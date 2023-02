Gujarati News

When Salim Khan's Prophecy Came True

કુછ દિલને કહા: જ્યારે સલીમ ખાનની ભવિષ્યવાણી સાચી પડી

4 કલાક પહેલા લેખક: અન્નુ કપૂર



ફિલ્મના પડદા પર ચમકવાનો મોહ અને આકર્ષણ એટલું બધું છે કે લાખો લોકો મુંબઇમાં હીરો બનવાનાં સપનાં લઇને આવે છે. કેટલાકનાં સપનાં સાકાર બને છે, તો કેટલાકનાં સપનાં ભાંગીને ભૂકો થઇ જાય છે. ઇન્દોરના સલીમ ખાન પણ આવાં જ સપનાં સંગ્રહીને 50ના દાયકાના અંતમાં મુંબઇ આવ્યા હતા. દેખાવડા અને ગોરા હતા અને આપણા ભારતીયોમાં અંગ્રેજોના જમાનાથી ગોરા રંગનો ક્રેઝ ખૂબ વધારે છે. એક માનસિકતા ઊંડે સુધી ઘર કરી ગઇ છે કે જે ગોરા હોય એ સુંદર છે અને જે અંગ્રેજી બોલે છે એ બુદ્ધિશાળી છે. પ્રખ્યાત અમેરિકન અભિનેતા મોર્ગન ફ્રીમેને સાચી, અમૂલ્ય વાત કહી છે: It is high time we realize that English is just a language and medium of communication and not a sign or symbol of Intelligence! (હવે એ સમય પાકી ગયો છે કે આપણને ખ્યાલ આવવો જોઇએ કે અંગ્રેજી માત્ર એક ભાષા અને સંચારનું એક માધ્યમ છે, બુદ્ધિતમતાનું પ્રતીક નથી.) મારે સલીમ ખાનના અંગ્રેજી સાથે કોઇ નિસ્બત નથી, પણ એ ખબર છે કે એ પોતાની ભાષા હિંદી-ઉર્દૂ સારી રીતે બોલતા હતા. હેન્ડસમ સલીમને જોઇને મુંબઇમાં નિર્દેશક કે. અમરનાથે એમને 1960માં રીલિઝ થયેલી ફિલ્મ ‘બારાત’માં અભિનયની તક આપી. ફિલ્મમાં સલીમ ખાને બોલવાનો પ્રથમ સંવાદ આ મુજબ હતો, ‘તૂ યહીં ઠહર માં, મૈં ભૈયા કો દેખકર આતા હૂં.’ તે પછી અન્ય કેટલીક ફિલ્મો તેમને મળી જેમાં 1966માં રીલિઝ ‘સરહદી લુટેરા,’ ‘છૈલાબાબુ’, ‘દીવાના’, ‘તીસરી મંજિલ’ (કલર ફિલ્મ જેમાં પ્રેક્ષકોએ સલીમ ખાનને ઓળખ્યા કેમ કે ‘તીસરી મંજિલ’ અત્યંત હિટ ફિલ્મ હતી.) વગેરે સામેલ છે. ફિલ્મ ‘સરહદી લુટેરા’માં આશા ભોંસલે અને મહોમ્મદ રફીએ ગાયેલા એક ડ્યુએટ ‘તુમ મિલે તો જિંદગી મિલી, તુમ મિલે તો રોશની મિલી…’નું પિક્ચરાઇઝેશન સલીમ ખાન અને તેમની હિરોઇન સુનીતા પર થયું છે. ફિલ્મ ‘છૈલાબાબુ’માં લક્ષ્મી-પ્યારેએ સંગીતબદ્ધ કરેલું, હસરત જયપુરીએ લખેલું અને મુકેશ તથા લતા મંગેશકરે ગાયેલું એક ગીત ‘ક્યોં ઝુકી ઝુકી હૈં પલકેં મેરી જાં યે બાત ક્યા હૈ, મેરે મૈં કૈસે કહ દૂં મુઝે પ્યાર હો ગયા હૈ…’ સલીમ ખાન અને ઝેબ રહેમાન પર પિક્ચરાઇઝ થયું છે. મારે એક ભ્રમ દૂર કરવો છે, જેને ઇન્ટરનેટ પર વેબસાઇટ્સે ખૂબ ફેલાવ્યો છે કે સલીમ ખાન અભિનેતા તરીકે પ્રિન્સ સલીમના નામે ફિલ્મોમાં આવ્યા. આ વાત સાવ ખોટી છે. મોટાં ભાગનાં ક્રેડિટ ટાઇટલ્સમાં પ્રિન્સ તો દૂરની વાત રહી, સલીમ ખાનના સ્થાને માત્ર સલીમ નામ આવે છે. કામ મળ્યું પણ જેની ઇચ્છા હતી એ ન મળ્યું.

