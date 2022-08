Gujarati News

વિચારોના વૃંદાવનમાં: ભારતની પ્રજા માલિકથી ડરનારી છે એ પ્રજાને ‘સિન્થેટિક સેક્યુલરિઝમ’ ન ખપે

એક કલાક પહેલા લેખક: ગુણવંત શાહ



તમે ભારતની બધી કોમને જોડતી એક ઘટના નિહાળી છે? જ્યારે પણ કશુંક અશુભ બને ત્યારે આ દેશનો પારસી, ખ્રિસ્તી, મુસલમાન, જૈન અને હિંદુ નાગરિકના મુખેથી એક જ વાક્ય નીકળી પડે છે: ‘જેવી માલિકની મરજી!’ આ વાક્યમાં પ્રગટ થતી ભીની શ્રદ્ધા અને આસ્તિકતા ભારતીય સેક્યુલરિઝમની બુનિયાદ બની શકે. આવું ભગવાનમય, અલ્લાહમય અને ઓર્ગેનિક સેક્યુલરિઝમ મહાત્મા ગાંધીએ ‘સર્વધર્મ સમભાવ’ની છાયામાં પ્રતિષ્ઠિત કર્યું. એમની પ્રાર્થનામાં ‘રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ’ની ધૂનની સાથોસાથ કુરાનની પ્રાર્થનાને પણ સ્થાન મળતું રહ્યું. આજના ધર્મશૂન્ય કે ભગવાનશૂન્ય સેક્યુલરિઝમમાં રામને સ્થાન મળે? કદી નહીં. ધરતીથી અને ધરતીની સુગંધથી કપાઈ ગયેલું સેક્યુલરિઝમ ન પચ્યું તેથી અસંખ્ય સમસ્યાઓને કારણે દેશ બેચેન છે. લંડનમાં ચાર રસ્તાઓના ક્રોસિંગ પર એક માંજરો ગોરો પોલીસ ઊભેલો હોય છે. કોઈની મકદૂર છે કે એની હાજરીમાં ગુનો થઈ શકે? એ પોલીસ પોતાની હોટેલ છોડીને અટવાઈ પડેલા કોઈ ભારતીય કે પાકિસ્તાની નાગરિકને ટેક્સીની ગોઠવણ કરી આપે અને હોટેલ સુધી પહોંચતા કરે ત્યારે ભાડું પણ નાગરિકને ચૂકવવું ન પડે તેની કાળજી રાખે, પરંતુ કોઈ ગુનેગારની દયા ન ખાય. જે દેશમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી ન થાય ત્યાં સજ્જન નાગરિક દુ:ખી અને ગુંડાને લીલાલહેર! ખલિલ જિબ્રાને કહ્યું હતું: ‘એ દેશની ખાજો દયા!’ (અનુવાદ: મકરન્દ દવે). ગોધરાના રેલવે સ્ટેશને ટ્રેનના ડબ્બાને આગ ચાંપવામાં આવી અને 58 જેટલાં હિંદુ સ્ત્રીપુરુષો જીવતાં બળી મર્યાં. પ્રતિક્રિયા રૂપે સિન્થેટિક સેક્યુલર ટોળકીએ ‘અનુગોધરા’નો જાપ શરૂ કર્યો, તે એવો કે ગોધરામાં બળી મરેલાં હિંદુઓના માનવ અધિકારો સાવ જ ભુલાઈ જાય! એક કર્મશીલે તો ત્યાં સુધી કહી દીધું કે ડબ્બો અંદરથી સળગાવવામાં આવ્યો હતો અને સળગાવનાર કોઈ ‘જટાયુ’ હતો. આવી માનસિકતાનો વિરોધ કરનાર શિક્ષક તરીકે ગાળ ખાવાનો વિશેષાધિકાર મને જ મળ્યો! બરાબર એ વખતે એક જીવંત સાહિત્યકારે મને ફોન પર જણાવ્યું: ‘ગુણવંતભાઈ, તમારી સાથે બહારથી અસંમત થનારા ઘણા લોકો અંદરખાને તમારી સાથે સંમત હોય છે.’ મેં આ વાત મિત્ર વિનોદ ભટ્ટને જણાવી. વિનોદભાઈએ તરત જ મને કહ્યું: ‘રજનીકુમાર પંડ્યાની આ વાત સાવ સાચી છે. મને પણ એ વાતની પ્રતીતિ સતત થતી રહે છે.’ રજનીભાઈએ ટેલિફોન કર્યો ત્યારે તેઓ અમદાવાદથી નહીં, મહેમદાવાદથી બોલી રહ્યા હતા. મને એ દિવસે એમના આવા વિધાનથી જબરી ટાઢક થઈ હતી. મારા પુસ્તકમાં પણ મેં આ વાતની નોંધ લીધી હતી. ગોધરાની ભયંકર દુર્ઘટના પછી એક જ સપ્તાહ બાદ એક પ્રતિષ્ઠિત ગુજરાતી દૈનિકમાં મારો ‘વિશેષ લેખ’ પ્રગટ થયેલો. તીવ્ર ઉશ્કેરાટ વચ્ચે પણ એ લેખમાં પરિશુદ્ધ સેક્યુલરિઝમનું સરોવર પ્રગટ થતું જણાય તો આજે પણ આશ્ચર્ય નહીં થાય. એ જૂનો લેખ મારી ફાઈલમાં જળવાયો ન હતો, પરંતુ મિત્ર જયંતી નાઈએ મને એની ઝેરોક્ષ નકલ પહોંચાડી. અહીં એ લેખનો ટૂંક સાર પ્રસ્તુત છે: સાંભળો. સ્વરાજ મળ્યું પછીનાં પ્રથમ 40-45 વર્ષો સુધી દેશની પ્રજાએ વિકૃત સેક્યુલરિઝમ વેઠ્યું. હવે એ જ પ્રજા કદાચ વિકૃત હિંદુત્વના અભિશાપ વેઠી રહી છે. ક્યાંય સ્વસ્થ સેક્યુલરિઝમનો મંગલ ધ્વનિ સાંભળવા મળતો નથી. એક પણ રાજકારણી વિશ્વસનીય જણાતો નથી. કોઈ હોય, તો ભાંગમાં તુલસી જેવો ઘાટ! જ્યોર્જ ફર્નાન્ડીઝ અમદાવાદ દોડી આવ્યા અને એક સંસ્થા જેટલું કામ કરી ગયા! માણસના હાથમાંથી વછૂટેલો એક પત્થર કોઈ વ્યક્તિની આંખ ફોડી શકે છે. બીજા માણસની આંખ ફૂટી જાય તેમાં આપણે શું? એ ‘બીજો માણસ’ મુસલમાન છે, માણસ નથી. એને પણ પત્ની, માતા કે બહેન હોય છે. એ બીજો માણસ મરે ત્યારે આપણા અસ્તિત્વમાંથી પણ કશુંક ઓછું થતું જણાય છે. વિખ્યાત સરોદવાદક અલી અકબરખાન કહે છે: ‘આપણે આપણા પેટની કાળજી રાખીએ છીએ. આપણે જીભની, નાકની અને આંખની કાળજી રાખીએ છીએ, પરંતુ આપણા આત્માની કાળજી ભાગ્યે જ રાખીએ છીએ! આપણા આત્માને સંગીતની જરૂર છે. સંગીત તો આત્માનો આહાર છે! સંગીત આપણા મનને ખુલ્લું કરે છે! રાગ તો ભગવાનની ભાષા છે. સંગીત બ્રહ્મા અને સરસ્વતી દ્વારા પ્રગટ થાય છે. હું હંમેશાં સવારે એ દેવદેવીની પ્રાર્થના કરું છું.’ એ જૂનો લેખ ગોધરામાં ડબ્બો સળગ્યો પછીના સાતમા જ દિવસે પ્રગટ થયો હતો. એમાં સ્વસ્થ સેક્યુલરિઝમને ગોબો પડે એવો એક પણ શબ્દ જડે ખરો? તો પણ મારે કર્મશીલોની ગાળ કેમ ખાવી પડી? એ પ્રતાપ વાસી ‘સિન્થેટિક સેક્યુલરિઝમ’નો ગણાય. હવે પછી સ્વસ્થ સેક્યુલર માનસિકતાનો ઉદય થવો જોઈએ. એવા સેક્યુલરિઝમનું સૂત્ર હશે: ‘If you break the law, the law will break you!’(જો તમે કાયદાનો ભંગ કરશો, તો કાયદા તમારાં હાડકાં ખોખરાં કરશે.) આ સૂત્રનો કડક અમલ થાય, તો કોમી હુલ્લડો ટળશે અને શાંતિ જળવાશે. આવું બને ત્યારે સરદાર પટેલને જરૂર યાદ કરવા રહ્યા. એમને મન ગુંડો એટલે ગુંડો એટલે ગુંડો! ગુંડાની કૉમ ન જોવાય, એનો ગુનો જ જોવાય. આતંકવાદીના માનવ-અધિકારો ન જોવાય. આતંકવાદી એટલે હડકાયો કૂતરો! હડકાયા કૂતરાના મૂળભૂત શ્વાનીય અધિકારો ન જોવાય. એને મારવો જ પડે. આવી સમજણમાં તાજા-અને નૂતન સેક્યુલરિઝમનો સાર આવી જાય છે. આવી સમજણને યુવાપેઢી પણ જરૂર સ્વીકારશે. ભારતના