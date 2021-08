Gujarati News

What Is The Definition Of Youth In The 21st Century? Any Conflict Between The Stream And The Canal?

વિચારોના વૃંદાવનમાં: એકવીસમી સદીમાં યૌવનની વ્યાખ્યા શી? ઝરણું અને નહેર વચ્ચે કોઇ તકરાર ખરી?

એક કલાક પહેલા લેખક: ગુણવંત શાહ



તમે એક જ નદીમાં બે વખત સ્નાન કરી શકો નહીં, કારણ કે નદી પ્રતિક્ષણ બદલાતી રહે છે. એ નદી નિત્યનૂતન છે

પર્વત પરથી કોઇ બેનામ ઝરણું વહેતું થાય છે. એ ઝરણું કોઇ નિયમ પ્રમાણે નક્કી કરેલા રસ્તા પ્રમાણે વહેતું નથી. એ ઝરણું બસ સહજને પંથે વહેતું રહે છે. એનું વહેણ કોઇ નિયમને કે યોજનાને અનુસરતું નથી. ઍલન વોટ્સના એક મજાના પુસ્તકનું મથાળું છે : ‘Tao, The Watercourse Way’ તાઓ એેટલે માર્ગ, જે રચવો નથી પડતો. તાઓ એટલે એવો માર્ગ જે ‘છે’. The way which is cultivated is culture. જે માર્ગ રચવો પડે તે કલ્ચર કહેવાય. તાઓ એટલે જીવનનું ઝરણું! એ ઝરણું પ્રયત્ન વિના, આપોઆપ સહજપણે વહેતું રહે છે. માનવીની યોજના પ્રમાણે, નિયમ મુજબ વહેતી થાય, તે ‘નહેર’ કહેવાય. સહજપણે વહેતું રહે તે ઝરણું. લાઓ ત્ઝુની વિચારધારાનો આ સાર છે. તાઓ એટલે નિયમ વિનાનો નિયમ. તાઓ એટલે કાયદા વિનાનો કાયદો. તાઓ એટલે શિસ્ત વિનાની શિસ્ત. પ્રકૃતિથી દૂર, બહુ દૂર નીકળી જઇને સંસ્કૃતિને માર્ગે આગળ ને આગળ વધી ગયેલો કહેવાતો સભ્ય સમાજ નિયમવાદી, કાયદાવાદી, શિસ્તવાદી, શાસનવાદી, સામ્યવાદી, સજાવાદી અને યોજનાવાદી ભદ્ર સમાજ પ્રકૃતિ સાથે સતત ટકરાતો જ રહે છે. એ ટેક્નોલોજી અને સંસ્કૃતિનો વિકાસ જે નવી સમસ્યાઓ ઊભી કરે છે તે માટે નવી પેઢીને દોષ આપવાનું યોગ્ય ખરું? જરાક થંભી જઇને વિચારીએ તો સમજાય કે સાવ સહજપણે વહેતા ઝરણાં અને નિયમ પ્રમાણે, યોજના પ્રમાણે વહેતી નહેર વચ્ચેનો સંઘર્ષ એ તો એકવીસમી સદીના યૌવનમાં સતત અમળાતો-વમળાતો સંઘર્ષ છે. ‘ગુરુત્વ મધ્યબિંદુ’ સેક્સ ગણાય, તેમાં કોઇ વિવાદ ખરો? કૃષ્ણ ગીતાના અઢારમા અધ્યાયમાં सहजનો મહિમા કરે છે અને સ્પષ્ટ કહે છે : ‘હે અર્જુન! સહજ કર્મ દોષયુક્ત હોય તોય તેને ત્યજવું નહીં.’ (ગીતા:18,48). નવી પેઢી કૃષ્ણનું માને કે ધર્મગુરુઓનું માને? આ રીતે ઝરણું અને નહેર વચ્ચેનો સંઘર્ષ, પ્રકૃતિ અને સંસ્કૃતિ વચ્ચેનો સંઘર્ષ બનીને સમગ્ર માનવજાતને પજવતો રહે છે. આવી પજવણી આધુનિકતાને બદનામ કરે છે. નવી પેઢીના સંઘર્ષને કઇ રીતે સમજવો? એ સંઘર્ષ તો લાઓ ત્ઝુ અને કન્ફ્યુશિયસની બે વિચારધારાઓ વચ્ચેનો સંઘર્ષ છે. લાઓ ત્ઝુ સહજપણે વહેતા ઝરણાનો પક્ષકાર છે, જ્યારે કન્ફ્યુશિયસ ઔચિત્ય (લિ)નો પક્ષકાર છે. મારી દૃષ્ટિએ કન્ફ્યુશિયસ રામપુત્ર છે, જ્યારે લાઓ ત્ઝુ કૃષ્ણપુત્ર છે. ચીની ભાષામાં ‘લિ’ (LI) એટલે ઔચિત્ય. આજનો યુવક પ્રિયતમાને જ્યારે પ્રથમ વાર ‘આઇ લવ યૂ’ જેવા ત્રણ શબ્દો કહે છે, ત્યારે તે સાવ સાચો હોય છે, પણ પછી એના શબ્દોમાંથી સત્ય ઘટતું જાય છે અને જૂઠ વધતું જાય છે. શું એ યુવાન દગાબાજ કે બદમાશ છે? ના, એવું નથી. પ્રકૃતિના સામ્રાજ્યમાં એકનિષ્ઠાને કોઇ સ્થાન નથી. લગ્ન મૂળે જ એક અપ્રાકૃતિક ઘટના છે. આપણા કહેવાતા સભ્ય સમાજને મૈત્રીશૂન્ય લગ્ન ખપે, પણ લગ્નશૂન્ય મૈત્રી ન ખપે. કન્ફ્યુશિયસ ઔચિત્યનો આગ્રહી છે. તેને આવો ‘સભ્ય’ સમાજ ગમે, લાઓ ત્ઝુને એવો સાવ જ અસહજ સમાજ કદી ન ગમે. પતિનું અવસાન થયું તે જ ક્ષણે એક સ્ત્રી ‘વિધવા’ બની ગઇ! એ બહાદુર સ્ત્રીએ વૈધવ્યને ‘મુક્તિદાતા’ ગણ્યું અને વૈવિધ્યનો માર્ગ અપનાવીને ધરાઇને સહજ આનંદ માણ્યો. પોતાના સ્વરાજની જાળવણી માટે એ બહાદુર સ્ત્રીએ સમાજનાં બંધનો ખાનગીમાં ફગાવી દીધાં. લાઓ ત્ઝુ રાજી રાજી, પરંતુ ઔચિત્યનો આગ્રહી કન્ફ્યુશિયસ નાકનું ટેરવું ચડાવે એ ચોક્કસ. એ સ્ત્રીએ ઝરણું બનવાનું પસંદ કર્યું અને નહેર બનીને જીવવાનું ફગાવી દીધું. ઇ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠી સદીમાં પૃથ્વી પર જેટલા મહામાનવો થયા તેટલા મહામાનવો અન્ય કોઇ સદીમાં નથી થયા. એ સદીમાં ભારત દેશમાં બુદ્ધ અને મહાવીર થયા, ચીનમાં લાઓ ત્ઝુ અને કન્ફ્યુશિયસ થયા. એ જ સદીમાં ગ્રીસમાં પાયથાગોરસ અને હિરેક્લિટસ થયા. એ જ અરસામાં ઇરાનમાં અશો જરથુષ્ટ્ર થઇ ગયા. આવી કોઇ સદી માનવ-ઇતિહાસમાં જોવા મળતી નથી. આ મહામાનવોએ જે મહાન પરાક્રમો કર્યાં તે યુવાન વયે જ કર્યાં! ભગવાન બુદ્ધે મહાભિનિષ્ક્રમણ કર્યું તે પાછલી ઉંમરે નહોતું કર્યું. અરે! પાયથાગોરાસે તો સમગ્ર ગ્રીસમાં શાકાહારનો પ્રચાર કર્યો હતો. અશો જરથુષ્ટ્રના પ્રાણવાન શબ્દો સાંભળો : જીવવા માટે એક દાણાને વહી જવા માટે મથનારી કીડીબાઇને પજવશો નહીં, કારણ કે એનામાં જીવ રહેલો છે અને જીવન ખરેખર મીઠડું છે! આવા શબ્દો તો ભગવાન મહાવીરના મુખમાં શોભે તેવા છે. પાયથાગોરસે કયા જમાનામાં શાકાહારનો પ્રચાર કર્યો? ઇસુ જેવા મહામાનવ પણ છ સદી બાદ પેદા થયા. તમે એક જ નદીમાં બે વખત સ્નાન કરી શકો નહીં, કારણ કે નદી પ્રતિક્ષણ બદલાતી રહે છે. એ નદી નિત્યનૂતન છે. ક્ષણે ક્ષણે ઉદ્્ભવતી નિત્યનૂતનતાની વાત કરનાર તો ઉપનિષદનો કોઇ ઋષિ જ હોઇ શકે ને? ગ્રીસમાં સોક્રેટિસથી પહેલાં જન્મેલા ઋષિ હિરેક્લિટસે એવી વાત કરી, જે મહાન વિજ્ઞાની આઇન્સ્ટાઇને ‘E=mc2’ જેવું સમીકરણ સર્જીને છેક વીસમી સદીના પ્રારંભે કરી