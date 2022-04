Gujarati News

What Did My Lord Say ?: Hate With A Smile !?

રાગ બિન્દાસ: શું કહ્યું માય લોર્ડ?: હસતેં હસતેં નફરત કર લો!?

લેખક: સંજય છેલ



સ્મિત, ઇન્ટરનેશનલ કરન્સી છે! (છેલવાણી)

પ્રાથમિક શાળામાં ટીચરે, એક બાળકને પૂછ્યું,‘બોલ, તારા મા-બાપનાં નામ શું છે?’

‘મારા પપ્પાનું નામ ‘લાફિંગ’ છે ને મમ્મીનું નામ-સ્માઇલિંગ!’, બાળકે કહ્યું. ટીચરે ભડકીને પૂછ્યું,‘ ઓહ, મશ્કરી એમ?’

‘ના. ‘મશ્કરી’ તો મારી બહેનનું નામ છે ને મારું નામ ‘જોકિંગ’ છે!’, પેલા બાળકે કહ્યું અને આખો ક્લાસ હસી પડ્યો, કારણ કે એમાં બાળકની નિર્દોષતા હતી..પણ જો આવી મસ્તી પીએચ. ડી.ના સ્ટુડન્ટે કરી હોત તો કોઇ ના હસત!

હમણાં દિલ્હી હાઇકોર્ટના જજ,ચંદ્રધારી સિંહે વિચિત્ર ચુકાદો આપ્યો કે- ‘જો તમે હસીને હેટ સ્પીચ આપો તો તે ગુનો નથી!’ એટલે કે કોઇ નેતા કે કોઇ વક્તા મંચ પરથી નફરતભરી વાત કહીને લોકોને ભડકાવે છતાં જો એના ચહેરા પર સ્મિત હોય તો એ ચાલે! અચ્છા એમ? તો એ લોજિકથી કોઇ હસતાં હસતાં ખૂન કરે તોયે માફ ગણાય? આ ચુકાદાથી લીગલ જગતમાં ભારે ચકચાર જાગી છે. બે વરસ અગાઉ દિલ્હીમાં સરકાર વિરોધી આંદોલનમાં એક નેતાએ ‘ગોલી મારો સાલોં કો….દેશ કે ગદ્દારોં કો’– જેવું વિવાદાસ્પદ વિધાન કરેલું ને મામલો બીચકેલો! જજનો આ ચુકાદો, નફરતની વાત કરવા માટે જાણે લાઇસન્સ આપતા હોય એવી આ વાત છેને? વળી, હેટ સ્પીચ બોલનારનું સ્માઇલ ‘ખંધુ’ છે કે ‘નિર્દોષ’ છે- એ કોણ નક્કી કરશે? ઇલેક્શન વખતે ભડકાવનારાં ભાષણ આપનારા નેતાઓને તો આમાં ખુલ્લંખુલ્લી છૂટ મળી જશેને! વિખ્યાત નાટ્યકાર શેકસપીયરે કહ્યું છેને કે: ‘One may smile, and smile, and be a villain!’ સતત સ્મિત આપનાર, આખરે વિલન નીકળી શકે છે!

હમણાં ત્રણેક વરસ અગાઉ અમેરિકામાં એવું સોફ્ટવેર શોધાયું કે માણસનું સ્માઇલ સાચું છે કે નહીં એને પારખી શકે! માણસના ચહેરાનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરીને પછી એના સ્માઇલ દરમિયાન કેટલા સ્નાયુઓ કેવી રીતે હલે છે એની કાલ્પનિક આકૃતિ બનાવવામાં આવે અને પછી એ જ વ્યકિતની સ્માઇલને શૂટ કરીને સરખાવવામાં આવે છે. સ્મિત વખતે ચહેરાના ગાલના સ્નાયુઓ અને આંખની આસપાસના સ્નાયુ ઉપરની તરફ વંકાય છે. નકલી સ્માઇલ વખતે માણસના ગાલના સ્નાયુઓ તો વંકાય છે પણ આંખોની આસપાસના સ્નાયુઓ બહુ હલતા નથી ને આમ નકલી સ્માઇલ પકડાઇ શકે છે. નોકરીના ઇન્ટરવ્યૂ માટે કે લગ્નવિષયક મુલાકાત દરમ્યાન વ્યક્તિની પરખ આવા અસલી-નકલી સ્માઇલથી થઇ શકે છે! કારણકે માણસનું સાચું સ્માઇલ તમારાં ચારિત્ર્યનો આયનો છે! કોઇએ કહ્યું છે:‘જે પુરુષ હસતી વખતે પણ ખૂબસૂરત ના દેખાય એના પર ભરોસો ના કરવો!’

