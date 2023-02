Gujarati News

Magazine

Rasrang

We Get Used To 'happy Endings'

મનનો મોનોલોગ: આપણને ‘હેપી એન્ડિગ’ની આદત નડે છે

એક કલાક પહેલા લેખક: ડો. નિમિત્ત ઓઝા



કૉપી લિંક

અંતનું સુખદ હોવું ક્યારેય આપણા હાથમાં નથી હોતું

મારી ચોથી નવલકથા ‘આપણા જણ’ના અંત વિશે થોડી ચર્ચાઓ થયેલી. નવલકથાના ઓરિજિનલ ડ્રાફ્ટમાં મેં લખેલો અંત મારા એડિટર (એટલે કે મારા પપ્પાને) પસંદ ન પડ્યો. તેમના મત પ્રમાણે નવલકથા એક પ્રકરણ અગાઉ જ સમાપ્ત થઈ જવી જોઈએ, પણ મારી અંદર રહેલો લેખક જીવ એ સૂચન સ્વીકારવા તૈયાર નહોતો. એ અંત સાથે હું એટલો બધો કનેક્ટ અને કન્વિન્સ થઈ ચૂક્યો હતો કે એ સિવાયનો કોઈ અંત હું વિચારી જ નહોતો શક્તો. જાણે એ કથાનાં પાત્રો મને કહી રહ્યા હતા કે, ‘નિમિત્ત પ્લીઝ, વાચકને ખુશ કરવા માટે આમાં સુખદ અંત નહીં ઘુસાડતો! જગતની મોટા ભાગની પ્રેમકથાઓ કમનસીબે આવી જ રીતે સમાપ્ત થાય છે.’ એન્ડ નો સરપ્રાઈઝ, લેખકે પોતાનું ધાર્યું જ કર્યું. કાલ્પનિક કથાઓ કરતાં વાસ્તવિક્તા હંમેશાં વધારે કડવી હોય છે કારણ કે વાસ્તવિક જીવનમાં આપણને ‘ક્લોઝર’ નથી મળતા. અને સાચું કહું? આપણને આ ‘ક્લોઝર’ કે ‘હેપી એન્ડિંગ’ની આદત કથાઓ પાડે છે. આપણા જીવનની વાર્તા અસહ્ય, પીડાદાયક કે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ લાગવાનું એક કારણ આપણે બાળપણમાં સાંભળેલી વાર્તાઓ પણ હોઈ શકે. ભલે આપણને પ્રેરણા, આશા કે હિંમત આપવા માટે હોય, પણ હકીકતમાં આપણને બાળપણથી જ સુખદ અંતવાળી વાર્તાઓની આદત પાડવામાં આવે છે. જેમ જેમ મોટા થતાં જઈએ છીએ તેમ તેમ સમજાતું જાય છે કે આપણી વાર્તામાં તો ‘ખાધું, પીધું ને રાજ કર્યું’ જેવું કશું છે જ નહીં. ઘોડા પર સવાર થઈને ન તો કોઈ રાજકુમાર આવે છે, ન તો બાગમાં કોઈ પરી મળે છે. ન તો પુષ્પવર્ષા થાય છે, ન તો વિખૂટા પડેલા પ્રેમીઓ પાછા મળી જાય છે. હકીકત તો એ છે કે ક્યાંકથી એક ઓચિંતી કુહાડી ઝીંકાય છે અને જીવતર બે ટુકડાઓમાં વિભાજિત થઈ જાય છે. ન તો ક્લાઈમેક્સ આવે છે, ન તો ક્લોઝર. ન તો અંત જડે છે, ન તો કારણ. હસતી-ગાતી એક રોમેન્ટિક ફિલ્મ અચાનક બંધ થઈ જાય છે અને પછી મહિનાઓ સુધી આપણે થિયેટરના અંધારામાં એ પ્રતીક્ષામાં બેસી રહીએ છીએ કે કદાચ આ ફિલ્મ ફરીથી શરૂ થાય. એની વાર્તા આગળ વધે કે એટલિસ્ટ સમાપ્ત થાય. એક પરફેક્ટ કે હેપી એન્ડ જોવાની પ્રતીક્ષામાં આપણે ક્યાંય સુધી એ ખાલી પડદા સામે તાક્યા કરીએ છીએ. આપણી જીવનકથા સાંભળવા કોઈ ટિકિટ ખર્ચીને નથી આવતું એટલે એને પરફેક્ટ, એન્ટરટેઈનિંગ કે બ્લોકબસ્ટર બનાવવાની જવાબદારી કોઈ નથી લેતું. ન તો એના નિર્માતા, ન તો એના લેખક. તો પછી કથાના પાત્રોએ કરવાનું શું ? એનો એક અદ્્ભુત જવાબ છે, ‘Don’t look for happy endings. Look for new beginnings.’ આદત પ્રમાણે આપણે હંમેશાં અંતને પરફેક્ટ, આનંદદાયક કે સુખી બનાવવા મથતાં હોઈએ છીએ. વ્યક્તિ કે પ્રવૃત્તિ સાથે અચાનક તૂટી ગયેલા સંબંધનું ક્લોઝર શોધવામાં પરોવાઈ જઈએ છીએ. હકીકત એ છે કે અંતનું સુખદ હોવું ક્યારેય આપણા હાથમાં નથી હોતું. આપણા હાથમાં તો બસ એક નવી શરૂઆત જ હોય છે. આપણે શરૂ કરેલી નવી વાર્તાનો અંત પણ હાથમાં નથી રહેવાનો. આ દુર્ભાગ્ય, અન્યાય કે અત્યાચાર નથી. આ જિંદગીનો સ્વભાવ છે. અંત સાથેનું આ ઓબ્સેશન કે વળગાડ છોડી શકીએ, તો નવી શરૂઆત પર ધ્યાન આપી શકીએ. હવે આપણે બાળવાર્તાના તબક્કામાંથી બહાર નીકળી ચૂક્યાં છીએ. આપણી વાર્તાના અંત અણધાર્યા આવશે. ઓચિંતા આવશે. ઉત્તેજના પર નભતા આ નગરમાં જેઓ ‘એન્ટિ-ક્લાઈમેક્સ’ પચાવી શકે છે, તેઓ જ નિરાશ થયા વગર એક નવી વાર્તાનો પ્રારંભ કરી શકે છે. ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com