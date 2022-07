Gujarati News

Today's Technology Has Turned The Earth Into A Sinkhole

વિચારોના વૃંદાવનમાં: આજની ટેકનોલોજીએ પૃથ્વીને ચણીબોર બનાવી દીધી! માનવધર્મનો ઉદય મોબાઇલ ફોન દ્વારા થઇ ચૂક્યો છે!

લેખક: ગુણવંત શાહ



લોકતંત્ર અને માનવ-અધિકારો ખોઇ બેઠેલો આવો સમાજ વળી ધાર્મિક હોઇ શકે ખરો?

ઈવ મેરિયન જેવી કવિ અને લેખિકાની ઝંખના આજની યુવાપેઢીની ઝંખના બની રહી છે. એની પંક્તિઓમાં આજનાં યુવક-યુવતીની ઝંખનાનો પ્રતિઘોષ સાંભળવા જેવો છે: મને એવા બાળકને જન્મ આપવાની ઝંખના છે, જે મને એમ પૂછે: મા! ઓ મારી મા! યુદ્ધ એટલે શું? પૃથ્વી પર રહેનારી બધી માતાઓ શાંતિમય જીવન ઝંખે છે. સૂર્યનું કિરણ કોમવાદી હોઇ શકે? ચંદ્રની ચાંદની કદી ભેદભાવ રાખી શકે? કોઇ વૃક્ષ વળી જ્ઞાતિવાદી હોઇ શકે? પૃથ્વીનાં મૂળ તત્ત્વોની ગોઠવણી કરીને પિરિયોડિક ટેબલની સંચરચના પ્રગટ કરવાનું મહાન કાર્ય કરનારો વિજ્ઞાની મેન્ડેલીફ જ્ઞાતિવાદી હોઇ શકે? કોઇ કોમવાદી પર્વત કે બિનસેક્યુલર નદી હોઇ શકે? ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન કે હાઇડ્રોજન સેક્યુલર ન હોય તો માનવજાત કેટલી મિનિટો સુધી જીવી શકે? કત્લેઆમ કદી પણ ધર્માનુકૂલ હોઇ શકે? ઝનૂન એટલે જ વિચારનું મૃત્યુ!

આજના અફઘાનિસ્તાનમાં તો મારામારી અને કાપાકાપી માણસની ભાષા બની ગઇ છે. આજથી લગભગ 2022 વર્ષ પહેલાં ઇસુ કહી ગયા: ‘જે તલવારથી લડશે, તે તલવારથી મરશે.’ કોઇ પણ બંદૂક પાસે બુદ્ધિ નથી હોતી. ફળિયાના રસ્તા પર કોઇ માણસ મરઘી કે બકરીને કાપી નાખે, કોઇ બુરખેપોશ સ્ત્રીને મુસ્લિમો દંડા મારીમારીને ઘાયલ કરે ત્યારે ત્યાં ‘અરેરાટી’ ગેરહાજર હોય છે. એ સ્ત્રી બંદૂકના ગોદા વાગે ત્યારે મરી જાય ત્યાં સુધી ‘હાય અલ્લાહ’ બોલતી જાય અને જીવતેજીવત મરતી જાય! એ દૃશ્યને ટીવી પર જોઇને મને ‘અરેરાટી’ થઇ પરંતુ ત્યાં ઊભેલા પુરુષોને કેમ ન થઇ? લોકતંત્ર અને માનવ-અધિકારો ખોઇ બેઠેલો આવો સમાજ વળી ધાર્મિક હોઇ શકે ખરો? બસ, બીજું કંઇ જ કરવાનું નથી. આપણામાં માંડ બચેલી ‘અરેરાટી’ જાળવી લેવાની છે. શું આ કોઇ અશક્ય બાબત છે? ના, ના, ના. માતાની ઝંખના એટલે જ શાંતિની ઝંખના!