તુમ ઇતના ક્યૂં મુસ્કુરા રહે હો?

ક્યા ગમ હૈ જિસ કો છૂપા રહે હો? (કૈફી આઝમી)

સ્માઇલ, સ્મિત કે મુસ્કુરાહટથી એક જ સેકંડમાં સામેના માણસની કુંડળી ખૂલી જાય છે. સ્માઇલ, દુનિયાને પામવાનો પાસવર્ડ છે. એરહોસ્ટેસનું સ્માઇલ બજારી હોય છે. સેલ્સમેનના સ્માઇલમાં લાચારી હોય છે. સંતના સ્માઇલમાં નિર્વાણની શાંતિ હોય છે. ખંધા નેતાના સ્માઇલમાં પાવર છે. અમુક સ્માઇલ, અમેરિકન વિઝા આપવા બેઠેલા શક્કી ઓફિસર જેવા મીંઢાં હોય છે. અમુક સ્માઇલમાં ‘આઇ નો વોટ યુ ડીડ લાસ્ટ સમર!’ અર્થાત્ ‘અમે જાણીએ છીએ તમે શું છાનુંમાનું પરાક્રમ કરીને આવ્યા છો!’ જેવી પંચાત છુપાયેલી હોય છે.

ફિલ્મસ્ટાર્સનાં સ્માઇલ પર તો પીએચ. ડી. થઇ શકે એટલી ખૂબીઓ જોવા મળે છે. સદાબહાર અભિનેતા નિર્માતા દેવ આનંદ જ્યારે જ્યારે કોઇ એન. આર. આઇ. ચાહકને ત્યાં મહેમાન બનીને ડિનર લેવા જતા ત્યારે સૌ સમજી જવાનું કે દેવ આનંદ માત્ર પોતાના એક જ સ્માઇલથી આગામી ફિલ્મના ફાઇનાન્સ માટે કરોડો રૂપિયા વિના શરતે ઢસડી આવશે! એક અભિનેતા માટે સ્માઇલ જેવું હથિયાર બીજું કોઇ નથી. મોનાલિસાનું સ્માઇલ ‘દુનિયાભરની હોટ કન્યાઓ કરતાંયે વધુ માદક છે કેમ છે?’ એ રહસ્ય હજુય ઉખાણું જ રહ્યું છેને?

વિશ્વવિખ્યાત ફ્રેંચ લેખક વિક્ટર હ્યુગોએ ‘ધ લાફિંગ મેન’ કરીને સુંદર વાર્તા લખેલી જેમાં એક માણસનો હોઠ બેઉં બાજુથી એ રીતે કપાયેલો છે કે એને કારણે એ સતત હસતો ને હસતો જે દેખાય છે! આપણા સદાબહાર હાસ્ય લેખક તારક મહેતાએ પણ એ જ વિષય પર ‘પ્લાસ્ટિક સ્માઇલ’ નામની સુંદર વાર્તા લખેલી જેમાં એક સેલ્સમેન ખૂબ હસમુખો અને વિનોદી હોય છે, સૌને હસાવીને, સૌનાં દિલો પર રાજ કરીને ખૂબ કમાતો હોય છે. અચાનક એનો જાદુ ઓસરવા માંડે છે. એના જોક્સ વાસી લાગવા માંડે છે. કંટાળીને સેલ્સમેન, પ્લાસ્ટિક સર્જન પાસે પોતાના હોઠને એવો બનાવી દે છે કે સતત હસમુખો લાગે! અને પછી તો એ નકલી હસતા ચહેરા સાથે સેલ્સમેન, ફરી લોકપ્રિય બની જાય છે, વ્યવસાયમાં સફળ થાય છે! અંતે જ્યારે પોતાની માતાનાં અંતિમ સંસ્કારમાં જાય છે ત્યારે પણ એનો ચહેરો સ્માઇલિંગ જ રહે છે કારણ કે એ સ્માઇલ તો પરમેનેન્ટ ચીપકાવેલું! આ જોઇને લોકો એને નિર્દયી-ક્રૂર ગણીને ધૂત્કારી નાખે છે અને સેલ્સમેનના ચહેરા પર નકલી સ્માઇલ સાથે અસલી આંસુ વહેવા માંડે છે!

આદમ: તું હસતી વખતે બહુ સુંદર લાગે છે!

ઇવ: બસ ત્યારે જ? કદર જ નથી! ⬛

sanjaychhel@yahoo.co.in