Gujarati News

Magazine

Rasrang

Who Came To Me This Morning? Raat Abhi Khatam Hui Thi!

Adsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ

વિચારોના વૃંદાવનમાં: આજ પ્રભાત મેં કૌન આયા? રાત અબહી ખતમ હુઈ થી!

2 કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

ગુરુદયાલ મલ્લિક સાધુવેશ વિનાના સાધુ હતા. તેઓ શાંતિનિકેતનમાં ટાગોરના સ્વજન, સાથી અને શિષ્ય હતા. મલ્લિકજી હરતાફરતા શાંતિનિકેતન જેવા હતા

પ્રજા સાધુ અને અસાધુ વચ્ચેનો ભેદ સમજવામાં નિષ્ફળ જાય તે પ્રજાનું પતન નક્કી જાણવું. કોઈ માણસ સંસાર છોડે એટલે આપોઆપ ‘સાધુ’ બની જાય એ વાતમાં માલ નથી. સાધુવેશ ધારણ કર્યા પછી પણ અસાધુ તરીકે જીવી શકાય છે. આશ્રમ હોય ત્યાં શાંતિ, શુચિતા અને પરિશુદ્ધ વ્યવહાર હોય જ એમ માની લેવામાં રહેલું ભોળપણ પ્રજાના પતનને અવળી ધાર્મિકતાના રવાડે ચડાવે છે. બ્રિટન અને અમેરિકા જેવા દેશોમાં આજકાલ ચર્ચમાં જનારા લોકોની સંખ્યા સાવ ઘટી ગઈ છે અને ચર્ચ તથા ચર્ચની જમીન વેચાઈ રહી છે. આમ છતાં ગોરી પ્રજાનું પતન થયું હોય એવું ખાસ જણાતું નથી. ધર્મનું ઈમારતીકરણ થાય તો જ ધર્મ જીવતો રહી શકે, એવો ખ્યાલ હવે જીર્ણ થવાને આરે છે. આદરણીય ગુરુદયાલ મલ્લિક સાધુવેશ વિનાના સાધુ હતા. ગુરુદેવ ટાગોરના શાંતિનિકેતનમાં રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના તેઓ સ્વજન, સાથી અને શિષ્ય હતા. એમનો જન્મ પાકિસ્તાનના ડેરા ઈસ્માઈલખાનમાં થયો હતો. એમના ચહેરા પર સફેદ દાઢી હતી. સાદી વાતચીતમાં પણ તેઓને મુખેથી સૂફી શાણપણના શબ્દો સાવ સહજપણે પ્રગટ થઇ જતા. તેઓ વારંવાર રાંદેર આવતા કારણ કે એમનાં માતાજી રાંદેરની જૂની પોસ્ટઓફિસના માળ પર રહેતાં હતાં. મલ્લિકજી હરતાફરતા શાંતિનિકેતન જેવા હતા. એમનો ગૌરવર્ણ ચહેરો એવો કે એમની સફેદ દાઢીની શોભા વધી જતી. ઉપદેશ વિનાનો ઉપદેશ એમના મૌનની ભવ્યતામાં વધારો કરનારો જણાતો. રાંદેરમાં લોકસેવા કરનારા શ્રીકાંત આપટેજીને ત્યાં ભોજનમાં હું, રમણ, કિશોર અને મલ્લિકજી જોડાયા. ભોજનમાં શું હતું? કારેલાંનાં ઢેબરાં! ભોજન પછી અમે ત્રણ-ચાર મિત્રો શરદપૂર્ણિમાની રાતે ચાંદનીમાં ફરવા જવા તૈયાર થયા ત્યારે અમને રોકીને ચાચાજીએ પૂછ્યું: ‘ચાંદની મેં ઘૂમનેવાલે લોગ તીન પ્રકાર કે હોતે હૈં, કવિ, પ્રેમી ઔર પાગલ. આપ કૌન સી કેટેગરી મેં હૈં?’ અમારી પાસે કોઈ જવાબ ન હતો. સામે તેઓ ઊભા હતા ત્યારે સાક્ષાત્ માનવપુષ્પ જેવા લાગતા હતા. એ જમાનામાં અમે 10-12 જણાં રાંદેરનાં ફળિયાઓમાં સમૂહકાંતણ માટે રોજ રાતે જતાં અને સર્વધર્મપ્રાર્થના પછી અમારે ઘરે જતાં. પ્રાર્થનામાં કુરાનની આયાત પણ બોલાતી. આજે પણ મને એ આયાત લગભગ કંઠસ્થ છે. મલ્લિકજી અમારી સાથે જોડાતા. એક શેરીમાં પાટીદાર જ્ઞાતિના રણછોડકાકા રહેતા હતા. ચાચાજી સાથે જૂનો સંબંધ હશે. અમે નાનડિયાં રણછોડકાકાને ‘પાકિસ્તાનબાપા’ કહેતા. બરાબર યાદ છે કે પાકિસ્તાનબાપાને ત્યાં સમૂહકાંતણ થયું પછીની પ્રાર્થનામાં ચાચાજીએ ભજન ગાયું હતું. કેટલાક યુવાનોએ મુકુલભાઈ કલાર્થીનું નામ જરૂર સાંભળ્યું હશે. તેઓ પોતે પણ સંતપ્રકૃતિના સજ્જન હતા તેથી એમને સંતો પ્રત્યે જબરું આકર્ષણ રહેતું. તેમનો જન્મ દલિત પરિવારમાં થયો હતો. પૂ.