ઇન્સાન કી ખ્વાહિશોં કી કોઇ ઇન્તિહા નહીં,

દો ગજ જમીં ભી ચાહિએ દો ગજ કફન કે બાદ.

(કૈફી આઝમી)

નિષ્ફળતા, સંઘર્ષ અને લઘુતાગ્રંથિથી લાચારીવશ એમણે અભિનય કરવાનો વિચાર છોડી આવક થાય એવા કોઇ કામની શોધ કરી. પરિણામે ગ્રેટ ગુરુદત્તના ખાસ લેખક-નિર્દેશક અબરાર અલ્વીના આસિસ્ટન્ટ બન્યા. બપોરના સમયે અબરાર અલ્વીના ઘરે જઇ એ કથા-પટકથા-સંવાદમાં એમને મદદ કરતા, લખાણને મઠારી ફરીથી લખતા જેને ફેર કોપી બનાવવી કહે છે. સમય જતાં તેમની સર્જનક્ષમતા ખૂબ નિખરી.

એ જમાનામાં લેખકને ન તો ખાસ માન-સન્માન મળતું અને ન તેમની મહેનતના પ્રમાણમાં જરૂરી મહેનતાણું મળતું. જે સમયમાં ટોચના કલાકાર દિલીપકુમાર 10થી 12 લાખ રૂપિયા ફી લેતા હતા, ત્યારે સફળ ફિલ્મોના ટોચના લેખકોને માત્ર 20થી 25 હજાર રૂપિયા માંડ મળતા અને તે પણ હપતે-હપતે. કેટલાય હપતામાં મળતી હતી સાવ સામાન્ય રકમ અને ઘણીવાર તો પોતાની મહેનતના પ્રમાણમાં ફી મળે તે માટે કોઇ વેલિડ ઇમર્જન્સી દર્શાવવી પડતી હતી - જેમ કે, બાળકોની સ્કૂલની ફી, ઘરનું કરિયાણું, માતા-પિતા અથવા પત્ની માટે દવાઓ, ઘરનું ભાડું વગેરે. એકંદરે પોતાના હકના મહેનતાણા માટે પણ કરગરવું પડતું હતું.

યુવાન સલીમ ખાને આ બધું જોયું અને આ પીડા અનુભવી પણ ખરી અને એક દિવસ પોતાના બોસ અબરાર અલ્વીને કહી દીધું, ‘એક દિવસ એવો આવશે, જ્યારે એક ફિલ્મ રાઇટર એક સ્ટાર અભિનેતાથી વધારે ફી લેશે.’ અબરાર અલ્વીને કદાચ એ વાત અતિશયોક્તિભરી લાગી હોય, તો એમણે આ વાતને ક્રોસ ચેક કરવા પૂછ્યું, ‘તમે એમ કહેવા માગો છે કે આજે દિલીપકુમારને 12 લાખ રૂપિયા મળે છે, તો શું ફિલ્મ રાઇટર એનાથી પણ વધારે ફી લેશે?’

સલીમે જવાબ આપ્યો, ‘ચોક્કસ, એક સમય આવશે જ્યારે ફિલ્મ રાઇટરની ફી ફિલ્મ સ્ટાર કરતાં વધારે હશે.’

અબરારે હસીને કહ્યું, ‘તમે મને તો આ વાત ભલે કહી, પણ બીજા કોઇને ન કહેતા, નહીં તો લોકો તમને ગાંડા ગણશે.’

સલીમે કહ્યું કે, ‘સાહેબ જો એ પુરવાર થઇ જાય કે ફિલ્મ હિટ થવાનું કારણ એના સ્ટાર કલાકાર નહીં, પણ એ ફિલ્મની વાર્તા અને લેખક છે, તો આ ચોક્કસ શક્ય બનશે.’ એ વખતે તો વાત ત્યાં જ પૂરી થઇ ગઇ. સમય જતાં સલીમ ખાનની મુલાકાત જાવેદ અખ્તર સાથે થઇ અને બંનેની જોડી જામી - સલીમ-જાવેદ. માસિક માત્ર 750 રૂપિયાથી શરૂઆત થઇ.

