When Will You Leave The Maze Of Acceptance, Identity And Love And Return Home?

મનનો મોનોલોગ: સ્વીકાર, ઓળખ અને પ્રેમની રઝળપાટ છોડીને ઘરે પાછા ક્યારે ફરશો?

લેખક: ડો. નિમિત્ત ઓઝા



એક રોમેન્ટિક રિલેશનશિપ તૂટવાથી લઈને કોઈ મિત્રની નારાજગી સુધી, આપણી મોટાભાગની સમસ્યા ‘એકલા પડી જવાના ડર’માંથી ઉદ્્ભવતી હોય છે. જીવનમાં થતી લોકોની અવરજવર અને કોલાહલ વચ્ચે સૌથી મોટી જરૂરિયાત સ્વ સાથેનો સંબંધ સુધારવાની હોય છે

પણ હું શું કરું ? ‘એણે મને ‘Dump’ કરી દીધો’, ‘ફલાણાએ બ્રેક-અપ કરી નાખ્યું’, ‘ઢીકણાએ વિશ્વાસઘાત કર્યો’ અને આવું તો કેટલુંય. કારકિર્દી અને રોજગાર ઉપરાંત આજના યુવાવર્ગની સૌથી મોટી અન્ય કોઈ સમસ્યા હોય તો એ છે રિલેશનશિપ પ્રોબ્લેમ્સ. ઈન્ટરનેટ અને સોશિયલ મીડિયાને કારણે જેટલી સરળતાથી આપણે અન્ય લોકો સાથે જોડાઈ શકીએ છીએ એટલી જ સરળતાથી એકલતા અને ખાલીપો પણ અનુભવી શકીએ છીએ. એક રોમેન્ટિક રિલેશનશિપ તૂટવાથી લઈને કોઈ મિત્રની નારાજગી સુધી, આપણી મોટાભાગની સમસ્યા ‘એકલા પડી જવાના ડર’માંથી ઉદભવતી હોય છે. એને ‘ફિઅર ઓફ આઈસોલેશન’ કહીએ કે ‘ફિઅર ઓફ abandonment’ હકીકત એ છે કે આપણામાંથી મોટાભાગના લોકો કોઈ સંબંધ, સમૂહ કે સમાજ દ્વારા તરછોડાય જવાથી ડરે છે. આ ડરનું પ્રમુખ કારણ કોઈ વ્યક્તિ કે સમૂહ સાથે સંબંધમાં રહેવાની ઝંખના કરતા એકલતાનો ડર (Autophobia) હોય છે. કોઈની પાસેથી મળતો બિનશરતી પ્રેમ, સ્પર્શ, રોમાન્સ કે સહવાસ અચાનક છિનવાઈ જાય તો? જેને ખૂબ પ્રેમ કર્યો’તો એવી કોઈ વ્યક્તિ અચાનક આપણા જીવનમાંથી ચાલી જાય તો ? જે પ્રિયજનમાં આપણે વર્ષો સુધી ઈમોશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું, એ અચાનક તરછોડી જાય તો ? આ અને આવા તમામ પ્રશ્નોનો એકમાત્ર સચોટ જવાબ એટલે ‘વેલકમ હોમ’. માથા પર પડેલી વીજળીની જેમ મારા ચૈતન્યમાં પ્રવેશેલું એક અદ્્ભુત પુસ્તક એટલે ‘Welcome Home: A Guide to Building a Home for Your Soul.’ મારી દીકરી જ્યારે ટીનેજ અવસ્થામાં પ્રવેશ કરશે, ત્યારે સૌપ્રથમ હું તેને આ પુસ્તક ભેટ કરીશ. કારણ કે આ પુસ્તકમાં કેટલાંક એવાં કડવાં સત્યો છે જે આપણી પરંપરાગત કેળવણી દરમિયાન ચુકાઈ જાય છે. કોઈ લેખિકા આટલી યુવાન, સુંદર, આકર્ષક અને તેજસ્વી દેખાઈ શકે એ વાસ્તવિક્તા મારા માટે એક સુખદ આશ્ચર્ય હતું ! પણ વાત એમની સુંદરતાની નથી. ફક્ત 32 વર્ષની વયે લેબનીઝ-કેનેડિયન લેખિકા નાજવા ઝેબિયને પોતાના પુસ્તકોમાં પીરસેલી અનમોલ સમજણ અને ફિલોસોફી વિશ્વભરના વાચકોને એમના પ્રેમમાં પાડી રહી છે. 2016માં આવેલું એમનું પહેલું પુસ્તક ‘Mind Platter’ પણ એટલું જ અદ્્ભુત છે. પણ એમના જે પુસ્તક પર હું ‘લિટરલી અને લિટરરી’ મોહી પડ્યો છું એ છે ‘વેલકમ હોમ’. આ પુસ્તકનું મુખ્ય કામ છે, તમને તમારા પ્રેમમાં પાડવાનું. પુસ્તકના એક પાનાં પર ‘સેલ્ફ-લવ કોન્ટ્રાક્ટ’ છે જે વાંચીને તમારે એની નીચે સહી કરવાની છે. એટલું જ નહીં, જીવનમાં જ્યારે પણ નિષ્ફળતા, રિજેક્શન કે વિશ્વાસઘાત જેવી ભાવનાત્મક દુર્ઘટનાઓ સર્જાય ત્યારે જાત સાથે કરેલો આ કરાર યાદ રાખવાનો છે. આપણી સૌથી મોટી ભૂલ અને મૂર્ખામી એ હોય છે કે આપણું ઘર આપણે કોઈ અન્ય વ્યક્તિમાં બાંધીએ છીએ. એ ઘરને આપણે પ્રેમ, કાળજી અને સન્માનથી શણગારીએ છીએ. અન્ય વ્યક્તિમાં બાંધેલા એ ઘરમાં આપણે કેટલુંય ઈન્વેસ્ટ કરીએ છીએ. એ ઘરમાં થતાં આપણા સત્કાર અને સ્વીકારના આધારે આપણે આપણું મૂલ્ય અને લાયકાત નક્કી કરીએ છીએ. પણ એક વાસ્તવિક્તા આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે એનામાં ઘર બાંધીને આપણે એ વ્યક્તિને અમર્યાદિત સત્તા આપી દઈએ છીએ કે એ ઈચ્છે ત્યારે આપણને બેઘર કરી શકે. જ્યારે એ પ્રિયજન ચાલ્યા જાય છે, ત્યારે અચાનક એમની સાથે આપણું ઘર પણ ચાલ્યું જાય છે. આપણને એક ભયંકર ખાલીપો અનુભવાય છે કારણકે આપણી પાસે જે કાંઈ હતું, એ બધું જ આપણે એનામાં રોકી દીધેલું. એ ખાલીપાનો અર્થ એવો નથી કે હવે ભવિષ્યમાં આપણે કશું જ નવું નહીં બાંધી શકીએ. એનો અર્થ એટલો જ છે કે આપણું ઘર આપણે અયોગ્ય જગ્યાએ બાંધેલું. ‘ઘર બાંધવાના’ રૂપક સાથે રજૂ થયેલી આ વાત ગહન, ફિલોસોફીકલ અને પ્રેક્ટિકલ છે. અન્ય વ્યક્તિઓ પાસેથી પ્રેમ, ઓળખ અને સ્વીકારની શોધમાં ભટકતી જાતને આપણી પોતાની અંદર કમ્ફોર્ટેબલ કરવાની વાત એટલે વેલકમ હોમ. જીવનમાં થતી લોકોની અવરજવર અને કોલાહલ વચ્ચે સૌથી મોટી જરૂરિયાત સ્વ સાથેનો સંબંધ સુધારવાની હોય છે. અન્ય કોઈના સ્વીકાર,સત્કાર કે આમંત્રણની પરવા કર્યા વગર જો આપણે પોતાની જાત અને એકાંત સાથે ‘At peace’ રહી શકીએ, તો જગતનું કોઈ ભાવનાત્મક તોફાન આપણને ઉજાડી કે રંજાડી ન શકે. દરેક સંબંધમાં પ્રવેશતા પહેલાની પ્રાથમિક અને પ્રમુખ જરૂરિયાત હોય છે સ્વ સાથે સુમેળ અને અનુકુલન સાધવાની. લેખિકા નાજવા ઝેબીયનનું એક અદ્્ભુત વિધાન છે, ‘These mountains that you are carrying, you were only supposed to climb.’ આહ ! ઈમોશનલ બેગેજ, આઘાતો અને ભૂતકાળનાં સ્મરણો ખડકીને તમે જે ડુંગરા બનાવ્યા છે, એ તમારે ફક્ત ચડવાના હતા. સાથે લઈને ફેરવવાના નહોતા. અન્ય લોકો પોતાની ભૂલ સ્વીકારે, તમારી માફી માંગે કે તમારા જીવનમાં પુન:પ્રવેશ કરે એ વાત પર જો તમારું Healing ડિપેન્ડન્ટ હોય તો શબવાહિનીમાં સૂતા પછી પણ તમે એ ક્ષણની રાહ જોયા કરવાના. તમારું હીલિંગ તમારી જવાબદારી છે. સો વાતની એક વાત : જે Hurt કરે છે, એ Heal ન કરી શકે. જેમણે આઘાત, પીડા કે તકલીફ આપી હોય એ ક્યારેય આપણી માનસિક સ્વસ્થતા કે સ્થિરતા સ્થાપિત કરવામાં મદદરૂપ ન થઈ શકે. માનસિક શાંતિ માટે હાનિકારક કે પીડાદાયક સોર્સથી અળગા થઈ જવું અનિવાર્ય હોય છે. જગતના ગમે તે ખૂણે ફરી લઈએ, જે માનસિક શાંતિ અને નિરાંત આપણા પોતાના ઘરમાં મળે છે એવી બીજે ક્યાંય નથી મળતી. એ સમજણ જેટલી વહેલી આવી જાય એટલું સારું કે અલગારી રખડપટ્ટી અને રઝળપાટ કર્યા પછી રાહત અને નિરાંત મેળવવા છેવટે તો ઘરે જ આવવું પડે છે. એ ઘર જે આત્માને સૌથી વધારે અનુકૂળ અને આરામદાયક હોય. સો.... વેલકમ હોમ.⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com