What Is The True Status Of Our Mother Tongue?

પ્રશ્ન વિશેષ: આપણી માતૃભાષાની ખરી સ્થિતિ કેવી છે?

સ્વાદિષ્ટ વાનગી સામે આશ્ચર્યથી જોઈ NRI યુવાને કહ્યું : What is this Ghunto?

શિયાળાની ઠંડી ઢળતી સાંજ હતી. ત્રણેક ગુજરાતીઓ જે વિદેશ રહે છે, તે NRI મિત્રોના સ્વાગત માટે સરસ મજાની ઘરેલુ પાર્ટીનું આયોજન થયેલું. આ સાંધ્ય પાર્ટીમાં જામનગર બાજુ વખણાતો ઘુંટો અને બાજરાના રોટલા, લસણની ચટણી અને છાશ એવું મેનુ હતું. ઘુંટો વિશિષ્ટ પ્રકારની વાનગી છે. એક યુવાનને ઘુંટો જ્યારે પીરસવામાં આવ્યો, ત્યારે પીરસનારે કહ્યું કે, This is Ghunto અને એમના ભવાં ચડી ગયા અને એણે કહ્યું, What is this Ghunto? એટલે પીરસનારે પોતાની કાલીઘેલી અંગ્રેજી, ગુજરાતી મિશ્રિત ભાષામાં સમજાવ્યું કે 25થી 28 જેટલાં શાકભાજીને ઝીણાં-ઝીણાં સમારીને એની અંદર થોડું તેલ, મીઠું, મરચું અને ધાણાજીરું નાખીને ધીમા તાપે આ શાકભાજીને ઉકાળવામાં આવે અને એને સતત વચ્ચે ચમચો રાખીને ઘૂંટવામાં આવે. એ ત્યાં સુધી ઘૂંટવામાં આવે કે જ્યાં સુધી દરેકેદરેક શાકનું મૂળ તત્ત્વ એકબીજામાં એકરસ ન થઈ જાય. આવી રીતે બને છે તેને ‘ઘુંટો’ કહેવાય છે અને એ શિયાળાનું ખાસ ખાણું છે. બાજરાના રોટલા પણ ભઠ્ઠા ઉપર બનાવવામાં આવે છે. રોટલાને ચોળીને રોટલાનો ભૂકો કરીને પછી એમાં સતત ગરમ રહે તેવો ઘુંટો નાખીને તેમાં લસણની ચટણી સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરતાં જવાની છે, પછી એ આરોગવાનો. વાનગી સરસ બની હતી સૌએ એક મોઢે વખાણ્યું. પેલા વિદેશી ગુજરાતી મિત્રે પણ wow, taste is fine એવું કહીને વખાણ્યું, પણ એમને બહુ જ આશ્ચર્ય હતું કે What is this ghunto? અને એમને સમજાતું નહોતું કે તમે જેનો આટલો બધો આગ્રહ કરો છો એ કોઈ સરસ મજાની દેશી વાનગી છે. એમને ઘણું સમજાવ્યા છતાં એમને પોતાનું રટણ ચાલુ રાખ્યું કે This is nothing but liquidification (લિક્વિડિફિકેશન) of vegetables, જુદાં જુદાં શાકભાજીઓનું આ પ્રવાહીકરણ છે એવું એ મિત્ર કહેવા માગતા હતા. જે હોય તે પણ આ ‘ઘુંટો’ શબ્દ એમને કેમ ગળે ઉતારવો એ ઉતારવામાં અમે કેટલાય ઘૂંટડા અમારે ગળે નીચે ઉતારી ગયા. આ ઉદાહરણ એટલા માટે અહીં ટાંક્યું છે કે આપણે ‘વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ’ની ઉજવણીના ઢોલ ફરી એક વાર વગાડવા લાગ્યા છીએ. સરકાર પણ આ વખતે ઊંડો રસ લઈ રહી છે કારણ કે એને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિમાં માતૃભાષા ઉપર બે-ત્રણ પેરેગ્રાફ લખ્યા છે અને સરકારને પણ રસ છે કે માતૃભાષાનો ઢોલ બરાબર વાગે… વિચારવાનું એ છે કે હકીકતમાં આપણી માતૃભાષા કેટલી જીવંત છે એ જાણીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે. નાના નાના પ્રસંગે આપણા ગામડામાં વારંવાર બોલાતા અને વપરાતા શબ્દો હવે જીવતા નથી એ જાણીએ છીએ, ત્યારે આપણને માતૃભાષાનું કેટલું ગૌરવ છે એનો અંદાજ મળે છે. આ ‘ઘુંટો’ જેમ ગુજરાતીનો એક વિશિષ્ટ શબ્દ છે એમ અનેક એવા શબ્દો છે કે જે ગુજરાતીમાંથી ગુમ થઈ રહ્યા છે. આવા શબ્દો માટે ઘણોબધો અભ્યાસ અમદાવાદના નિવૃત્ત શિક્ષક રતિલાલ મંડલીએ કર્યો છે. એમની યાદીમાં આપણે ન કલ્પી શકીએ એટલા, પાંચ હજારથી વધુ શબ્દો છે. રોજિંદા જીવનના ગુજરાતના વ્યવસાયો દા.ત. માટીકામ, સુથારીકામ, સોની, કડિયાકામ, કુંભાર, લુહારીકામ, કંસારા, મોચીકામ, ધોબીકામ, માછીમારી વગેરે છે. આ બધાં કામની અંદર જે કોઈ સાધનો કે પ્રક્રિયાઓ વપરાય છે, એનાં ગુજરાતી નામ જે એક સમયે પ્રચલિત હતાં એ નામ ગુમ થઈ ગયાં છે. આજથી પચીસેક વર્ષ પહેલાં જે આપણી બોલીમાં સામાન્ય હતાં, તે 5000થી વધુ નામ ગુજરાતીમાં હવે બોલાતાં નથી અથવા બોલાય તો સમજનાર માટે ‘ઘુંટા’ જેવી હાલત થાય છે. આપણા પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અબ્દુલ કલામને પણ મળીને રતિલાલ મંડલીએ ગુજરાતી માતૃભાષા વિશે ચિંતા વ્યક્ત કરેલી. છેલ્લા થોડા વખતથી ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા માતૃભાષાના શિક્ષણ માટે થઈને સરકાર ઉપર બરાબર તડાપીટ બોલી રહી છે. છતાં સરકાર દ્વારા કોઈ નક્કર બાંહેધરી હાઇકોર્ટને અપાતી નથી. હાઈકોર્ટે એવા પણ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે કે સરકાર માતૃભાષાનું શિક્ષણ ફરજિયાત કેમ લાગુ કરાવી નથી શકતી એ અમને જણાવે. માતૃભાષા માટે કામ થવું જોઈએ એવો હઠાગ્રહ ન્યાયાલયનો છે, તેમ છતાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ગુજરાતમાંથી ગુજરાતી માધ્યમની શાળાઓ અલોપ થઈ રહી છે. ‘ગુજરાતી માધ્યમની કોઈ એક સારી શાળા બતાવો, તો એમાં અમે બાળકને ભણાવીએ,’ એવું જ્યારે કોઈ માતા-પિતા વ્યંગથી પૂછે છે ત્યારે આપણે માતૃભાષાનું ગાન કરનારા લોકો મૌન થઈ જઈએ છીએ કે નહીં? { bhadrayu2@gmail.com