કૉસ્ટારિકા જેવા અસમૃદ્ધ દેશમાં યુનાઇટેડ નેશન્સ પીસ યુનિવર્સિટી આવેલી છે. એ દેશના રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. કરાઝો વર્ષો પહેલાં અમદાવાદમાં આવેલી ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં એક સેમિનાર માટે આવ્યા હતા. પ્રો. રામલાલભાઇએ મને પણ બોલાવ્યો હતો. વિદ્યાપીઠના ગેસ્ટહાઉસમાં ત્રણ દિવસ માટે ડૉ. કરાઝો સાથે રહેવાનું બન્યું હતું. વર્ષ 1985માં જ્યારે અમેરિકાની એરિઝોના યુનિવર્સિટીમાં વિઝિટિંગ પ્રોફેસર તરીકે ચાર મહિના માટે રહેવાનું થયું ત્યારે ડૉ. કરાઝો કૉસ્ટારિકાની પીસ યુનિવર્સિટીમાં વાઇસ-ચાન્સેલર હતા. એમણે મને પ્રવચન કરવા માટે આમંત્રણ પાઠવ્યું. હું ત્યાં જઇ ન શક્યો કારણ કે વિમાનભાડા માટે પૂરતા ડોલર ન હતા. કૉસ્ટારિકા દુનિયાનો એવો દેશ છે, જેની પાસે કોઇ લશ્કર જ નથી. ત્યાં રાષ્ટ્રપતિ સરકારી કારમાં ઓફિસે જાય છે અને ઘરે પાછા ફરે છે, પણ પછી પોતાની અંગત કાર જ ઉપયોગમાં લે છે. એ દેશમાં વર્ષોથી ફાંસીની સજા નાબૂદ થઇ છે. એકવીસમી સદીમાં આવો દેશ આખી દુનિયાને મહાત્મા ગાંધીનો સંદેશ આપી રહ્યો છે. આપણને શું ખપે છે? અફઘાનિસ્તાન કે કૉસ્ટારિકા? હવે નીચેના શબ્દો ત્રણ ઊંડા શ્વાસ લઇને અને એક મિનિટનું મૌન જાળવીને પ્રાર્થનાપૂર્વક ત્રણ વાર વાંચશો: ‘જે તને અન્યાય કરે તેને તું ક્ષમા આપજે; જે તને પોતાનાથી વિખૂટો કરે તેની સાથે મેળ કરજે. જે તારા પ્રત્યે બૂરાઇ કરે તેના પ્રત્યે તું ભલાઇ કરજે અને હંમેશાં સત્ય બોલજે, પછી ભલે તે તારાથી વિરુદ્ધ જતું હોય.’ (પંડિત સુંદરલાલના પુસ્તકને આધારે)

આવા શબ્દો કોણે ઉચ્ચાર્યા છે? મહાવીર સ્વામીએ? ભગવાન બુદ્ધે? સ્વામી વિવેકાનંદે? મહાત્મા ગાંધીએ? ના, ભાઇ ના. આ શબ્દો મહાત્મા મોહંમદની તલવારની મૂઠ પર કોતરાયેલા હતા. આવા પવિત્ર શબ્દો ભારતીય મુસ્લિમોના, ઇસ્લામના અને રસૂલેખુદાના સૌથી મોટા શત્રુ અસદુદ્દીન ઔવેસીને અર્પણ કરું છું. ટર્કી જેવા સેક્યુલર દેશની રાજધાની ઇસ્તંબૂલના મ્યુઝિયમમાં પયગંબર સાથે જોડાયેલી બધી ચીજો સદીઓથી જળવાયેલી છે. ભારતના ભાગલા થયા ત્યારે હિંદુ-મુસ્લિમો વચ્ચે જે ધિક્કારભાવ હતો, તેવો જ દુર્ભાવ ફરીથી જામી પડ્યો છે.

બહુમતીનું ગૂડવિલ લઘુમતીઓને પ્રાપ્ત થાય, તો જરૂર અમન અને એકતાનું ભાવાવરણ જરૂર પેદા થઇ શકે. આજે તો જાણે મૂર્ખતા, જંગાલિયત અને વિચારશૂન્યતાના ગઠ્ઠા જામી પડ્યા છે! આતંકવાદ માનવવિરોધી, ઇસ્લામવિરોધી અને પયગંબરવિરોધી અપરાધ છે. ભારતના મુસ્લિમોએ આજે જાણે બે ‘અ’ વચ્ચે પસંદગી કરવાની છે:

અસદુદ્દીન કે અહમદ પટેલ? આપણું કોણ સાંભળે?

