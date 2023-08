Gujarati News

There Is No Rape Where There Is Mutual Consent Pannalal Said It All In Two Words: 'Malela Jiva'.

વિચારોના વૃંદાવનમાં: પરસ્પર સંમતિ હોય ત્યાં બળાત્કાર ન હોય બે શબ્દોમાં પન્નાલાલે બધું કહી દીધું : ‘મળેલા જીવ’

3 કલાક પેહલા લેખક: ગુણવંત શાહ



લ ગભગ દરેક ગામમાં એક અપ્રગટ મધુબાલા જીવતી હોય છે. દરેક તાલુકામાં એક અપ્રગટ હેમા માલિની ક્યારેક કાછડો વાળીને વાસીદું કાઢતી હોય છે. દરેક જિલ્લામાં ક્યાંક કોઇ અપ્રગટ માધુરી દીક્ષિત છાણાં થાપીને ભીંત પર ચોંટાડતી હોય છે. અમારા રાંદેર ગામમાં ત્રણ પાટીદાર યુવાનો ખેતરમાં કામ કરનારી મજૂરણોને ખેતરમાં મળતા વિરાટ એકાંતનો ગેરલાભ ઉઠાવતા અને એમના પર જાનવરની જેમ તૂટી પડતા. અમે નાનડિયાં પાલી ફોઇની ઓટલી પર બેસીને ગપ્પાં મારતાં ત્યારે એ ત્રણમાંથી એક યુવાન હાજર હોય ત્યારે પોતે કરેલા ખેતરાઉ પરાક્રમો કોઇ પણ જાતના પરિમાર્જન વિના ગૌરવપૂર્વક કહી સંભળાવતા. અમારું સેક્સ એજ્યુકેશન આ ત્રણ ભ્રષ્ટ યુવાનોથી શરૂ થયું હતું. નામો આજે પણ યાદ છે. કોઇ પણ ખેતર સેક્સની ઉજાણી વિનાનું નથી હોતું. ખેતરનું એકાંત હોય અને મજૂરણ અને માલિક સાવ જ એકલાં હોય ત્યારે ખેતરનો માલિક સર્વથા સજ્જન હોય તોય એની નજરમાં મેલ ભરાતો અને વ‌ળી મજૂરણ પણ ના પાડવા માટે તૈયાર ન હોય ત્યારે બળાત્કાર સાવ ફિક્કો પડી જતો. જે સમાજમાં સેક્સનું સ્ટેટસ નથી જળવાતું તે સમાજમાં સેક્સ ગુનો બનીને માણસ પર બમણા જોરથી ત્રાટકે છે. બાકી ભગવાન નામની રહસ્યમય ઘટના પછી બીજે નંબરે સેક્સને મૂકવી પડે. રાંદેરના આ ત્રણેય યુવાનોમાંથી બે જણા મૃત્યુ પામ્યા છે. જે ત્રીજો માણસ જીવે છે, તે તમને સાવ ખુલ્લી રીતે પોતાની વાત કહેવામાં નહીં અચકાય અને જૂઠું તો નહીં જ બોલે. વાતવાતમાં એ તમને કહી નાખે કે : ‘તેણે સામેથી મને આમંત્રણ આપીને ખેતરમાં લલચાવેલો.’ દુનિયામાં સેક્સથી વધારે સેક્યુલર એવી બીજી ઘટના જડવી મુશ્કેલ છે. અમેરિકન રાષ્ટ્રપ્રમુખ થોમસ જેફરસન એની અશ્વેત ગુલામ સ્ત્રી સાથે સેક્સ માણતો અને બંનેનાં સંતાનો આજે પણ હયાત છે. આ બાબત DNAની કસોટીમાં સિદ્ધ થઇ છે. થોમસ જેફરસનનું એક વિધાન અમેરિકન ઇતિહાસનું અમર અવતરણ બની ગયું. સાંભળો : ‘All men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.’ આવું ઐતિહાસિક વિધાન સ્વતંત્રતાનું જાહેરનામુંમાં જેફરસને ઇ.સ. 1776માં પોતે લખ્યું હતું. આવું યાદગાર વિધાન કરનાર પ્રમુખ જેફરસન પોતાની કાળી ગુલામડી સાથે સેક્સ માણે અને ત્રણ સંતાનો પેદા કરે એવું કોણ માને? રાંદેરના પેલા ત્રણ ત્રણ યુવાનોને પ્રમુખ જેફરસન શી શિખામણ આપે? સેક્સની નિંદા કરવી એ તો આપણા સમાજની લોકપ્રિય ખંજવાળ છે. ગામને ચોરે કે પછી ઓટલે ઓટલે બેસતી પાર્લામેન્ટ આખા ગામની ખબર રાખતી હોય છે. એમાં દિયર-ભાભી, સાળી-બનેવી કે પછી ઘરની કામવાળીથી માંડીને તે શિક્ષક-શિક્ષિકા સુધી વિસ્તરેલા મીઠા સંબંધો આવરી લેવામાં આવે છે. બિચારો જેફરસન! તું રાષ્ટ્રપતિ કે ગુલામપતિ? તું જ્યાં પણ હોય ત્યાં શાંતિ પામે આવી પ્રાર્થના! સેક્સ એક અતિ રહસ્યમય અને પવિત્ર ઘટના છે. એની માયા માટે ભગવાન પોતે જવાબદાર છે. એમાં કોઇ સ્ખલન થાય, તો તે માટે ખુદ ભગવાન જ જવાબદાર ગણાય. જ્યાં જ્યાં આશ્રમ હોય, મઠ હોય કે પછી પવિત્ર જીવન માટે એકત્ર થયેલો સ્ત્રી-પુરુષોનો સંયમપ્રેમી સમૂહ હોય, ત્યાં સેક્સ વધારે ફૂંફાડા મારતી જણાય છે. એને દબાવવાનો પ્રત્યેક પ્રયત્ન દબાયેલી સ્પ્રિંગની જેમ ડબલ જોરથી ઊછળવા લાગે છે. ફળિયાના અંધારા કરતાંય મઠાધિપતિના આશ્રમનું અજવાળું સ્ત્રીઓ માટે વધારે જોખમકારક હોય છે. લોકોને કહેવું છે કે : ‘ઘેલા થવાનું છોડો અને ‘નોર્મલ’ બનો, બાકીનું ઉપરવાળા પર છોડો.’ વિશ્વામિત્ર ઋષિ હતા અને વ‌ળી ગાયત્રી મંત્રના રચયિતા હતા. મેનકાએ એમને લલચાવ્યા. પરિણામે શકુંતલાનો જન્મ થયો. જો ઋષિ વિશ્વામિત્રે શકુંતલાનો સહજ સ્વીકાર કર્યો હોત, તો માનવ ઇતિહાસમાં કલ્યાણકારી વળાંક આવ્યો હોત! રીસ્પોન્સિબલ સેક્સનું તંદુરસ્ત ઉદાહરણ માનવજાતને પ્રાપ્ત થયું હોત. કુલપતિ કણ્વ ત્યારે આશ્રમમાં ન હતા. એમણે અપાર ઉદારતા બતાવી અને શકુંતલા અને દુષ્યંત વચ્ચે પોતાની ગેરહાજરીમાં થયેલી ચેષ્ટાને ક્ષમ્ય ગણીને સ્વીકારી લીધી અને શકુંતલાને દીકરી ગણીને સાસરે વિદાય કરી. ઋષિ કણ્વે એ જમાનામાં જે ઉદારતા બતાવી, એવી અને એટલી ઉદારતા પણ વડીલો આજે પણ ક્યાં બતાવે છે? સેક્સ જેવી પવિત્ર બાબત સાથે ‘વિકાર’ શબ્દ જોડાઇ ગયો ત્યારથી સમાજનું પતન થતું રહ્યું છે. માણસને ભૂખ લાગે છે. કોઇ એને ‘ભૂખવિકાર’ કહેતું નથી! માણસને તરસ લાગે છે. કોઇ એને ‘તરસવિકાર’ કહેતું નથી. સેક્સને ભૂખ અને તરસ જેવો દરજ્જો ક્યારે મળશે? જ્યારે સેક્સને આવો સહજ દરજ્જો પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે સેક્સને ભગવાનની ભેટ ગણ્યાની શરૂઆત થશે. આવી ક્રાંતિ એકાદ હજાર વર્ષ ચાલશે ત્યારે કે પછી સેક્સને ‘કામવિકાર’ ગણવાનું સદંતર બંધ હશે અને કામાનંદ કહેવાનું શરૂ થશે. આનંદ એક એવો શબ્દ છે જેનો કોઇ વિરોધી શબ્દ જ નથી. આનંદને ગુનો બનાવીને તમે શું મેળવ્યું? જરા તો વિચારો. આવું બને તે દિવસની પ્રતીક્ષા કરવા જેવી છે. ત્યાં સુધી ક્રિયા અને પીડાનું સહઅસ્તિત્વ સાથોસાથ બેડરૂમમાં ભલે સૂઇ રહેતાં! પાઘડીનો વળ છેડે તમે ફિલ્મ ‘તૃષાગ્નિ’ જોયેલી? એ ફિલ્મમાં બૌદ્ધ ભિખ્ખુ અને શિષ્ય વચ્ચેનો સંવાદ સાંભળવા જેવો છે. ભિખ્ખુ : તુમ અપના નામ સાર્થક કરના ચાહતે હો નિર્વાણ? નિર્વાણ : હા ભદન્ત. ભિખ્ખુ : તો ફિર કામવાસના સે બચના. નિર્વાણ : કામવાસના ક્યા હોતા હૈ, ભદન્ત? ભિખ્ખુ : પુરુષ ઔર નારી કે મન મેં આકર્ષણભાવ હોતા હૈ! એકદૂસરે કો મિલને કી ચેષ્ટા કરતે હૈં! ઇસે હી કામવાસના કહતે હૈં! કિન્તુ સાવધાન, ઇસસે બચના! નિર્વાણ : ઇસમેં હાનિ ક્યા હૈ, ભદન્ત? ફિલ્મ : તૃષાગ્નિ, વર્ષ 1988 દિગ્દર્શક, પ્રોડ્યુસર, લેખક નબેન્દુ ઘોષ નીતિશ ભારદ્વાજ (નિર્વાણનું પાત્ર) નાના પાટેકર (ભિખ્ખુના પાત્રમાં) તા.ક. રાંદેરમાં ડો. ટિપરી નામના સજ્જન પ્રેક્ટિસ કરતા હતા. ઘાંચી જ્ઞાતિની એક સ્ત્રી સાથે આકર્ષણ થયું અને પછી બચ્ચું થયું. સુરતની Seventh Day Hospitalમાં સ્ત્રીએ બચ્ચું પેદા કર્યું ત્યારે એ સ્ત્રીની પાસે સૌપ્રથમ પહોંચી જનારા ડો. ટિપરી હતા. એમણે હોસ્પિટલના સત્તાવાળાઓને કહ્યું : ‘આઇ બચ્ચું મારું છે. બધી જવાબદારી મારી છે. બધો ખર્ચ હું જ ભોગવીશ. જરૂર પડે તરત મને બોલાવી લેજો. હું તરત હાજર થઇ જઇશ.’ બોલો, ખરા અંત:કરણથી બોલો. કોણ મહાન? વિશ્વામિત્ર કે ડો. ટિપરી? Sex ત્યાં સુધી પવિત્ર, જ્યાં સુધી એ ‘responsible sex’ હોય. Sex જ્યારે બેજવાબદાર બને ત્યારે સમાજ પડે છે અને સડે છે. }