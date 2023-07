Gujarati News

Magazine

Rasrang

What Not To Do In Civil Services Exam Preparation?

લક્ષ્યવેધ: સિવિલ સેવા પરીક્ષાની તૈયારીમાં શું ન કરવું?

એક કલાક પહેલા લેખક: ઉત્સવ પરમાર



કૉપી લિંક

ઇન્ડિયન કોર્પોરેટ લો સર્વિસના અધિકારી તરીકે મુંબઈમાં કાર્યરત પ્રણવ આગજા કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગના ગ્રેજ્યુએટ હોવા છતાં યુ. પી. એસ. સી.માં ગુજરાતી સાહિત્ય સાથે આગળ વધ્યા

યુ. પી. એસ. સી. એટલે મૅરેથોન. રેસ અગેઈન્સ્ટ યૉરસેલ્ફ. ત્યાગને જ ભોગવવાનો હોય છે. ગાંધીનગરના પ્રણવ આગજા આવી જ રેસમાં દોડ્યા. લગભગ એક આખો દાયકો તોફાનની જેમ પસાર થઈ ગયો. સિવિલ સેવા પરીક્ષાની તૈયારી કેવી રીતે ના કરવી, એ માટે તેઓ પોતે શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. પોતાને ‘આમ એન્જિનિયર’ ગણાવતા પ્રણવ આગજા નિરમા યુનિવર્સિટીના કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગના ગ્રેજ્યુએટ છે. કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં જોબ મળી ગઈ હતી પણ નિયતિની નિયત જુદી હતી. ગુજરાત પોલીસ સેવાના એક અધિકારી તેમના પરિવારના સભ્ય હતા. એમનો પ્રભાવ પડ્યો. ઉત્સાહમાં વાંચવાનું શરૂ કર્યું. લાંબી મૅરેથોન માટેની ધીરજ હજી વિકસી નહોતી. ઓનલાઇન તૈયારીનાં માધ્યમો હજી ભાંખોડિયાં ભરી રહ્યાં હતાં. દિલ્હી જવાની સ્થિતિ નહોતી. જોબ સાથે પરીક્ષા આપીને ‘કિસ્મત’ અજમાવવાનું નક્કી કર્યું. શોખથી આપેલી પરીક્ષામાં તૈયારી અડધી-પડધી જ થઇ. એક પછી એક બે પ્રીલિમિનરીમાં ડાંડિયા ડૂલ થયા. અંદરના એન્જિનિયરે CSATમાં ટેકો આપીને કટ-ઓફની નજીક તો પહોંચાડ્યો પણ યોગ્ય તૈયારી વગર કશ્તી કિનારે જ ડૂબી ગઈ. આ પરીક્ષા પણ ઘણીવાર નશાની જેમ મનોમસ્તિષ્કમાં છવાઈ જાય છે. પ્રણવભાઈને સમયની સાથે યુ. પી. એસ. સી.નો મોહપાશ જકડતો ગયો. નોકરી સાથે તૈયારી કરવી દુષ્કર બની રહી હતી. તેમને મનમાં થયું બેંકમાં નોકરી લઈ લઉં પછી શાંતિથી તૈયારી થશે. I. B. P. S. પાસ કરીને બેન્કની નોકરી પણ મેળવી. પ્રીલિમિનરી પાસ થાય તો રજા લઈને મેઇન્સની તૈયારી કરીશ. આ વિચાર પણ રૂનો ઢગલો થઇ ગયા, જ્યારે સતત ત્રીજી વાર પ્રીલિમિનરીની લક્ષ્મણરેખા પાર ના થઇ. કટ ઓફથી થોડું જ અંતર હોય પણ પેલા ટોલ્સટોયની વાર્તાના જમીનદારની જેમ ઢળી પડાતું. બીજી બાજુ બેન્કની નોકરીની આદત લાગી હતી. જરૂરિયાતમંદ લોકોને મદદ કરીને સંતોષ મળી રહ્યો હતો. તૈયારી ચાલતી રહી. ચોથી પ્રીલિમિનરીના બે મહિના પહેલાં જ લાંબી બીમારીથી પીડાઈ રહેલા પપ્પાનું અકાળે નિધન થયું. 