શ્રી મોટાએ રાંદેર પાસે તાપીને તીરે આવેલા હરિ ॐ આશ્રમમાં મુકુલભાઈ અને વૈષ્ણવકુળનાં નિરંજનાબહેન સાથે લગ્ન કરાવ્યાં હતાં. નિરંજનાબહેન બારડોલી સ્વરાજ આશ્રમમાં રહેતા ઉત્તમચંદ શાહ (સરદારના વિશ્વાસુ સૈનિક)નાં દીકરી થાય. મુકુલભાઈએ ગુરુદયાલ મલ્લિકજી પર મજાનું પુસ્તક લખ્યું છે: ‘પ્રભુ કૃપા કિરણ.’ (પ્રાપ્તિસ્થાન: નવજીવન પ્રકાશન અમદાવાદ અને પ્રજ્ઞા કલાર્થી c/o સ્વરાજ આશ્રમ, બારડોલી-2) એ વાંચવા જેવું ભીનું પુસ્તક છે, જેની પ્રસ્તાવના કાકાસાહેબ કાલેલકરે લખી છે. પુસ્તકમાં મલ્લિકજીએ રચેલાં ભજનો પ્રગટ કર્યાં છે. માત્ર થોડીક પંક્તિઓ જ અહીં પ્રસ્તુત છે: આજ પ્રભાત મેં કૌન આયા? રાત અબહી ખતમ હુઈ થી! કિસીને આ કર દર ખટખટાયા. પૂછા તબ મૈંને અંદર સે કૌન મેરે ઘર આજ આયા? દિયા જવાબ પ્રભુને તેરા મહેમાન મૈં હો કે આયા; ક્યા કરોગે મેરી ખાતિર; યહ કહ કર ઉસને મુઝે શરમાયા. ⬛ ⬛ ⬛ મેરે ઘર પ્રીતમ આયા, અપના મહલ છોડ કે, મેરે ઘર ડેરા જમાયા! વો હૈ એક મહાન મુસવ્વર મેરી તસવીર દેખને આયા! ⬛ ⬛ ⬛ મૈં તો હૂઁ એક નાદાન, માગું તૂજ સે જ્ઞાન કા દાન || દો પ્રભુ! ઐસા જ્ઞાન જિસસે લાગે તુજ મેં ધ્યાન! તુમ હો મંદિર કી ઘંટી જો રહે અનજાન, ભક્ત બજાયે જબ ઉસ કો, સુનાયે તબ વો અપની તાન || ⬛ ⬛ ⬛ આવા સાધુપુરુષને મળવાનું થયું એ જ મોટું સદ્્ભાગ્ય! મળવાનું થયું ત્યારે ઉંમર નાની તેથી એમનો વધારે લાભ નહીં લઇ શકાયો. આ લખતી વખતે હું ચાચાજીમય છું. આવા સાચા સાધુઓ એવી રીતે મળે છે જાણે પંખીનાં પગલાં ન હોય! સિંધી સાહિત્ય અકાદમી ગુજરાતમાં છે. અકાદમી આજની પેઢી સુધી ગુરુદયાલજી સુધી પહોંચાડી શકે? પંખીનાં પગલાં ન મળે, પણ થોડાક મધુર સ્વર જરૂર મળે. ⬛ }}} પાઘડીનો વળ છેડે એક રાતે મલ્લિકજી દરિયાકિનારે ફરતા હતા. કિનારો તદ્દન નિર્જન હતો. એટલામાં ત્યાં એક ફકીરનો ભેટો થયો. મલ્લિકજીએ એને પૂછ્યું : ‘તમારી પ્રેમયાત્રા ક્યારે શરૂ થઇ અને પાસપોર્ટ કોણે આપ્યો?’ જવાબમાં ફકીરે નીચેની વાત કરી. સાંભળો: ‘ચોવીસ વર્ષ પર હું એક પ્રોફેસર હતો. એક દિવસ યુનિવર્સિટીના હોલમાં કોઈ પંડિત પધાર્યા. તેઓ ભક્ત પણ હતા. મેં એમને અટપટી દલીલો કરીને ખૂબ પજવ્યા. તેઓ હાર્યા ત્યારે મારા અભિમાનનો તો પાર ન હતો. મારી નાસ્તિકતાનો એ વિજય હતો. પછી હું ઘરે આવ્યો. ઘરના આગલા દરવાજા પર લખ્યું હતું: God is nowhere-ભગવાન ક્યાંય નથી.’ મારો એકનો એક દીકરો હતો. એ કિન્ડરગાર્ટનમાં ભણતો હતો અને અંગ્રેજી વાંચતો થયો હતો. એક દિવસ હું એ દીકરા સાથે ઘરે પાછો ફરતો હતો ત્યારે દરવાજા પરનું લખાણ વાંચીને એ બોલી ઊઠયો : ‘પપ્પા હું હવે વાંચી શકું છું: ‘God is now here’-(ભગવાન આ ક્ષણે અહીં જ છે). મારા શરીરમાંથી જાણે વીજળી પસાર થઇ ગઈ! મારો દીકરો મારો ગુરુ બની ગયો! તે દિવસથી મેં મારું સર્વસ્વ સર્વશક્તિમાન પ્રભુને સોંપી દીધું છે! - મુકુલભાઈ કલાર્થી

