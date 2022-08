Gujarati News

વિચારોના વૃંદાવનમાં: લોકતંત્રના એ‌વરેસ્ટની ટોચ પર શોભે એવું વિધાન જહૉન સ્ટુઅર્ટ મીલનું છે

તાઇવાન જેવા ટાપુ પર વસનારી પ્રજા સ્વરાજમૂલક લોકતંત્રને કારણે રાજી છે. પુષ્પનો જન્મ ખીલવા માટે થયો છે. ફોર્મેલિનના દ્રાવણમાં એને રાખીએ તો પણ એ ખીલી ન શકે. તાઇવાનની પ્રજા આ વાત સમજે છે

જહૉન સ્ટુઅર્ટ મીલ એક ઉમદા વિચારક હતો. એ અર્થશાસ્ત્રી પણ હતો અને બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં સાંસદ પણ હતો. એણે લખેલું એક વિધાન વેદમંત્ર જેવું પવિત્ર છે અને એવરેસ્ટની ટોચ પર શોભે તેવું છે. એ કહે છે: ‘The whole of mankind has no right to silence one dissenter.’ (જુદો અભિપ્રાય ધરાવનાર એક મનુષ્યના અવાજને દબાવી દેવાનો અધિકાર સમગ્ર માનવજાતને પણ નથી હોતો.) આવા પવિત્ર વિધાનનો મર્મ પામવામાં સૌપ્રથમ નિષ્ફ‌ળતા એથેન્સની લોકસભાને મળી, તેથી આજથી લગભગ 2300 વર્ષ પહેલાં વીર સોક્રેટિસને હૅમલોક પીવાની ફરજ પડી હતી. સોક્રેટિસનો શાણો અવાજ એથેન્સનાં નગરજનોને ન સમજાયો તેથી સોક્રેટિસ જટાયુવૃત્તિ ધારણ કરીને મૃત્યુને સામે ચાલીને ભેટ્યો. લોકતંત્રનું માળખું લોકસભા અને રાજ્યસભા દ્વારા પ્રગટ થતું હોય છે, પરંતુ લોકતંત્રનું કાળજું સોક્રેટિસ દ્વારા જ પ્રગટ થતું હોય છે.

આજથી 75 વર્ષ પહેલાં ‘સ્વરાજ’ શબ્દ દેશમાં ખૂણેખાંચરે ફરી વળ્યો તેમાં મહાત્મા ગાંધીનો જાદુ ‘હિંદ છોડો’ જેવા બે શબ્દો દ્વારા પ્રગટ થયો. જાદુ ઉપરાંત એક અન્ય બાબત પણ જવાબદાર હતી. પ્રત્યેક આદમી સ્વરાજ ઝંખે છે. ગુલામી કોઇને ગમતી નથી. તાઇવાન જેવા ટાપુ પર વસનારી પ્રજા સ્વરાજમૂલક લોકતંત્રને કારણે રાજી છે. ચીનની અભદ્ર સરમુખત્યારશાહીના ભૂંડા અત્યાચારો વેઠવા માટે તાઇવાનના લોકો તૈયાર નથી. તાઇવાન ભલે નાનું, પરંતુ પ્રજાને લોકતંત્ર ગમી જાય છે. પરિણામે ચીનતરફી માહોલ પેદા થાય એવા ચીનના પ્રયત્નો નિષ્ફળ જાય છે. આપણને નાની નાની સંુદર વાર્તાઓ આપનાર ઇસપ ગુલામ તરીકે વર્ષો સુધી જીવ્યો હતો. આપણને સુંદર વાર્તાઓ ગુલામ ઇસપ તરફથી મળી છે એ વાત યાદ રાખવા જેવી છે. પુષ્પનો જન્મ ખીલવા માટે થયો છે. ફોર્મેલિનના દ્રાવણમાં એને રાખીએ તો પણ એ ખીલી ન શકે. તાઇવાનની પ્રજા આ વાત સમજે છે.

