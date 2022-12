Gujarati News

The Toughest Job In The World

મનનો મોનોલોગ: જગતનું સૌથી અઘરું કામ

24 મિનિટ પહેલા લેખક: ડો. નિમિત્ત ઓઝા



મારી લેખન પ્રવૃત્તિ વેગ પકડી રહી હતી ત્યારે મારી સામે ઘણા પ્રશ્નો હતા. એક પ્રેક્ટિસિંગ પ્રાઈવેટ કન્સલ્ટન્ટ અને પ્રોફેશનલ સર્વિસ પ્રોવાઈડર હોવાને નાતે મારે મારા શોખને આટલું બધું મહત્ત્વ આપવું જોઈએ કે નહીં ? પુસ્તકો પ્રકાશિત કરવાથી, ન્યૂઝપેપરમાં કોલમ કે સોશિયલ મીડિયા પર બ્લોગ લખવાથી ક્યાંક મારી એક ડૉક્ટર તરીકેની ઓળખને હાનિ તો નહીં પહોંચેને? આવું કરવાથી ક્યાંક મારા પેશન્ટ્સ, મારું કામ કે તબીબી વ્યવસાય પ્રત્યેની નિષ્ઠા ઓછી તો નહીં થાય ને? ‘માર્કેટ’માં લોકો મારા વિશે શું કહેશે? હું કોમ્પિટિશનમાં કઈ રીતે ટકી શકીશ ? આ પ્રકારના પ્રશ્નો આપણને લકવાગ્રસ્ત કરી નાખતા હોય છે. આપણને કશુંક નવું, અલગ કે મનગમતું કામ કરતા અટકાવતા હોય છે. મને પણ ઘણીવાર એવો વિચાર આવેલો કે મારી લેખન પ્રવૃત્તિઓને પ્રોજેક્ટ કરીને ક્યાંક હું મારી પ્રોફેશનલ લાઈફ પર કુહાડી તો નથી મારતોને? શું મારે કોઈ અલગ નામ કે ‘પેન નેમ’થી લખવું જોઈએ જેથી મારી ઓળખ પણ છતી ન થાય અને મારું લખવાનું પણ ચાલુ રહે? મેં ખૂબ વિચાર્યું અને પછી મેં મારી જિંદગીનો શ્રેષ્ઠ નિર્ણય લીધો. મેં નક્કી કર્યું, ‘Let me be myself. જગતની પરવા કર્યા વગર મારે એવી જ રીતે રજૂ થવું જોઈએ જેવો હું છું. કોમ્પિટિશનમાં ટકી રહેવા માટે મારે જાત સાથે અન્યાય ન કરવો જોઈએ. મારી અંદર રહેલી વિશિષ્ટતાનો ઉપયોગ નહીં કરું, તો જીવનમાં બીજું કશું જ મેળવી નહીં શકું.’ અને તબીબી વ્યવસાયની સાથે વાજતેગાજતે મેં મારી લેખન પ્રવૃત્તિઓ શરૂ રાખી. એનું પરિણામ ? જેમ જેમ મારું કામ, પેશન્ટ્સ અને વ્યાવસાયિક વ્યસ્તતા વધતી ગઈ તેમ તેમ મને સમજાતું ગયું કે હકીકતમાં કોમ્પિટિશન જેવું કશું હોતું જ નથી. તમારી એક માત્ર હરીફાઈ તમારી ભૂતપૂર્વ જાત સાથેની હોય છે. તમારી એક માત્ર લડાઈ તમારી ‘Limiting beliefs’ સામેની હોય છે. આ જગતમાં સૌથી અઘરું કામ પોતાની મૂળ જાતને અનાવૃત થવા દેવાનું હોય છે. આપણી અંદર પડેલી વિશિષ્ટતાને નિચોવી લેવાનું હોય છે. અન્ય કરતાં આગળ નીકળવાની દોડમાં આપણી મૂળ જાત બહુ પાછળ રહી જતી હોય છે. એક અદ્્ભુત સેલ્ફ-હેલ્પ પુસ્તક ‘ઝીરો ટુ વન’ના લેખક અને આંત્રપ્રિન્યોર પીટર થિલનું એક વિધાન ક્યાંક લખી રાખવા જેવું છે, ‘competition is for losers’. હરીફાઈનું તત્ત્વ અને માનસિકતા માત્ર લૂઝર્સ માટે હોય છે કારણ કે હરીફાઈમાં પ્રવેશનારી દરેક વ્યક્તિ આપમેળે પરાજિત થઈ જતી હોય છે. અહીં તો એ જ જીતે છે જે દોડમાં ભાગ નથી લેતું. સ્ટોઈક ફિલોસોફર એપીક્ટેટસે કહેલું તેમ હંમેશાં એવી જ હરીફાઈમાં ભાગ લેવો કે જ્યાં જીતવાનો આધાર માત્ર તમારા ઈરાદા અને પ્રયત્નો પર રહેલો હોય, અન્યની ભાગીદારી પર નહીં. અને એવી એક માત્ર હરીફાઇ પોતાનું શ્રેષ્ઠ વર્ઝન બનાવવાની હોય છે. પોતાની મહત્તમ ક્ષમતા અને સામર્થ્ય સુધી પહોંચવાની હોય છે કારણ કે એ હરીફાઇમાં માત્ર બે જ પાર્ટિસિપન્ટ્સ હોય છે. આપણી ભૂતપૂર્વ અને વર્તમાન જાત. એ બેમાંથી કોને જીતવા દેવી એનો આધાર આપણા પર રહેલો છે. સ્વાનુભવ પરથી હું તો એટલું જ કહીશ કે the best route to success is to be yourself. સફળતા મેળવવી હોય તો એ જ કરો જે તમારું મન કહે છે. એ નહીં જે લોકો, પરંપરા કે હરીફાઈનો ભાગ બની ચૂકેલા પીડિતો કહે છે. માર્કેટમાં શેની ડિમાંડ છે એવું વિચારતા પહેલાં એકવાર એ વિચારી લેજો કે મારી પાસે એવી કઈ વિશિષ્ટતા છે જે હું માર્કેટને ઓફર કરી શકું ? કારણ કે જો માર્કેટની ડિમાંડને અનુરૂપ બનવા જશો તો કદાચ પૈસો તો આવશે પણ પ્રસન્નતા નહીં આવે. સમૃદ્ધિ તો આવશે, પણ સંતુષ્ટિ નહીં આવે. આવક તો આવશે, પણ આનંદ નહીં આવે. એના કરતાં જગતની બજારને એ ઓફર કરો જે તમારી પાસે વિપુલ માત્રામાં હોય, તમારી યુનિકનેસ. આપણી મૂળ પ્રકૃતિ અને જાતને વળગી રહેવું એ સૌથી મોટી મોનોપોલી છે. ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com