2014ની ચોથી પ્રીલિમિનરી પણ જીવનની આ પરીક્ષા સામે વામણી પુરવાર થઇ. ચાર વર્ષ પસાર થઈ ગયાં હતાં. ઘરની જવાબદારી પ્રણવભાઈના ખભે હતી. પરીક્ષા માટે હજી વધુ ગંભીરતા દાખવવી પડશે એવું એમને લાગ્યું. નક્કી કર્યું કે ‘સ્પીપા’ની પ્રવેશ પરીક્ષા આપશે. જો પાસ થશે તો નોકરી છોડીને પૂરો સમય યુ. પી. એસ. સી.ની આપશે. નિયતિ હવે દૃઢ નિશ્ચયી પ્રણવભાઈ તરફ વળી રહી હોય એવું લાગ્યું. ‘સ્પીપા’ની પરીક્ષા પાસ થઈ. નોકરી છોડવાનો નિર્ણય અફર હતો. CSAT માત્ર ક્વોલિફાઇંગ બનતા પડકાર વધુ તીવ્ર બન્યો. પાંચમા પ્રયાસમાં ચાર માર્ક્સથી કટ ઓફ છૂટ્યું. પોતાની જાત પરથી વિશ્વાસ તૂટી ગયો. ઉંમર પચ્ચીસને પાર હતી અને એક વર્ષથી હાથમાં એક પણ નોકરી નહોતી. સ્કૂલ-કોલેજના યાર દોસ્તો ‘સેટલ’ થઇ રહ્યા હતા. સિવિલ સેવામાં તૈયારીમાં ઝંપલાવનાર નવા ઉમેદવારો ઉંમર અને અનુભવમાં નાના હતા જેની સાથે ભળવું સહેલું નહોતું લાગતું. એકલતા કોરી ખાતી. પણ સિવિલ સેવાની તૈયારી કરતો બેન્કનો એક જૂનો દોસ્ત જ હતો, જ્યાં મનને આશરો મળતો. એ દોસ્તીએ તૈયારીમાં ફરી તાકાત ભરી. જોશ સાથે તૈયારી ફરી કરી. છ વર્ષ પછી આખરે એવો દિવસ આવ્યો કે પ્રણવભાઈ પ્રીલિમિનરીનો કોઠો વીંધી શક્યા. પરીક્ષા પણ આપી. મેઇન્સમાં પૂરતું ધ્યાન ના અપાયું અને એમાં નિષ્ફ્ળતા મળી. G. P. S. C. પણ આ ગાળામાં જ આપી. એની પ્રીલિમિનરી પાસ થઇ પણ મેઇન્સ હળવાશમાં લેતા એ પણ નાપાસ. સાથેના ઘણાખરા ઉમેદવારો એમાં પાસ થઇ ગયા હતા. આ બધા ગૂંચવાડા વચ્ચે 2018માં U. P. S. C મેઇન્સ આપી પણ વાંચવાના ચક્કરમાં લખવાની પ્રેક્ટિસ ના કરી. બ્લૅક હૉલના કિનારે જીવન હતું જાણે. પણ આ તોફાનો જ વહાણોની તાકાત વધારે છે. G. P. S. C. આન્સર શીટ પણ જાહેર કરે છે. ટોપર્સના જવાબ જોઈને પોતાની મર્યાદાઓ દૂર કરી. G. P. S. C. પાસ કરી સ્ટેટ ટેક્સ ઓફિસર બન્યા. ગુજરાતી સાહિત્ય સાથે U. P. S. Cમાં પણ આગળ વધ્યા. લખવાની પુષ્ક્ળ તૈયારી કરી. મેઇન્સ ક્લિયર થઇ અને ઈન્ટરવ્યૂ આવ્યો. સાડા ચાર વર્ષની બેરોજગારી, નિષ્ફ્ળતાઓ, અંગત જીવનના ઉતારચડાવ પછી માર્ચ 2020માં ઇન્ટરવ્યૂ અને પ્રણવ આગજા લક્ષ્યવેધ કરે છે. પોતાની સફળતાનો શ્રેય પોતાની અર્ધાંગિની, પરિવાર તેમજ દોસ્તોને આપે છે. ઇન્ડિયન કોર્પોરેટ લો સર્વિસના અધિકારી તરીકે હાલ મુંબઈમાં ફરજ બજાવે છે.

સફળતા માટેની ટિપ્સ પ્રીલિમિનરી પાસ કર્યા પણ પછી મેઇન્સને હળવાશમાં ન લેવી લખવાની પુષ્ક્ળ તૈયારી કરવી. અગાઉના ટોપર્સના જવાબ જોઈને પોતાની મર્યાદાઓ દૂર કરવી. વારંવાર મળતી નિષ્ફળતાથી નાસીપાસ ન થવું, હિંમત અને આત્મવિશ્વાસ જાળવી રાખવાં.