‘પંચ બોલે ત્યાં પરમેશ્વર’ જેવું પરંપરાગત સૂત્ર બહારથી આકર્ષક જણાય તોય લોકતંત્ર માટે ઉપકારક નથી. એ સૂત્રમાં રહેલું જોખમ ખતરનાક છે. વિનોબાજીને સર્વાનુમતિ પ્રત્યે ખાસું આકર્ષણ રહેતું. સર્વાનુમતિ પણ ક્યારેક અત્યંત જોખમકારક હોઇ શકે છે. હરિયાણાની જંગલી ખાપ પંચાયતમાં શું બનતંુ? કોઇ યુવાન અન્ય જ્ઞાતિની યુવતી સાથે લગ્ન કરે ત્યારે ગ્રામ-પંચાયત એ પ્રેમી યુગલને ઝાડ સાથે બાંધીને દંડા મારવાનો નિર્ણય ક્યારેક સર્વાનુમતિથી લેતી અને બે પ્રેમીઓને પરેશાન કરતી. ક્યારેક તો યુગલોને મારી નાખવાનો નિર્ણય પણ ખાપ પંચાયતના (અ)સભ્યો સર્વાનુમતે લેતા! સર્વાનુમતે લેવાતા ઘણાખરા નિર્ણયોમાં જહૉન સ્ટુઅર્ટ મીલના વિધાનમાં પ્રગટ થતો પવિત્ર મિજાજ ગેરહાજર હોવાનો. સંપૂર્ણપણે આસ્તિક એવા ધર્મઘેલા સમાજમાં વસનારા કોઇ નાસ્તિકનો વાળ પણ વાંકો ન થાય એવો સમાજ સભ્ય સમાજ ગણાય. ભારતીય પરંપરામાં ચાર્વાક જેવા વીર મનુષ્યને મારી નાખવામાં આવ્યો હોય એવું ક્યાંય લખાયું નથી. ‘અનલ હક’ જેવા બે શબ્દો ઉદ્ગારનારા મન્સૂરને શૂળી પર ચડાવી દેવામાં આવ્યો હતો. ઇટાલીના બ્રૂનોએ કહ્યું: ‘પૃથ્વી ગોળ છે, સપાટ નથી.’ એ બ્રૂનોને જીવતો બાળી મૂકવામાં આવ્યો હતો. જહૉન સ્ટુઅર્ટ મીલનું મહાવિધાન વારંવાર યાદ આવે. એવા બનાવો બનતા જ રહ્યા છે. તિસ્તા સેતલવડ અંગે ઘસાતું લખતી વખતે પણ એક બાબતે મારું વલણ સ્પષ્ટ છે. તિસ્તાજીના ગુનાની પૂરી સાબિતી ન મળે અને તેમને સુપ્રીમ કોર્ટ બાઇજ્જત બેગુનાહ જાહેર કરે પછી તેમને મુક્તિ મળે તો મારા જેટલો આનંદ અન્ય કોઇને નહીં થાય. લોકતંત્ર અને ન્યાયતંત્રને જોડતી ધરી કેવળ સત્ય છે. ચાર્વાક કોણ હતો? એ જગતનો પ્રથમ રેશનલિસ્ટ હતો. એના જમાનામાં એવો મત પ્રચલિત હતો કે વેદમાં શ્રદ્ધા ન ધરાવે, તે મનુષ્ય પણ નાસ્તિક ગણાતો. લોકો પુનર્જન્મમાં ભારે શ્રદ્ધા રાખનારા હતા. એવા વૈદિક પર્યાવરણમાં ચાર્વાકે કહ્યું: ‘ભસ્મીભૂતસ્ય દેહસ્ય પુનરાગમનમ્ કુત:।’ જે દેહ સ્મશાનમાં બળી ગયો તેનું પુનરાગમન વળી કેવી રીતે થઇ શકે? જરા વિચારી જુઓ. જેને અલ્લાહમાં શ્રદ્ધા ન હોય, તેવા માણસ ‘મુસલમાન’ હોઇ જ ન શકે. જેને ઇસુ ખ્રિસ્ત કે બાઇબલમાં શ્રદ્ધા ન હોય, તે ‘ખ્રિસ્તી’ ન હોઇ શકે. જેને વેદમાં અને ઇશ્વરમાં લગીરે શ્રદ્ધા ન હોય તેવો માણસ ‘હિંદુ’ હોઇ શકે. આટલા માક્્ર્સ તો હિંદુઓને આપવા જ પડે! એટલી પ્રામાણિકતા તો સેક્યુલર ગણાતા કર્મશીલો પાસે હોવી જ જોઇએ.

