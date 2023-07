Gujarati News

The Spirit Of Democracy Was Revealed By Arjuna, Who Posed The Question To Krishna

વિચારોના વૃંદાવનમાં: લોકતંત્રનો મિજાજ અર્જુન દ્વારા પ્રગટ થયો, એણે કૃષ્ણની સામે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો

4 કલાક પહેલા લેખક: ગુણવંત શાહ



પ્રશાંત મહાસાગરમાં એક આંગળી ઝબોળીને કાઢી લઇએ તેથી મહાસાગરની તરંગરાશિમાં શો ફરક પડે? કોઇ માણસ મૃત્યુ પામે ત્યારે સૃષ્ટિના ક્રમમાં આટલો જ ફરક પડે છે. આ વાત સાચી હોવા છતાં પ્રત્યેક માણસ મહત્ત્વનો છે, કારણ કે એના અસ્તિત્વ પર પરમેશ્વરની ફિંગરપ્રિન્ટ્સ અંકિત થયેલી હોય છે. પ્રત્યેક પુષ્પ મહત્ત્વનું છે કારણ કે એની સુગંધ દ્વારા પરમ અસ્તિત્વનો ઇરાદો પ્રગટ થતો જણાય છે. સુગંધ વિસર્જન એ જ છે પુષ્પનું બ્રહ્મનિર્વાણ! આ ક્ષણે તમે શ્વાસ લઇ રહ્યા છો ખરા? વાત એમ છે કે આ ક્ષણે તમે શ્વાસ લઇ રહ્યા નથી, પરંતુ તમારા દ્વારા શ્વાસ લેવાઇ રહ્યા છે. એક શાયર કહે છે કે: ‘કફનને ગજવું હોતું નથી.’ મૃત્યુ કદી રિશ્વત લેતું નથી. આપણા ધબકારા પર આપણો કાબૂ હોતો નથી. આપણા લોહીના દબાણ પર આપણો કાબૂ હોતો નથી. આપણું હૃદય આપણા કહ્યામાં નથી. આપણાં માતા-પિતા આપણે પસંદ નથી કર્યાં. આપણું જન્મસ્થળ આપણે પસંદ નથી કર્યું. આપણો જન્મસમય અને મૃત્યુસમય આપણી ઇચ્છાને આધીન નથી. જ્યાં પોલ સાર્ત્ર જેને ‘ચોઇસ’ કહે છે, તે અંગે આપણે સાવ લાચાર છીએ! જીવનમાં જોવા મળતો પસંદગીનો અભાવ (choicelessness) એ આપણી કઠોર વાસ્તવિકતા છે. તો પછી કરવું શું? એક જ ઉપાય છે અને તે છે કોઇ અજ્ઞાત મહાસત્તાને શરણે જવાનો અને પુષ્પની માફક વિસર્જન પામવાનો! વ્યક્તિત્વને જ્યારે અસ્તિત્વની દીક્ષા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ ‘વિસર્જન’ શક્ય બને! ભગવદ્ ગીતામાં એને માટે ‘બ્રહ્મનિર્વાણ’ જેવો સુંદર શબ્દ પ્રયોજાયો. (ગીતા, અધ્યાય બીજો) ‘કરિષ્યે વચનમ્ તવ’ જેવા ત્રણ મધુર શબ્દોમાં અર્જુનની સંપૂર્ણ શરણાગતિનો સાર સમાયો છે. અર્જુનના ત્રણ શબ્દો જ્યારે શ્લોકત્વ પામ્યા ત્યારે અર્જુનને જીવનની અસલ ઓળખાણ (identity) પ્રાપ્ત થઇ. ગીતા એટલે શું? બે અવસ્થા વચ્ચેનું તત્ત્વચિંતન. પ્રારંભિક અવસ્થા : identity lost (અભિજ્ઞા ખોવાઇ ગઇ) અંતિમ અવસ્થા : Identity regained (અભિજ્ઞા ફરી પ્રાપ્ત થઇ) અર્જુન વીર હતો, પણ મહાવીર ન હતો. ગીતામાં પ્રારંભે જ સ્વપરિચયથી અજ્ઞાત એવા અર્જુનને એવા જીવનસારથિ મળ્યા કે અર્જુન પોતાની જાતનો ખરો પરિચય પામ્યો. ગીતાના આ ત્રણ શબ્દોમાં અર્જુનના અહંવિસર્જનની સુગંધનો પરિચય ગીતાને સમજવા મથનારા આપણને સૌને થઇ શકે. એ માટે અર્જુન પાસે હતી તેવી સરળતા અને ઋજુતા માણસ પાસે હોવી જોઇએ. ‘અર્જુન’ શબ્દ જ ‘ઋજુ’ પરથી આવ્યો છે. કવિ ટી. એસ. ઍલિયટે લખેલા નાટકનું મથાળું છે: ‘ધ કોન્ફિડેન્શિયલ ક્લાર્ક’. એ નાટકના પહેલા પ્રવેશમાં એક પાત્ર કહે છે: ‘માણસ જો પરદેશી ભાષા કડકડાટ બોલવા માંડે, તો એ ભાષામાં વિચારવા પણ માંડે. પારકી ભાષામાં બોલતી વખતે એ જાણે બીજો જ માણસ હોય તેવું પણ અનુભવે છે. આ બીજો માણસ મોહ પમાડે છે, પરંતુ મન જ્યારે સ્વચ્છ હોય ત્યારે સહજપણે અંદર રહેલો અસલ માણસ હૃદયનો કબજો લઇ લે છે.’ અર્જુન જ્યારે પારકી ભાષા બોલવા લાગ્યો ત્યારે જાણે ‘બીજો માણસ’ બોલવા લાગ્યો! મૂળ અર્જુન ખોરવાઇ ગયો અને ખોવાઇ ગયો! એ અર્જુન ગાંડીવ હેઠે મૂકીને રથની પાછળના ભાગે બેસી ગયો. છેક છેવટે એને સ્મૃતિ પ્રાપ્ત થઇ અને એ પોતાના અસલ ‘સ્વ’માં સ્થિર થયો. અસલ ‘સ્વ’માં સ્થિર થયા વગર સ્વધર્મ ન જડે. આપણી પરંપરામાં આવું બને એને ‘સ્મૃતિલાભ’ કહે છે. ભગવાન બુદ્ધ પોતાને મળવા આવેલી ચીંથરેહાલ ભિખારણ પટાચારાને કહે છે : ‘પટાચારા! ‘સ્મૃતિલાભ’ કર.’ પછી તો પટાચારા ભિક્ષુણી બની હતી. નાદાન કે ભોળા લોકોને મુખેથી વહેતી કાલીઘેલી વાતો પણ કૃષ્ણને સમજાય છે. ભક્તનું ભોળપણ કૃષ્ણને વહાલું છે. સંત તુકારામ કહેતા: ‘ભોળપણ તો ભક્તનું ભૂષણ છે.’ ભક્તના ભૂષણનો ચહેરો કૃષ્ણને સ્વીકાર્ય છે. એ ચહેરો શું કહે છે? સાંભળો કાન દઇને: જ્યાં વાંસળીની લયમાધુરી મોરપીંછની હળવાશ, રાસલીલાનો રસાનંદ અને રાધાની તીવ્ર પ્રતીક્ષા હોય ત્યાં યશોદાનંદન હોવાના જ! જ્યાં જ્ઞાન સાથે પ્રસન્નતા હોય, કોળિયો મીઠો લાગે તેવું સહજ કર્મ હોય, ભક્તિની ભીનાશ સાથે સમત્વની સુવાસ હોય, ત્યાં ગોપાલકૃષ્ણ હોવાના જ! જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય અને અધર્મનું ચડી વાગે, ત્યારે સામે થનારાં સૌની સાથે મથનારાં સૌની ઓથે, મંડી પડનારાં સૌની સંગાથે, ખબર પણ ન પડે તેમ ક્ષણે ક્ષણે પાર્થસારથિ હોવાના જ! ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચેની વિરહવેદનાને કૃષ્ણ તરફ વહેતી મેલવી પડે. આવી પવિત્ર વેદનાને કે ઊર્ધ્વમૂલ પીડાને જોરથી ઝાલી રાખવાની આપણી કુટેવ બહુ જૂની છે. આપણી લોભહઠ, મોહહઠ, દંભહઠ અને આળસહઠ બહુ જૂની છે તેથી ઝટ છૂટતી નથી. પરિણામે આપણો સ્વ-પરિચય (આઇડેન્ટિટી) જામતો નથી. આપણી જાત સાથેનું આવું પરાયાપણું આપણા સઘળા વિષાદનું મૂળ છે. અર્જુન ત્યારે જ વિષાદમુક્ત થઇ શકે, જ્યારે એ પોતાની અર્જુનતા પામે. એ કૃષ્ણની લાંબી ચાલેલી વાત સમજ્યો ત્યારે પ્રથમ શબ્દ બોલ્યો: ‘કરિષ્યે’. સમર્પણનો અર્થ કર્મ ટાળવું એવો નથી. કર્મ છોડવાની તો વાત જ નથી. કર્મ નથી છોડવાનું, અહંકાર છોડવાનો છે. અહંકાર છૂટે ત્યારે કર્મ સાથે જોડાયેલું ફળનું વળગણ આપોઆપ છૂટે છે. સાગરમિલન એ તો પ્રત્યેક નદીનું ‘બ્રહ્મનિર્વાણ’ છે. નદી વહેવા માટે વ્રત નથી લેતી. ખાલસના શબ્દોમાં કહીએ તો, નદીનું અસલ વતન તો સાગર જ ગણાય. ગાંધીજીએ ‘અનાસક્તિયોગ’ જેવું નાનકડું ગીતાભાષ્ય લખ્યું. તેમાં એમણે લખ્યું: wકર્મ છોડે તે પડે, કર્મ છોડ્યા વિના જે કર્મનાં ફળ છોડે, તે ચડે! ભગવદ્ ગીતાનો સાર આટલા ઓછા શબ્દોમાં અન્ય કોઇ ગીતાભાષ્યમાં પ્રગટ થયો હોય એવું મારી જાણમાં નથી. આવું બન્યું કારણ કે પૂરાં 40 વર્ષ સુધી ગીતાના શબ્દો પર આચરણ કર્યા પછી જ મહાત્માએ ગીતાભાષ્ય લખવાનું શરૂ કર્યું હતું! આવા મહાત્માને કોણ પહોંચે? }}} પાઘડીનો વળ છેડે મોઝિસ ન્યાયમાં સદ્્ગુણ જુએ છે. બુદ્ધ કરુણામાં સદ્્ગુણ જુએ છે. મહાવીર અહિંસામાં સદ્્ગુણ જુએ છે. લાઓ ત્ઝુ તાઓ (સહજાવસ્થા)માં સદ્્ગુણ જુએ છે. કન્ફ્યુશિયસ ઔચિત્ય (લિ)માં સદ્્ગુણ જુએ છે. ઇસુ પ્રેમમાં સદ્્ગુણ જુએ છે. પયગંબર નેકીમાં સદ્્ગુણ જુએ છે. ગાંધીજી સત્યની ચીકણી ચીવટમાં સદ્્ગુણ જુએ છે. વિનોબા સામ્ય યોગમાં સદ્્ગુણ જુએ છે. રજનીશ સહજમાં સદ્્ગુણ જુએ છે. તુલસીદાસ રામમાં સર્વસ્વ જુએ છે. નાનક ઠાકુરને શરણે જવામાં ધન્યતા અનુભવે છે. વાલ્મીકિ રામને પણ રોકડું પરખાવે છે અને માતાઓ, અયોધ્યાનાં નગરજનો તથા સૈનિકો તથા ભરતની ઉપસ્થિતિમાં કડક ભાષામાં સ્પષ્ટ સંભળાવે છે : ‘હે રામ! સીતાનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે તમે દોલાચલ-ચિત્તવૃત્તિમાં સરી પડ્યા હતા. આ ‘દોલાચલ ચિત્તવૃત્તિ’ એટલે ‘હેમ્લેટ’ નાટકમાં પ્રયોજાયેલા શબ્દો: ‘To be or not to be.’ આવા મજાના શબ્દો કવિ કાલિદાસે ‘રઘુવંશ’માં પ્રયોજ્યા છે! આ ઘટના નૈમિષારણ્યમાં બની હતી. 