તે પછી તો ‘સીતા ઔર ગીતા’, ‘યાદોં કી બારાત’, ‘જંજીર’, ‘મજબૂર’, ‘હાથ કી સફાઇ’, ‘દીવાર’, ‘શોલે’ વગેરે હિટ ફિલ્મોએ સલીમ-જાવેદને ટોચ પર પહોંચાડી દીધા. એક વાત જરૂર કહીશ કે ‘જંજીર’નો ટ્રાયલ શો એક સ્ટુડિયોમાં જોયા પછી યશ ચોપરાએ પોતાના આસિસ્ટન્ટ રમેશ તલવારને સલીમ-જાવેદનો કોન્ટેક્ટ કરી તેમના (યશ ચોપરા માટે) એક ફિલ્મ લખવાનું કહ્યું. સલીમ-જાવેદે પોતાની ફી બે લાખ રૂપિયા માગી, જે સાંભળીને રમેશ તલવાર ખડખડાટ હસી પડ્યા અને એ જ મૂડમાં સલીમ-જાવેદની બે લાખ રૂપિયા ફીની વાત યશ ચોપરાને જણાવી. રાઇટર સલીમ-જાવેદની ‘બે લાખ રૂપિયા ફીની માગણી’ સૌના માટે મજાક-મસ્તીનો વિષય બની ગઇ. યશ ચોપરા કેમ્પમાં તો ખૂબ મજાક થઇ.

એ વખતે રીલિઝ થઇ ‘જંજીર’ જેની સફળતાએ આખી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીને ચોંકાવી દીધી. યશ ચોપરાએ ફરી પોતાના આસિસ્ટન્ટ રમેશ તલવારને કહ્યું કે, સલીમ-જાવેદ પાસે જઇને કહો કે અમે બે લાખ રૂપિયા આપવા માટે તૈયાર છીએ. એમને ઝડપથી બે લાખ રૂપિયામાં સાઇન કરી લો. પરિણામે, રમેશ તલવાર સલીમ-જાવેદ પાસે ગયા અને કહ્યું કે, યશજી તમને બે લાખ રૂપિયા ફી આપવા તૈયાર છે. આ સાંભળી સલીમ-જાવેદે કહ્યું કે, બે લાખ રૂપિયા તો ‘જંજીર’ રીલિઝ થયા પહેલાંની રકમ હતી, હવે તો અમે પાંચ લાખ રૂપિયા લઇશું અને એવું જ થયું. એ પછી આવી ધર્મા પ્રોડક્શનના બેનરની યશ જોહરની ફિલ્મ ‘દોસ્તાના’ જેની કથા-પટકથા અને સંવાદ લખવા માટે સલીમ-જાવેદને બાર લાખ પચાસ હજાર રૂપિયા ફી પેટે મળ્યા, તે સાથે એમને એ પણ જાણવા મળ્યું કે ફિલ્મના હીરો અમિતાભ બચ્ચનને આ ફિલ્મમાં 12 લાખ રૂપિયા જ ફી મળી હતી. યશ જોહરે સાચી વાત કહી દીધી કે સલીમ-જાવેદને ‘દોસ્તાના’ લખવા માટેની ફી હીરો કરતાં પણ 50 હજાર રૂપિયા વધારે આપવામાં આવી હતી. વર્ષો પહેલાં યુવાન સલીમ ખાને કરેલી ભવિષ્યવાણી સાચી પડી. તરત અબરાર અલવીને ફોન કરી આની જાણ કરી, જે સાંભળીને એ ખૂબ ખુશ થયાં અને અભિનંદન આપતાં કહ્યું કે હવે રાઇટર્સે પોતાના અધિકારો માટે કરગરવું નહીં પડે. તમે બંનેએ ભાવિ રાઇટર્સ માટે માર્ગ મોકળો કરી દીધો છે. આજે સલીમ ખાનના સંતાનો સલમાન, અરબાઝ, સોહેલ, અલવીરા અને અર્પિતા તમામ આરામભર્યું જીવન જીવે છે.

મારી તો એ જ શુભેચ્છા છે કે તમારા સૌનું જીવન પણ સુખ અને સમૃદ્ધિભર્યું વીતે. જયહિંદ! વંદે માતરમ્. ⬛