હતી. વિદ્વાનો જેને દર્શન કહે છે તેને ઉંમર સાથે કોઇ લેવાદેવા ખરી? આજે જૈન યુવાવર્ગને ફેશનના નામે માંસાહાર કરતા જોઉં, ત્યારે મને પાયથાગોરસનું પાવક સ્મરણ થાય છે. ‘યુવાન’ કોને કહેવો? મારી વ્યાખ્યા જરા વિચિત્ર છે : ‘વાહિયાત બાબતો સહન કરવાની જેની શક્તિ અત્યંત મર્યાદિત હોય તેવી વ્યક્તિ ગમે તે ઉંમરે ‘યુવાન’ કહેવાય. એક જ ઉદાહરણ આપું? ગાંધીજી ‘યુવાન’ હતા કારણ કે અસ્પૃશ્યતા જેવી વાહિયાત (એબ્સર્ડ) પ્રથા સહન કરવા માટે તેઓ તૈયાર ન હતા. રાજા રામમોહનરાય ‘યુવાન’ હતા કારણ કે સતીપ્રથા જેવી પરંપરા સહન કરી ન શક્યા. કૌરવપુત્ર અને દુર્યોધનનો સગો ભાઇ વિકર્ણ ખરેખર ‘યુવાન’ કહેવાય, કારણ કે ભરી રાજસભામાં દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ થાય એવી ઘટના સહન કરવા માટે તે અસમર્થ હતો. એણે પિતામહ ભીષ્મ અને ગુરુ દ્રોણની ઉપસ્થિતિમાં જે બરાડો પાડ્યો તે બરાડો કૃષ્ણયુગનો સૌથી પ્રચંડ અને સૌથી પવિત્ર બરાડો હતો. જે ખરેખર ‘યુવાન’ હોય, તે કદી દહેજપ્રથા સામે બરાડો પાડ્યા વિના રહી શકે? જે ખરેખર ‘યુવાન’ હોય, તે કદી માતા-પિતા જે પાત્ર બતાવે તેની સાથે પરાણે સંમત થઇને માંહ્યરામાં બેસવા તૈયાર થઇ જાય ખરો? કોઇ પણ ‘યુવાન’ તીન તલ્લાક જેવી પ્રથાને સહન કરી શકે ખરો? કોઇ પણ ‘યુવાન’ સતીપ્રથા જેવી પરંપરાને સહન કરી શકે ખરો? કોમી હુલ્લડ વખતે નિર્દોષ મનુષ્યો મરે તે બાબતને કયો ‘યુવાન’ વેઠી શકે? આજના રાજકારણમાં અને સામાજિક વ્યવહારમાં રુશવતખોરી ટકી શકે છે કારણ કે દેશની પ્રજા અયુવાન છે પરિણામે સમાજમાં ‘જટાયુવૃત્તિ’ની ખોટ વરતાય છે અને વિકર્ણવૃત્તિ ગેરહાજર છે. વિકર્ણનો બરાડો સદંતર ગેરહાજર છે. આવા સમાજમાં કાયરતાને ‘અહિંસા’ ગણવામાં આવે છે અને બે નંબરની સહિષ્ણુતાને ‘ધીરજ’ ગણવામાં આવે છે. આવા સડેલા સમાજમાં ‘યૌવન’નું ખીલવું અશક્ય છે. સાચી વાત એ છે કે આજનો ભારતીય સમાજ ઘરડો છે, લાચાર છે. કોઇને ભારોભાર અન્યાય થતો હોય, ત્યારે મૌન સેવવું એ ઘડપણની અને કાયરતાની નિશાની છે. મેં જીવનમાં કેટલાય ઘરડા યુવાનો જોયા છે. હજી સુધી કોઇ વિકર્ણ જોવા મળ્યો નથી. યુવાશિબિરોમાં ઘણીબધી વાતો કરતો રહ્યો, પરંતુ ક્યાંય વિકર્ણનો પત્તો નથી. ⬛ }}} પાઘડીનો વળ છેડે એ એટલું તો સમીપ છે કે આપણે તેની અવગણના કરીએ છીએ. એ એટલું તો સુંદર છે કે આપણે તેને સાચું માનવા તૈયાર નથી. એ એટલું તો અગાધ છે કે આપણે તેમાં ડૂબકી મારવા તૈયાર નથી. એ આપણી બહાર નથી તેથી એને નવેસરથી પામવાનું નથી બનતું! તિબેટના લામા સૂર્યદાસ નોંધ : લામા સૂર્યદાસના પુસ્તકનું મથાળું છે, ‘AWakening The Buddha Within.’માંથી એ પુસ્તક વાંચવું ગમે એવું છે. 