પ્રશ્ન વિશેષ:‘ત્યારે કરીશું શું ?’ લિઓ ટોલ્સટોયની વ્યથા આજે પણ અકબંધ જ છે?

બહુ જ ખ્યાત પુસ્તક છે : Then what shall we do? આ પુસ્તકનો અનુવાદ અનેક ભાષાઓમાં થયેલો છે અને તેમાંની એક ભાષા ગુજરાતી પણ છે. ‘ત્યારે કરીશું શું ?’ શીર્ષકથી દિવંગત અને પુસ્તક-અંગત મહેન્દ્ર મેઘાણીએ તેનું સંક્ષિપ્ત પણ કરેલ છે. રોજબરોજના જીવનમાં કોઈકના માટે કશુંક કરતા રહેનાર લોકોને જે આજે અનુભવ થાય છે તેવા અનુભવો પોતાનાં સેવાકાર્યો દરમિયાન પ્રસિદ્ધ ચિંતક લિઓ ટોલસ્ટોયને પણ થયેલા અને થોડાક નહીં પરંતુ ડગલે ને પગલે થયેલા. તેઓ તો સેવાભાવથી જ પોતાનું ધન ગરીબોની વચ્ચે લુંટાવી રહ્યા હતા ત્યારે તેમને પણ છેતરવાના પ્રયોગો તેમની સહાય મેળવતાં લોકો દ્વારા જ થયેલા. તેનું દર્દીલું વર્ણન લિઓના એ પુસ્તકમાં છે. તમારું મન ઊઠી જાય તેવા અનુભવો થયા પછી તેનાથી પુછાઇ ગયું કે આવું બને ‘ત્યારે કરીશું શું?’ આજથી પાંત્રીસેક વર્ષ પહેલા જૂનાગઢ કોલેજમાં ભણાવવા જવા માટે અપ-ડાઉન કરતી વખતે વહેલી સવારે ફૂટપાથ પર ટૂંટિયું વાળીને સુતેલા કેટલાંક લોકોને રોજ જોતો હતો. તેમાંથી વિચાર આવ્યો અને તે ચાર-પાંચ મિત્રો સાથે વહેંચ્યો. બધા મિત્રો નોકરિયાત હતા અને કોઈ મોટી સેવા કરવા નીકળી શકે તેવા ન હતા, છતાં મિત્રોએ નક્કી કરીને ખાદીભવનમાંથી જાડી ચાદરો ખરીદી. વિતરણનું કામ મને સોંપાયું. રોજ સવારે સાડા ત્રણ-ચાર વાગે બસ સ્ટેન્ડ જતી વખતે ચાર-પાંચ ચાદર સ્કૂટર ઉપર લઈને નીકળું અને જ્યાં કોઈ એવી વ્યક્તિ દેખાય કે તે ટાઢે ઠરતી હોય તો તેને નજીક જઈ ઓઢાડી દઉં. એક સપ્તાહમાં ત્રીસેક વ્યક્તિ સુધી ચાદર પહોંચાડી પણ પછી વિચિત્ર અનુભવ થયો. જેમને ચાદર ઓઢાડી હોય તે જ વ્યક્તિ પાછી ટૂંટિયું વાળીને ઠરતી સૂતી જોવા મળે! એ ટાણે ‘ત્યારે કરીશું શું?’ યાદ આવેલું. એકવાર તો રેલવે સ્ટેશન પાસે એટલો ખરાબ અનુભવ થયેલો કે ન પૂછો વાત. સુતેલાં લોકો હકીકતમાં સુતેલાં ન હતાં અને અમે જેવી એકને ચાદર ઓઢાડી કે તરત જ તેઓ એકસાથે ઊઠ્યાં અને સ્કૂટર પરની ચાદરો રીતસર લૂંટી લીધી! બહુ નિરાશ થયેલા, તે સમયે અમને ટેકો મળે તેવો પત્ર જડી આવેલો. આજકાલ આવા અનુભવો પ્રત્યેક સેવા કરનારને મૂંઝવે છે, ત્યારે 1994માં લખાયેલ એક પત્ર જડી આવ્યો છે અને તે આપણને છેતરનાર પ્રત્યે પણ કેવી ઉદાર ભાવના સેવામય વ્યકિત રાખી શકે તેનું સુંદર ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. આપણે જેમને એક અનોખા દિવ્ય દંપતી તરીકે ઓળખીએ છે તેવા સાંઈ મકરંદ અને કુન્દનિકા કાપડિયાને થયેલ એક આવો જ અનુભવ અને તે અનુભવ પછીની તેમની પ્રતિક્રિયા જાણવા જેવી છે, કારણ કે હકીકતમાં તો તે પ્રતિક્રિયા નથી, પણ આત્મક્રિયા છે. એ પત્ર આપણને ઘણું બધું કહી જાય છે.{ bhadrayu2@gmail.com