તા. ક.: સાધુ અને અસાધુ વચ્ચે વિવેકયુક્ત ભેદ પારખવાની શક્તિ (કોઇ પણ ધર્મ પાળનારી) દુનિયાની પ્રજામાં જોવા મળતી નથી. પરિણામે એક નુકસાન રોકડું બને છે. સાચા સાધુઓને આદર આપવાનું પણ મુશ્કેલ બની જાય છે. ગુરુદયાલ મલ્લિકજી જેવા સાધુ મનુષ્ય પણ પોંખાયા વગરના રહી જાય છે. આ ખોટનો ધંધો છે. જો સિંધી સાહિત્ય અકાદમી ચાચાજી માટે એક પ્રોજેક્ટ ઉપાડે અને એમને સાચા સાધુ તરીકે પ્રગટ કરે તો તે બહુ મોટી સેવા ગણાશે. મેં એમને જ્યારે જ્યારે જોયા ત્યારે મારા મનમાં દર્શન કર્યાનો ભાવ હતો. જો હું સાવચેતી ન રાખું તો તેઓ સાધુ હતા છતાં મને એમનામાં રહેલી સાધુતાનાં દર્શન થયા ન હોત. આ જ ખરો ખોટનો ધંધો છે. }}} Blog:http://gunvantshah.wordpress.com