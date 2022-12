Gujarati News

Where Did Sriram Originally Live? If You Read The Details, You Will Be Surprised!

વિચારોના વૃંદાવનમા: શ્રીરામ મૂળ ક્યાંના રહેવાસી? વિગતો વાંચશો તો હેરાન થઇ જશો!

લેખક: ગુણવંત શાહ



‘પેલેસ્ટાઇન-ઇઝરાયેલની બળતી બપોરે હું જેરુસલામના રહેઠાણમાં હતી. ત્યાંના ધર્મગુરુ રબી તરીકે ઓળખાય છે. રબીએ મને પૂછ્યું: ‘તમે ઇન્ડિયાનાં છો?’ મેં હા પાડી એટલે એમણે મને કહ્યું: ‘બ્રહ્મ શબ્દ મૂળે અબ્રાહમ પરથી આવેલો છે.’ શું આ ટાઢા પહોરનું ગપ્પું નથી? હવે બીજો ધડાકો સાંભળો. રામ આજની ‘ઘાયલ’ ભૂમિ એવા દેશ યુક્રેન સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા છે. કોણ માનશે? આ પ્રશ્ન માન્યતાના પ્રદેશનો નથી, સંશોધનના સામ્રાજ્યનો છે. વાત માંડીને કરવી રહી. યાદ છે? લોકમાન્ય ટિળક મહારાજે બર્માની જેલમાં એક મહાગ્રંથ આર્યોના અસલ રહેઠાણ વિશે લખ્યો હતો. લગભગ એવો જ સંશોધનાત્મક મહાગ્રંથ યુક્રેનના સારસ્વત યુકેનિજને એક પુસ્તક લખ્યું: ‘The Path of the Aryans: The Role of Ukraine in the spiritual Histroy of Mankind.’ એ મૂલ્યવાન પુસ્તકમાં એવું પ્રતિપાદન લેખકે કર્યું છે કે રામ ઉત્તર બાલ્ટિક પ્રદેશમાં જન્મેલા. એ પ્રાચીન પ્રદેશમાં અમાનવીય રિવાજો સામે વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો અને ત્યાં માનવ-બલિદાન સામે અવાજ ઉઠાવ્યો. માનવ-બલિદાન સામે એમણે ‘નવરાત્રિ’નો ઉત્સવ (માતાની રાત) શરૂ કરાવ્યો. આકાશવાણી દ્વારા રામને આદેશ મળ્યો કે: ‘પૂર્વ તરફ જવું.’ આમ રામ ભારત આવ્યા. લેખક કહે છે કે રામે ભારતમાં મહાન સંસ્કૃતિનો પ્રારંભ કર્યો. સ્થાનિક લોકોને ખેતી કરવાનું, માટીનાં વાસણો બનાવવાનું અને છાપરું બાંધવાનું શીખવ્યું હતું. મૃત્યુ બાદ રામની ઇચ્છા પ્રમાણે એમને યુક્રેનમાં જ દફ‌નાવવામાં આવ્યા હતા. મોસ્કો અને મહુવા વચ્ચેનું અંતર ખરી પડ્યું! બીજો યુક્રેનવાસી વિદ્વાન શિલોવ તો કહે છે કે: રામે ખેતી, માટીનાં વાસણો, છાપરાં બાંધવાનું શીખવ્યું, પરંતુ એમણે લોકોને ભદ્ર વર્તન ધરાવતી જીવનશૈલી કેવી હોય તે પણ સમજાવ્યું. (‘પ્રાણ જાય અરુ બચન ન જાઇ’ જેવી ભદ્રતા પર તો રામાયણનો નીતિપ્રસાદ ટકેલો છેને?) વાત અહીં અટકતી નથી. શિલોવ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે યુક્રેનની મૂળ ભાષા સંસ્કૃત હતી અને તે બધી જ ઇન્ડો-યુરોપિયન ભાષાઓની માતા ગણાય. યુકેનિજન આગળ વધીને કહે છે કે ઇ. સ. પૂર્વેની ત્રીજી સહસ્રાબ્દિમાં યુક્રેનને रामावर्त ગણવામાં આવતું હતું. યુક્રેન માટે મૂળ શબ્દ આરત્તા કે ઓરેટેનિયા હતો. ત્યાંનો બીજો વિદ્વાન શિલોવ તો ત્યાં સુધી કહે છે આરત્તા શબ્દ आरति પરથી આવેલો છે. શિલોવ વિદ્વાન ભૂસ્તરશાસ્ત્રી હતો અને કબ્રસ્તાનની માટીના ઢગલાઓ (kurgans) ફેંદીને-ફંફોળીને સતત પોતાનું સંશોધન કરતો રહેતો. એ કહે છે: ‘એ ઢગલાઓ આર્યોના છે. રશિયાની રાજધાની મોસ્કો મૂળે मोक्ष પરથી ઊતરી આવેલું છે. એનો તો દાવો છે કે: ઇ. સ. પૂર્વે ચોથી સહસ્રાબ્દિમાં યુક્રેનના