મુસ્લિમો પણ એટલા મૂર્ખ નથી કે આવો નવો મિજાજ ન સ્વીકારે. ભાઈચારો જાળવવામાં જ લઘુમતીનું સ્થાપિત હિત રહેલું છે. જો અમન અને એકતા ન જળવાય તો વિકાસ ખોટકાઈ પડે. છેલ્લા થોડાક સમય દરમ્યાન કેરાલાના ગવર્નર અને મિત્ર એવા આરિફ મોહંમદ ખાને આપેલા ઈન્ટરવ્યૂ ટીવી પર જોવા-સાંભળવા મળ્યા. અમારા જેવા એમના લાખો પ્રશંસકોને એવી લાગણી સતત થતી રહી કે આવા વિદ્વાન રાષ્ટ્ર ભક્તને ઉપરાષ્ટ્ર પ્રમુખનું પદ જરૂર મળશે, પરંતુ કમનસીબે એમ ન બન્યું. ત્યારે કરીશું શું? આવા પ્રશ્ન ટોલ્સટોયે વર્ષો પહેલાં એમના યાદગાર પુસ્તકને મથાળે મૂક્યો હતો. એ પુસ્તક અચૂક વાંચવા જેવું છે. મહામહિમ રાષ્ટ્રપ્રમુખ આદરણીય દ્રૌપદીજી દ્વારા એક ઉચ્ચ કક્ષાની કાઉન્સિલની રચના થવી જોઈએ. એમાં 100 જેટલી માતાઓને જ સભ્યપદ મળે. આદરણીય ઈલાબહેન એ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષપદે હોય તો સૌને ગમે. કન્હૈયાલાલ નામના દરજીનું માથું ધડથી જુદું કરવાનું દુષ્કૃત્ય થાય ત્યારે એ કેસ માતા કાઉન્સિલમાં રજૂ થાય. ઊંડી નિષ્પક્ષ ગવેષણાને અંતે માતા કાઉન્સિલ જે નિર્ણય પ્રગટ કરે તેનો સ્વીકાર થાય. માતા કદી હિંદુ કે મુસ્લિમ નથી હોતી. માતૃત્વ એટલે જ અપ્રદૂષિત સેક્યુલરિઝમ! માનશો? આ જૂનો લેખ પરિમાર્જિત કરીને સારરૂપે અહીં મૂક્યો છે. ગોધરાના બનાવ પછીના સાતમા દિવસે એક અખબારમાં ‘વિશેષ લેખ’ તરીકે પ્રગટ થયો હતો. સિન્થેટિક સેક્યુલરિઝમાં માનનારી ગુજરાતની એક ઝનૂની ટોળકીને સ્વસ્થ સેક્યુલરિઝમની આવી પરિભાષા પણ માન્ય ન હતી. ગુજરાતના એક ‘ગટરપત્ર’માં કેવળ અનુગોધરા શબ્દનું જ રટણ ચાલુ રહ્યું! સામે પક્ષે રહેલા ચપટીક સત્યને પણ ન સ્વીકારવું એ જ તો આવા ગટરપત્રનો હઠાગ્રહ હતો! આટલી વાતે સર્વસંમતિ જ હોય. આવી સર્વસંમતિ જ માતા કાઉન્સિલ માટે પાયાનું સૂત્ર ગણાય. નવાં રાષ્ટ્રપ્રમુખના એજન્ડા પર પ્રથમ કાર્ય આવી સર્વસંમતિ ન હોઈ શકે?⬛ }}} પાઘડીનો વળ છેડે આકાશ માટે પક્ષી જોઈએ, પક્ષી માટે વૃક્ષ જોઈએ, વૃક્ષ માટે આંગણું જોઈએ, આંગણા માટે ઘર જોઈએ, એક આંખમાં આનંદનું જળ જોઈએ બીજી આંખમાં સ્નેહના કણ જોઈએ બંને આંખોમાં આકાશ સહિત બધું જ સરખું જોઈએ! - મરાઠી કવિ ઇન્દિરા સંત તા. ક.: તા. 2 મે-2018ને દિવસે દિલ્હીના વિજય ચૉક પાસેના રસ્તાને દાર શુકોહ માર્ગ નામ મળ્યું ત્યારે યોજાયેલી પદયાત્રામાં આરિફભાઈ મારી સાથે ચાલી રહ્યા હતા. મેં એમને પૂછ્યું: શાહબાનો કેસ કે લિયે આપને જો સ્ટેન્ડ લિયા ઉસ કારણ સે આપ કી કરિયર ખતમ હો ગઈ થી, ઉસકા ગમ આપકો નહીં સતાતા? એમનો જવાબ હતો, ‘અગર કરિયર ખતમ ન હોતી તો મુઝે ગુણવંતભાઈ જૈસે મિત્ર નહીં મિલતે.’ આવું આભિજાત્ય ધરાવનાર મિત્ર કેવળ નસીબદારને જ મળે! Blog:http://gunvantshah.wordpress.com