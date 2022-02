Gujarati News

The TV Remote Is In Mom's Hand, Isn't It?

ટીવી: ટી.વી.નું રિમોટ તો મમ્મીના હાથમાં જ છે ને?

બાળકનો ઉત્તમ જોડીદાર તો તેની મમ્મી જ છે, પણ મમ્મી પાસે સમય ક્યાં?

માર્ગદર્શન લેવા એક નવદંપતી આવેલું, પણ તેમની સાથે એક બાળક હતું! વાતવાતમાં જાણવા મળ્યું કે બંનેનાં આંતરજ્ઞાતિય પ્રેમલગ્ન હતાં. સ્થિતિ નબળી, પણ ઠસ્સો ઝાઝો. પતિ-પત્ની બંને તરુણ લાગે, પણ આંખ મિલી ઔર બાત બઢી. વહેલાં પરણ્યાં એટલે વહેલાં માતા-પિતા પણ થઈ ગયાં. પત્નીને વસવસો કે : ‘હું હજી પત્ની બનું ત્યાં તો માતા બની ગઈ!’ પોતે ગોઠવાયા ન હતાં, ત્યાં માતા-પિતા બન્યાં ને જીવનમાં બાળક ગોઠવાઇ ગયું. ‘હવે એને ઉછેરવું કેમ?’ અને ‘બે વર્ષ પછી અંગ્રેજી માધ્યમની કઈ સ્કૂલમાં ભણાવવું?’ પ્રશ્નોનો ઢગલો કર્યો મારી સામે. મેં ઠાવકાઈથી પૂછ્યું : ‘આ સ્પંદનને અત્યારે કેમ ઉછેરો છો?’ પત્નીપણું બોલ્યું : ‘અત્યારે તો બહુ કચકચ કરે એટલે હું એને બેબીટ્રેડલમાં બેસાડીને ટીવી સામે મૂકી દઉં અને કરી દઉં કાર્ટૂન ચેનલ ચાલુ! પછી કંઈ બોલે નહીં, ઊલટાનો ખિલખિલાટ કરે, કૂદે-ઠેકડા મારે... હું તો જ્યારે કામ કરવું હોય કે મહેમાન આવ્યા હોય ને આપણે વાતું કરવી હોય ત્યારે આ જ કીમિયો અજમાવું! બરાબર કર્યું કહેવાય ને, હંે સાયબ?’ હું શું બોલું? હું કંઈ જવાબ આપું ત્યાં તો સ્પંદને ભેંકડો તાણ્યો અને એની માએ એને ઊંચક્યો ટીવી સામે ધરબી દેવા, પણ ઘર મારું હતું ને એટલે મેં મારાપણું ન છોડયું. મેં ટીવીની સ્વિચ ઓન કરી, પણ એમાં એનિમલ પ્લેનેટ ચેનલ મૂકી. મને પેલી મમ્મીએ કહ્યું : ‘તમારામાં કાર્ટૂન ચેનલ નથી આવતી? ઈ મૂકો નહીંતર સ્પંદન છાનો નહીં રહે.’ મારાં સદ્્નસીબ કે એનિમલ પ્લેનેટમાં એ સમયે હરણાં અને વાંદરાની ધીંગામસ્તી લાઈવ દેખાડતાં હતાં. સ્પંદન તો શું, સ્પંદનનાં મા-બાપ અને અમે બંને પ્રકૃતિની લીલા જોઈ મસ્તીમાં ગરકાવ થઈ ગયાં. થોડી વારમાં મેં જાણીજોઈને ચેનલ બદલી નાખી. એરોબિક કરતી સુંદર તરુણીઓ સ્ક્રીન પર કસરત શરૂ કરી અને સ્પંદને મમ્મીનાં ખોળામાં અંગભંગી સાથે ખિલખિલાટ શરૂ કર્યો. મેં ફરી ચેનલ બદલી ને સામે ભગવાધારી બાબા નાક દાબી યોગ કરતા હતા. હું સ્પંદનની પડખે ગોઠવાયો ને પેલા બાબાની સ્ટાઈલથી શ્વાસ અંદર બહાર લેવા લાગ્યો. સ્પંદન મને જુએ ને ટીવીમાં જુએ અને પોતે પોતાની સ્ટાઈલથી નાક ચઢાવી શ્વાસ છીંકે... આમ કરતાં કરતાં તેનાં નાકમાંથી સેડાભાઈ બહાર આવી ગયા ને સ્પંદન તો રાજીના રેડ. ખુશીનો પાર નહીં. મેં હળવેકથી પેલી કાર્ટૂન ચેનલ ફેરવી ત્યાં તો સ્પંદને કજિયો જોડ્યો, કારણ તેને તો હવે આ કાર્ટૂન કરતાં બીજી વધુ આનંદદાયી ચેનલ્સમાં રસ પડી ગયો હતો! તેનાં મમ્મી હવે નિઃશબ્દ હતાં અને હું રાજી રાજી. બાળકને કેમ ઉછેરવું તેનું જાણે મારાથી નિદર્શન અપાઈ ગયું હતું! સ્પંદન ગુજરાતનું એક જ બાળક નથી કે જેની મમ્મી એને ટીવી સામે ધરી દે છે. ઘેર ઘેર આવાં સ્પંદનો છે. આપણી તરુણીઓ માનસિક કે સાંવેગિક પુખ્તતા વગર પત્ની બની જાય છે અને પત્નીપણાંને માણ્યાં વગર જ માતા બની જાય છે! પરિણામે માતા હોવાની ગંભીરતા કે સભાનતા તેનાંમાં આવતી જ નથી. તેની ઉપર પોતાનાં ટાપટીપનો ભાર, પતિને સાચવી લેવાનું ટેન્શન, સાસુસસરા પાસે કે કુટુંબમાં સારા દેખાવાની હોડ, પોતીકા સમાજમાં ફોરવર્ડ હોવાની છાપ ઊભી કરવાનો તણાવ છે. આ બધાંમાં વળી બાળક છે! Child is not the first priority. બાળક તો મથે જ પોતાને પ્રાયોરિટી ગણાવવા અને તેમાં સફળ ન થાય તો સૌનું ધ્યાન ખેંચવા એ ધમપછાડા કરે... અથવા ઈન્ટ્રોવર્ટ (અંતર્મુખી) બની જાય. એને આવું કશું કરવું નથી, He needs attention પણ સામા પક્ષે શું? મમ્મીને કપડાં ધોવાની-રસોઈ બનાવવાની-મહેમાનોને આવકારવાની-પડોશણ સાથે ટોળટપ્પા મારવાની-મોબાઈલ પર લાંબીલચક વાતો કરવાની priority છે ને! એમાં વચ્ચે સ્પંદન કે સંગીતા ડિસ્ટર્બ કરે તે કેમ ચાલે? એટલે હાથવગું અને હૈયાંવગું રમકડું તે ટીવી બોક્સ. શું ટીવીનું ઈડિયટ બોક્સ એક જ સાધન છે બાળક માટે? બાળકનો ઉત્તમ જોડીદાર તો મમ્મી જ છે. બાળકને તો એની સાથે જ ધમપછાડા કરવા છે અને ગેલ કરવી છે, પણ મમ્મી પાસે સમય ક્યાં? ઊંડી સૂઝ ક્યાં? બાળઉછેરની પુખ્તતા ક્યાં? આ ચેનલનું રિમોટ માત્ર મમ્મીનાં હાથમાં, પણ મમ્મી કોના હાથમાં? No comments. ⬛ bhadrayu2@gmail.com