આર્યોએ જ વેદોની રચના કરી હતી. શિલોવ તો ઋગ્વેદનું ચોક્કસ ઉદ્્ભવસ્થાન પણ બતાવે છે. એ સ્થાન કયું? યુક્રેનની નદી Dnieperની એક શાખા psla નદીના કિનારે આવેલું છે. હા, ટિળક મહારાજે આવી વાત એમના ગ્રંથ ‘The Arctic Home of the Vedas’માં નોંધી નથી. ટિળક મહારાજનું સ્મરણ થાય ત્યારે આંખ ભીની થાય છે. બર્માની જેલમાં સગવડ કેવી અને વાત કેવી? નહીં એસીની ઠંડક અને નહીં સારા કાગળ? આજની નવી પેઢીને લોકમાન્ય કોણ હતા તેની આછીપાતળી માહિતી ખરી, પરંતુ ટિળક મહાકાવ્ય રામાયણના એક નમ્ર વિદ્યાર્થી તરીકે મારે એટલું જ કહેવું છે: જટાયુ, તું તો ચિરાયુ છે, પુરાતન નહીં સનાતન છે! રામાયણ જેવા મહાકાવ્યની નિયતિ શું હોઇ શકે? શાશ્વતી એ જ મહાકાવ્યની નિયતિ છે. જ્યાં સુધી હિમાલય હશે, ગંગા હશે એને મહાત્મા ગાંધી હશે ત્યાં સુધી ભારતીય સ્મૃતિમાં જીવતાં હશે, ત્યાં સુધી ભારતવર્ષ જીવશે, રામાયણ જીવશે અને ભારતવર્ષ જીવંત રહેશે. રામરાજ્યથી રાજઘાટ સુધી જીવતી રહેલી ભારતીય સંસ્કૃતિ ઇશાવાસ્ય ઉપનિષદના પ્રથમ મંત્ર થકી પણ અમર રહેશે એવી આશા મહાત્મા ગાંધીએ પોતે સેવી હતી. આ વાતે (જીવરામ ભટ્ટીય) ‘મિથ્યાભિમાન’ પણ સેવવા જેવું નથી. ‘ગોળા સંગાથે ગોફણ ગઇ’, જેવી ઉક્તિ પણ સંસ્કૃતિનાં નબળાં પાસાંને મજબૂત કરનારી જણાય છે. જવાહરલાલ નેહરુ યુનિવર્સિટીનો કન્હૈયાલાલ દેશના ટુકડા થાય, એ વાતે રાજી કેમ છે? દેશને આવાં પરિબળોથી બચાવી લેવાની જરૂર છે. કોઇ પક્ષ કે વિચારધારા સામે વાંધો હોઇ શકે, પરંતુ સંસ્કૃતિ તો માતાને સ્થાને જ રહેવાની. છેલ્લા સમાચાર પ્રમાણે હવે ‘ઓપરેશન રીવેન્જ’ શરૂ થયું છે!⬛ }}} પાઘડીનો વળ છેડે આ લખાણ મારું મૌલિક નથી. સુખદ અકસ્માત તો જુઓ! આવો સઘન લેખ જે. એન. યુનિવર્સિટીમાં રશિયન સ્ટડીઝ સેન્ટરનાં અધ્યક્ષ તરીકે કામ કરનારાં વિદુષી બહેન કલ્પના સહ્્નીનું છે. આ લેખ ‘ધ ટાઇમ્સ ઑફ ઇન્ડિયા’ (તા. 25-2-2003)માં પ્રગટ થયો હતો. એ લેખનો ભાવાનુવાદ અહીં પ્રગટ કર્યો છે. આજે તો રશિયા અને યુક્રેન સામસામે યુદ્ધે ચડ્યાં છે. ઉપરોક્ત લખાણને એક વિાચરબિંદુ ગણીને વાંચવું રહ્યું. રોજ માણસો મરે છે. રોજ ICBM (ઇન્ટર કન્ટિનેન્ટલ બેલિસ્ટિક મિસાઇલો) વછૂટે છે અને પરિવારોનો કચ્ચરઘાણ! આદરણીય મકરંદ દવે અવતાર ગણાતા મહામાનવો માટે ‘પરા-ઐતિહાસિક’ (para-historic) જેવું વિશેષણ પ્રયોજતા. શ્રીરામ ઇતિહાસથી પર છે. સ્વામી વિવેકાનંદના શબ્દો અત્યંત મનનીય છે. સાંભળો: ‘અવતારી પુરુષો કંઇ અનન્ય કે અદ્વિતીય ન હતા. તેઓ મારા અને તમારા જેવા જ મનુષ્યો હતા. તેઓ મહાન યોગી-પુરુષો હતા. તેઓ ઉત્કૃષ્ટ ચેતના પ્રાપ્ત કરી ચૂકેલા હતા. તમે અને હું પણ એ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એક મનુષ્ય અવસ્થાએ પહોંચી શક્યો, એ જ બતાવે છે કે પ્રત્યેક મનુષ્ય માટે ત્યાં સુધી પહોંચવાનું શક્ય છે, એટલું જ નહીં, પ્રત્યેક મનુષ્યે ક્યારેક તો એ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી જ રહી. આ છે: ‘धर्म.’ ‘બોધિસત્ત્વ’ની સંકલ્પના આ સંદર્ભે યોગ્ય જણાય છે: ‘Every living being is inching towards Buddhahood.’ Blog:http://gunvantshah.wordpress.com