ભારતમાં સાને ગુરુજી જેવો સંવેદનશીલ ગાંધીજન અન્ય કોઇ હશે ખરો? એમણે એક પ્રશ્ન હિંદુ સમાજને પૂછ્યો હતો: ‘અદ્વૈત અને અસ્પૃશ્યતા વચ્ચે તે વળી કોઇ મેળ હોઇ શકે ખરો?’ ગાંધીજીએ જાહેરમાં વારંવાર કહ્યું હતું: ‘અસ્પૃશ્યતા તો હિંદુ ધર્મનું કલંક છે.’ જીવનભર મહાત્મા અસ્પૃશ્યતા સામે લડતા જ રહ્યા. બાબાસાહેબ આંબેડકરના અનુયાયીઓ વાતવાતમાં મહાત્માને ડૉ. આંબેડકરની સામે મૂકીને ક્યારેક બકવાસ કરતા રહે છે. એમને ડૉ. આંબેડકરના શબ્દો અર્પણ કરવાનું મન થાય છે. સાંભ‌ળો: ગાંધીજી કો ખો કર વસ્તુત: ભારતને અપના બહુત કુછ ખો દિયા હૈ। માનવતા કો ઉન પર ગર્વ થા। દલિતોં ઔર પીડિતોં કા એક સહારા ચલા ગયા। ઉનકા જીવન હી પરોપકાર કે લિએ થા। વે ઉસકે લિએ જિયે ઔર ઉસીકે લિએ મરે। ભારતીય રાજનીતિમેં ઉનકી દેન અમર હૈ ઔર પ્રેરણાત્મક ભી હૈ। ભીમરાવ આંબેડકર (કાનૂનમંત્રી, ભારત સરકાર) નોંધ: કમલાપતિ ત્રિપાઠીએ ગાંધીજીના દેહવિલય પછી श्रद्धांजलियां (1948) મથા‌ળે એક પુસ્તક પ્રગટ કર્યું હતું. ભારત સરકાર તરફથી પ્રકાશન પામેલા એ પુસ્તકમાં ડૉ. આંબેડકરના આવા ભીના શબ્દો પ્રગટ થયા છે. (પાન-39). મને ઉપરોક્ત શબ્દોની ઝેરોક્સ નકલ બાબાસાહેબના પ્રદાનના ઊંડા અભ્યાસી એવા ડૉ. પી. જી. જ્યોતિકરે મોકલી હતી.

પાઘડીનો વળ છેડે તો દુનિયાને સપાટ કરવામાં હજી શું શું થઇ શકે, એ હવે પછીનાં વર્ષોમાં જોતાં રહેવાનું છે. ફ્રીડમૅન થોમસ નામના પ્રજ્ઞાવાન માણસે પુસ્તક લખ્યું છે: ‘The World is Flat.’ પેંગ્વિન બુક્સ દ્વારા પ્રગટ થયેલા આ પુસ્તકનાં પાન-48થી 172 ખાસ વાંચવા જેવાં છે. એ પાનાં વાંચતી વખતે એવી અનુભૂતિ થાય કે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો 11મો અધ્યાય ‘વિશ્વરૂપદર્શનયોગ’ વાંચી રહ્યાં છીએ! દુનિયા રોજ નાની બનતી જાય છે. ભારતના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાધાકૃષ્ણને કહ્યું હતું: ‘દુનિયા જેમ જેમ નાની બનતી જાય, તેમ તેમ આપણાં હૃદય વિશાળ બનતાં જાય, તે ઇચ્છનીય છે.’ ફ્રીડમેન થોમસનું પુસ્તક આપણા બધા પૂર્વગ્રહોને ખતમ કરી નાખે તેવું પ્રભાવશાળી છે. કોઇ વાંચશે? કોણ વાંચશે?