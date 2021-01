Adsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ

સોશિયલ નેટવર્ક: ‘ધ રૂટ્સ’: પોતાનાં મૂળ જાણવાની તાલાવેલી

33 મિનિટ પહેલા લેખક: કિશોર મકવાણા



વિવિધ દેશોમાં આવેલી વંશાવલિ પ્રત્યેની જાગૃતિનું મુખ્ય કારણ 1976માં એલેક્સ હેલે લખેલી આ નવલકથા છે. આના વિશે વધુ જાણીએ

ભારતીય કુટુંબમાં પોતાના વંશ અને કુળની જાણકારી આપતા બારોટના વહીવંચા ચોપડા હોય છે અને એના કારણે વ્યક્તિ પોતાની પંદર-વીસ-પચ્ચીસ પેઢી સુધીની વંશાવલિ જાણી શકે છે. ઘણાને એવો પ્રશ્ન થયો કે આપણે ત્યાં આવી પરંપરા છે તો વિદેશમાં પણ આવી કોઈ વ્યવસ્થા છે ખરી? તો આપણે ત્યાં બારોટોની બોલબાલા છે એમ પરદેશમાં પણ પોતાના કુળની જાણકારી આપે એવી એક અનોખી વ્યવસ્થા છે. ઇંગ્લેન્ડમાં પણ વંશાવલિઓ તૈયાર થાય છે. ત્યાંની એચિવમેન્ટ લિમિટેડ નામની ખાનગી કંપનીએ ચાલીસ વંશજ્ઞો રાખ્યા છે. એણે સોળસો જેટલા ગ્રાહકોની વંશાવલિ તૈયાર કરી, એને સાચવવાનું કામ કરે છે. બ્રિટનના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાને ઇતિહાસ જાણવાનું કામ સોંપ્યું હતું. આ કંપનીએ તેમને ઇ.સ. 380ની તેમની પેઢીથી લઈને જ્હોન વિલ્સન સુધીની પેઢીની માહિતી પૂરી પાડી હતી.

સમગ્ર વિશ્વમાં આવી વંશાવલિ લેખનની વ્યવસ્થા થઈ રહી છે. અંગ્રેજીમાં આને Genealogy કહે છે. 1970થી દુનિયામાં વંશાવલિ વિષયની ચર્ચા અને માહિતીનું આદાન-પ્રદાન મોટા પ્રમાણમાં થતું રહ્યું છે. વિવિધ દેશોમાં આવેલી આ જાગૃતિનું મુખ્ય કારણ 1976માં અમેરિકામાં એલેક્સ હેલે લખેલી ‘Roots The Saga of an American Family.’ નવલકથા છે. આ નવલકથામાં 17મી સદીમાં આફ્રિકામાં એક ગામડામાંથી લવાયેલા એક ગુલામ અને તેના પરિવારની કથા છે. નવલકથાનો નાયક એના પરિવારનાં મૂળિયાં ‘ગ્રિઓટ’ના માધ્યમથી આફ્રિકામાં શોધવા મથામણ આદરે છે. આ નવલકથાએ અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ જેવા દેશોના લોકોમાં પોતાના કુળ વિશે જાણવાની ઉત્કંઠા જગાડી. નવલકથા ખૂબ વેચાઈ. એ નવલકથાના આધારે ‘Roots-The Next Generation’ નામની ટી.વી. ધારાવાહિક પણ બની. ઘરઘરમાં જોવાતી આ ધારાવાહિક અમેરિકન પરિવારોના મનમાં પોતાના પૂર્વજો વિશે જાણવાની ઉત્સુકતા જાગી. ઉપરાંત ‘ધ રૂટ્સ’નામની ફિલ્મે પણ વિદેશીઓમાં પોતાના બાપ-દાદા કોણ હતા, કયા દેશમાં આવેલા એ જાણવા આવું કામ કરતી કંપનીઓનો સંપર્ક કરી રહ્યા છે. હોલિવૂડની ‘ધ રૂટ્સ’ ફિલ્મમાં પણ શહેરમાં રહેતા આધુનિક શિક્ષણ લીધેલા હીરોને પોતાના કુળ, પોતાના વંશ વિશેની હકીકત શોધવાનું ભૂત સવાર થાય છે. એ માટે એ દિવસ-રાત દોડધામ કરે છે. વર્ષોની હડિયાપાટી પછી તેને પોતાનાં કુળ અને મૂળ વિશેની જાણકારી મળે છે. પરિણામે સૌને જિજ્ઞાસા જાગી છે પોતાના વડવાઓ વિશે માહિતી મેળવવાની. આ ફિલ્મ જોઈને દાયકાઓથી વિદેશમાં સ્થાયી થયેલા અનેક ગુજરાતીઓ પોતાના મૂળ શોધવા ગુજરાત આવ્યા. બસો-ત્રણસો વર્ષ પહેલાં મજૂર તરીકે આફ્રિકા-અમેરિકા કે વેસ્ટઈન્ડિઝ ગયેલા ભારતીયોમાં પણ આવી ફિલ્મ, ધારાવાહિક અને નવલકથાએ ઉત્સુકતા જગાડી.

