાસેથી જે કંઈ જાણકારી મળેલી એમાં તો ગાંધીજીને હંમેશાં સત્યાગ્રહ, અહિંસા, રાજકારણ અને આઝાદીની ચળવળ સાથે જ જોડવામાં આવેલા. બાળપણમાં કરેલી ચોરી, બંને હાથે લખી શકવાની સમર્થતા, એમની પેન્સિલ, પત્રો અને અક્ષરોની વાતો કરવામાં એમનું આધ્યાત્મિક પાસું તો ક્યારેય નજરમાં જ ન આવ્યું. અહોભાવ અને આશ્ચર્ય સાથે મેં એ ફોટામાં રહેલી વ્યક્તિ સામે જોયું. ઉપર એમનું નામ લખેલું હતું ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ અને કૌંસમાં લખેલું હતું રાયચંદભાઈ. ગાંધીએ જેમને પોતાના આધ્યાત્મિક ગુરુ માનેલા એવા આ રાયચંદભાઈ વિશે તેમની આત્મકથા ‘સત્યના પ્રયોગો’માં એક આખું પ્રકરણ છે. રાયચંદભાઈ સાથે ગાંધીજીની મુલાકાત એ સમયે થયેલી જ્યારે તેઓ જીવનના કપરા અને અતિ સંઘર્ષમય સમયમાંથી પસાર થઈ રહેલા. એક લાંબી અને થકવી દેનારી સમુદ્ર મુસાફરી કરીને મુંબઈ ઊતર્યા પછી તેમને જાણ કરવામાં આવી કે તેમનાં માતા અવસાન પામ્યાં છે. તેઓ જ્યારે ઈંગ્લેન્ડમાં હતા ત્યારે આ આઘાતજનક સમાચાર તેમનાથી એટલે છુપાવવામાં આવેલા કે સ્વજનોથી દૂર પરદેશમાં આ સમાચાર સાંભળીને તેઓ ભાંગી ન પડે. અને હકીકતમાં બન્યું પણ એવું જ. મમ્મીની સાથે અઢળક આશાઓ પણ ચાલી ગઈ. ગાંધીજીએ પોતાનાં આંસુઓ તો રોકી લીધાં, પણ જાતને અંદરથી તૂટતા રોકી શક્યા નહીં. એવા સમયે તેઓ મુંબઈ સ્થિત એક હીરાના વ્યાપારી રાયચંદભાઈના સંપર્કમાં આવ્યા. રાયચંદભાઈની વય 25 વર્ષ કરતાં પણ ઓછી હતી. પરંતુ તેમની ગહન આધ્યાત્મિક સમજણ અને આત્મ-જ્ઞાન માટેની તીવ્ર ઝંખના ગાંધીજીને પ્રભાવિત કરી ગઈ. મોતી અને હીરાના એક વેપારી પાસે આટલું બધું જ્ઞાન અને આધ્યાત્મિક સૂઝ આવી કઈ રીતે? એ પ્રશ્નનો જવાબ મેળવતા ગાંધીજીએ નોંધ્યું કે વેપારના સમય દરમિયાન રાયચંદભાઈ પોતાના ટેબલ પર અસંખ્ય ધાર્મિક પુસ્તકો અને એક ડાયરી રાખતા. જેવો થોડો સમય મળે એટલે તેઓ કોઈ પુસ્તક વાંચવા બેસી જતાં અને એમાંથી જડેલી પ્રજ્ઞા પેલી ડાયરીમાં ટપકાવી લેતા. રાયચંદભાઈનું હિંદુ ગ્રંથો અને શાસ્ત્રો અંગેનું જ્ઞાન ગાંધીજીને મોહિત કરી ગયું. ગાંધીજીએ લખ્યું છે કે દક્ષિણ આફ્રિકાના કાર્યકાળ દરમિયાન કેટલાક મિત્રોને કારણે મારી ધર્મ અંગેની શ્રદ્ધા ડગમગી ગયેલી પરંતુ રાયચંદભાઈએ હિંદુ ધર્મમાં મારી શ્રદ્ધાને પુન:પ્રસ્થાપિત કરવાનું કામ કર્યું છે. આ તો થઈ ધાર્મિક સ્થિરતા, પણ ગાંધીજીની આધ્યાત્મિક મુસાફરી વધારે રોમાંચક હતી. રાયચંદભાઈ જેવા પ્રજ્ઞાવાન અને આત્મ-જ્ઞાની માણસ પાસેથી તેમણે આત્મા અને પરમાત્માની અનેક વાતો સાંભળેલી. તેમના ‘Spiritual Mentor’ એવા રાયચંદભાઈએ ગાંધીજીને ઓલમોસ્ટ આત્મ-સાક્ષાત્કાર એટલે કે Enlightenment ની નજીક પહોંચાડી દીધેલા. અને બાકીનું કામ, પુસ્તકોએ કર્યું. આત્મ-સુધાર અને ઉન્નતિના એ તબક્કાને ગાંધીજી ‘ધ મેજિક સ્પેલ ઓફ અ બુક’ તરીકે વર્ણવે છે. એ દિવસે ગાંધીજીને જોહાનિસબર્ગથી ડર્બન સુધીની 24 કલાકની રેલયાત્રા કરવાની હતી. સ્ટેશન પર મળવા આવેલા એક અખબારના તંત્રીએ ગાંધીજીના હાથમાં એક પુસ્તક મૂકીને કહ્યું, ‘મને ખાતરી છે કે તમને આ ગમશે.’ ટ્રેન ઊપડી અને ગાંધીજીએ પુસ્તક વાંચવાનું શરૂ કર્યું. આંખનું મટકુંય માર્યા વગર આખી રાત જાગીને તેમણે એ પુસ્તક પૂરું કર્યું. તેમણે સંકલ્પ લીધો કે આ પુસ્તકમાં રહેલા આદર્શોને હું મારા જીવનમાં ઉતારીશ અને બસ, એ જ ક્ષણથી મહાત્મા બનવાની પ્રક્રિયાને વેગ મળ્યો. એ પુસ્તક જેણે ગાંધીજીના મન અને જીવનમાં ધરખમ પરિવર્તન લાવી દીધું, ગાંધીજીનું એ પ્રિય પુસ્તક એટલે જ્હોન રસ્કિનનું ‘Unto this last’. આ પુસ્તક ગાંધીજીને એટલું બધું ગમ્યું કે તેમણે જાતે એનો ગુજરાતીમાં ભાવાનુવાદ કર્યો અને ‘સર્વોદય’ પ્રકાશિત થયું. આ પુસ્તકમાંથી ગાંધીજીને સૌથી વધુ સ્પર્શ્યા હોય એવા ત્રણ આદર્શો હતા. 1, અન્યનું કલ્યાણ કરવામાં જ જાતનું કલ્યાણ રહેલું છે. 2, જગતનું કોઈ કામ સૂક્ષ્મ, ક્ષુલ્લક કે ગૌણ નથી હોતું. એક વાળંદના કામનું મૂલ્ય પણ એટલું જ છે, જેટલું વકીલાતનું. 3, મજૂરી, શ્રમ કે મહેનત કરીને વિતાવેલું જીવન જ સાર્થક ગણાય છે. શ્રમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેમણે ડર્બન નજીક એક વિશાળ જગ્યામાં ‘ફિનિક્સ ફાર્મ’ની સ્થાપના કરી. ‘Unto this last’ એટલે ‘છેક છેવાડાના માણસનો ઉદ્ધાર’ એ ગાંધીજીના જીવનનું ધ્યેય બની ગયું. સર્વોદય અને અંત્યોદયના સ્તંભ પર રચાયેલું મિશન ધીમે ધીમે વેગ પકડવા લાગ્યું. ગાંધીજીને પોતાના જીવનનો ઉદ્ેશ્ય જડવા લાગ્યો. એ જ અરસામાં ગાંધીજીએ એક અન્ય પુસ્તક વાંચ્યું જેણે તેમની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને વેગ આપ્યો. લિઓ ટોલ્સટોયનું એ પુસ્તક એટલે ‘The Kingdom of God is Within You.’ આત્મકથામાં લખ્યા પ્રમાણે ગાંધીજીના જીવનમાં જેમણે સૌથી ઊંડી અસર છોડી એ ત્રણ બાબતો એટલે રાયચંદભાઈ, લીઓ ટોલ્સટોયનું પુસ્તક અને જોન રસ્કિનનું ‘Unto this last’. આ રીતે એમના જીવનમાં પ્રવેશેલી એક વ્યક્તિ અને બે પુસ્તકોએ તેમને આધ્યાત્મિક સંકટમાંથી ઉગાર્યા. અંતમાં, ગાંધીજીએ વિકસાવેલી એક ‘સેલ્ફ-હેલ્પ’ ટેક્નિક: જ્યારે પણ તમે મુશ્કેલીઓ, સમસ્યાઓ કે તકલીફોથી ઘેરાયેલા હો ત્યારે આંખો બંધ કરીને તમારી આસપાસ રહેલા સૌથી ગરીબ, લાચાર અને અશક્ત માણસનો ચહેરો યાદ કરજો. પછી તમારી જાતને પૂછજો કે જે કારણથી તમે ચિંતા, ભય, બેચેની કે અસલામતી અનુભવી રહ્યા છો એનાથી પેલા માણસને કોઈ ફાયદો થશે? તમે જે બાબતની ચિંતા કરી રહ્યા છો એનાથી આ દેશના વંચિત, ભૂખ્યા અને અશિક્ષિત લોકોને કોઈ લાભ થશે? બસ, એટલું વિચારવાથી તમારી તમામ સમસ્યાઓનો અંત આવી જશે. ટૂંકમાં, સ્વ-કેન્દ્રિત રહેલું આપણું ફોકસ જ્યારે અન્યના ઉદ્ધાર અને ઉત્થાન તરફ મંડાય છે ત્યારે તમામ શંકા, ભય અને અસલામતી ખરી પડે છે. સમસ્યા ત્યાં સુધી જ છે જ્યાં સુધી આપણે વ્યક્તિગત લાભ, સફળતા કે સમૃદ્ધિની કામના કરીએ છીએ. જે ક્ષણે એ સેવા, પરોપકાર કે લોક કલ્યાણ બની જાય છે ત્યારે એ સમસ્યા નથી રહેતી, એ યજ્ઞ બની જાય છે.⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com