આશાનું ખરું કિરણ આજની નવી પેઢીના વલણમાં જોવા મળે તો મ‌ળે! આવું વલણ તીન તલ્લાકને વેઠી શકે? આવું વલણ અસ્પૃશ્યતાને વેઠી શકે? આવું વલણ હિજાબને વેઠી શકે? આવું ‘નો-નોન્સેન્સ’ વલણ દહેજને કે મરજીવિરુદ્ધ થતાં લગ્નોને વેઠી શકે? આવું વલણ એક બાબતે સ્પષ્ટ છે: If you break the law, the law will break you. (તમે જો કાયદાનો ભંગ કરશો, તો કાયદો તમારાં હાડકાં ખોખરાં કરશે.) આવું વલણ સરદાર પટેલ પાસે હતું અને મોરારજી દેસાઇ પાસે પણ હતું. આતંકવાદી એટલે સેતાનનો લાડકો દીકરો! સેતાનને કદી પણ ખુદા સાથે બન્યું છે ખરું? સેતાન એના મિત્ર સાથે કોઇ રસ્તા પર ચાલી રહ્યો હતો. એ જ વખતે એક ફકીર સામેથી ધીમે પગલે આવી રહ્યો હતો. એકાએક ફકીર વાંકો વળ્યો અને રસ્તા પર પડેલી કોઇ ચીજ ઉપાડી લીધી? સામેથી આવી રહેલા સેતાનને મિત્રે પ્રશ્ન પૂછ્યો: ‘પેલા ફકીરે રસ્તા પરથી કઇ ચીજ ઉપાડી લીધી?’ સેતાને જવાબમાં કહ્યું: ‘એણે જગતની સૌથી મહાન ચીજ ઉપાડી લીધી છે અને એ ચીજનું નામ છે: ‘सत्य.’ મિત્રે અકળાઇને સેતાનને પૂછ્યું: ‘જો સત્ય નામની મૂલ્યવાન ચીજ ફકીરને જડી જાય તો આપણો ધંધો ખતમ થઇ જશે એનું શું?’ સેતાને મિત્રને જવાબમાં કહ્યું: ‘તારે ફિકર કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. મારી પાસે સત્યનો સામનો કરવાનો સચોટ ઉપાય છે. હું એવું વાતાવરણ પેદા કરીશ કે સત્યના અનેક જાતનાં અર્થઘટનો સમાજમાં ધર્મને નામે વહેતાં મૂકીશ, જેથી જુદો જુદો ધર્મ પાળનારા મૂર્ખ અનુયાયીઓ, કટ્ટરપંથીઓ તથા સેક્યુલર બૌદ્ધિકો અંદર અંદર કાયમ ઝઘડતા જ રહે. સત્યનો કોઇને પત્તો પણ નહીં લાગે!’ મિત્રને સેતાનની આ વાત સાંભળીને નિરાંત થઇ.

આજે બુદ્ધ, મહાવીર, ઇસુ, મોહંમદ અને મહાત્મા ગાંધીની વાત બાજુ પર રહી ગઇ છે અને લોકો કટ્ટરપંથી ધર્મગુરુઓની જ વાતો સાંભળવા ઉત્સુક છે! સત્ય કદી પણ બિનસેક્યુલર કે કોમવાદી નથી હોતું. એ તો કેવળ सत्य જ હોય છે. ‘સત્ય એ જ પરમેશ્વર’ એવું મહાવિધાન વિશ્વને આપનારા મહાત્મા ગાંધીનું અરણ્યરુદન કોણ સાંભળે? સત્ય અને તથાકથિત ધર્મ વચ્ચે છૂટાછેડા થઇ ગયા છે. સેતાન રાજી રાજી! નોંધ: ‘સ્લમ ડૉગ મિલિયોનેર’ ફિલ્મમાં સાઉન્ડ એન્જિનિયરિંગની કામગીરી બદલ ઓસ્કાર એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો તેનો સ્વીકાર કરતી વખતે બોલાયેલા શબ્દો પૂણેની ફિલ્મ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં (મારા દીકરા વિવેક સાથે ભણનારા મિત્ર) રસૂલના હતા. એ યુવાન રસૂલ જ્યારે પૂણેમાં ભણતો હતો ત્યારે વડોદરાના અમારે ઘરે પૂરા ત્રણ દિવસ માટે રહેવા આવ્યો હતો અને વિવેક પૂણેમાં જ હતો. અમને કોઇને ત્યારે ખ્યાલ સુધ્ધાં ન હતો કે એ રસૂલ આવનારાં વર્ષોમાં આવડી મોટી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. ઍવોર્ડ સ્વીકારતી વખતે રસૂલે જે શબ્દો ઉદ્ગાર્યા તે વાંચીને હૈયું હરખાયું! એક મુસ્લિમ યુવાન ભારતીય પરંપરાનું આટલું ગૌરવ કરે, તે જાણીને બધી નિરાશા ખરી પડે છે. આવા ઉમદા શબ્દો હું ડાબેરી ઝોક ધરાવનારા સેક્યુલર કર્મશીલોને અર્પણ કરું? તિસ્તા સેતલવડને આ વાત ક્યારેય સમજાશે ખરી? જૅલ જેવી જૅલ પણ આત્મનિરીક્ષણ માટે ઉપકારક એવી જગા છે. બાકી ખરી વાત તો એ છે કે જ્યાં પંથપ્રપંચ નિષ્ફળ જાય ત્યાં સ્માર્ટ મોબાઇલ ફોન જરૂર સફળ થશે. એ ફોન દુનિયાની યુવાનીને જરૂર જોડશે.