જો કે અમેરિકામાં વંશાવલિ લેખનની પ્રક્રિયા 19મી સદીમાં થઈ હતી. ઇ.સ. 1845માં ‘ન્યૂ ઇંગ્લેન્ડ હિસ્ટોરિક જીનિયોલોજિકલ સોસાયટીની સ્થાપના થઈ હતી. આ સંસ્થાએ કોમ્પ્યુટર દ્વારા વંશાવલિના સંકલનની પ્રક્રિયા પ્રારંભ કરી છે. આ સંસ્થાની આઠ માળની ઓફિસ બોસ્ટનમાં છે, તેના 25000 સભ્યો છે. તેની પાસે 10 કરોડ પરિવારોના વંશજોની જાણકારી એકઠી થયેલી છે. આ સંસ્થાએ અનેક પુસ્તકો પ્રગટ કર્યા છે, અને તેમાં વંશ, કુળ જેવી માહિતી છે. આ સંસ્થાનું ધ્યેય છે : અમેરિકન પરિવારોની જાણકારી ભેગી કરવી, તેને સુરક્ષિત રાખવી અને આ કુટુંબોનો ઇતિહાસ એકત્રિત કરવો તે ‘ધ રજિસ્ટર’ નામનું સામયિક પણ પ્રસિદ્ધ કરે છે. આ સંસ્થા પાસે 400 વર્ષની વંશાવલિ છે. વંશાવલિ લેખનની પરંપરા ચીનમાં પણ પ્રસિદ્ધ હતી. પરંતુ સામ્યવાદી ક્રાંતિએ બધુ બાળી નાખ્યું. એના લીધે વંશાવલિનો અમૂલ્ય વારસો ચીનમાં નષ્ટ થઈ ગયો, છતાં આજે પણ તાઈવાનમાં ઘણા લોકો પાસે વંશાવલિની વહીઓ છે. કેટલીક વહીઓ તો 1000 વર્ષ કરતાંય જૂની છે. વિશ્વમાં મળી આવેલી વંશાવલિઓમાં સૌથી મોટી વંશાવલિ ચીની તત્વજ્ઞાની કોન્ફ્યૂશિયસની માનવામાં આવે છે. કન્ફ્યુશિયસને ઇ.સ. પૂર્વે 1645-1675ના સમયગાળામાં થયેલા રાજા ટેગના વંશજ માનવામાં આવે છે. તે ઇ.સ. પૂર્વે 551-479માં જન્મેલા. 2500 વર્ષ જૂની એમની વંશાવલિ આજે પણ પ્રાપ્ય છે. માણસ ગમે તેટલો આગળ વધે, આધુનિકતાનાં આવરણ ઓઢી લે છતાં એને પોતાનાં મૂળ ક્યાં છે એ જાણવાની જિજ્ઞાસા રહેતી જ હોય છે. આ ઉત્કંઠા જ એને પોતાના મૂળ વારસા સાથે જોડી રાખે છે, એવા સમયે આ વંશાવલિ ઘણી ઉપયોગી બની શકે છે, એ દુનિયાભરમાં પુરવાર થઈ ચૂક્યું છે. namaskarkishore@gmail.com