વિચારોના વૃંદાવનમાં: સત્યનો મારગ છે શૂરાનો નહીં કાયરનું કામ જોને

27 મિનિટ પહેલા લેખક: ગુણવંત શાહ



વૃદ્ધ માણસે સ્મિત વેર્યું અને કહ્યું: ‘એ શ્વેત પક્ષીનું નામ सत्य છે. જે એને એક વાર જુએ છે, તે કદી ઠરીને બેસી શકતો નથી. એ પક્ષી અહીં તને નહીં મળે કારણ કે તેં હજી પૂરતું કષ્ટ વેઠ્યું નથી.’

એક હતો શિકારી. પોતાનું પેટ ભરવા માટે એ રોજ શિકાર કરતો. હિંસા કર્યા વિના એનો એક પણ દિવસ ન જાય. પોતે રોજ હિંસા કરે છે એવી સભાનતા પણ એનામાં કદી જાગી ન હતી. એક દિવસ પક્ષીઓના શિકાર માટે સરોવરને કાંઠે બેઠો હતો. એકાએક એની નજર મોટા પક્ષીના પડછાયા પર પડી. એણે ઉપર આકાશમાં નજર કરી ત્યારે કશું જ દેખાયું નહીં, કારણ કે પક્ષી તો દૂર દૂર નીકળી ગયું હતું. શિકારીની જિજ્ઞાસા વધી ગઇ. આખો દિવસ શિકારી એ સરોવરને કિનારે બેસી રહ્યો, પરંતુ પેલું પક્ષી એને દેખાયું જ નહીં. રાત પડી ત્યારે એણે મિત્રને કહ્યું: ‘આજે મેં એક અદ્્ભુત પક્ષી જોયું. આકાશમાં શ્વેત-રૂપેરી પાંખ ફફડાવતું એ અલૌકિક પક્ષી મારે ગમે તે રીતે જોવું જ છે.’ મિત્રને હસવું આવ્યું. શિકારીએ તો બેચેન બનીને એ અલૌકિક પક્ષીની શોધ શરૂ કરી જ દીધી. દિવસોના દિવસ સુધી શિકારી જંગલમાં રખડતો જ રહ્યો! સાથોસાથ અનેક સરોવરને કાંઠે કાંઠે એ ભમતો રહ્યો. એક દિવસ અત્યંત થાકીને લોથપોથ થઇને એ કોઇ વૃક્ષની નીચે બેસી પડ્યો! એ થાકીને આંસુ સારતો હતો ત્યારે એણે એક વૃદ્ધ માણસને સામે ઊભેલો જોયો. શિકારીએ એને પૂછ્યું,‘તું કોણ છે?’ જવાબમાં વૃદ્ધ માણસે તેને કહ્યું: ‘હું શાણપણ છું, પરંતુ કેટલાક માણસો મને જ્ઞાન પણ કહે છે. જીવનભર હું આ ખીણના જંગલમાં જ ફરતો રહ્યો છું. મારે તને એટલું જ કહેવું છે કે જ્યાં સુધી માણસ પોતાનાં આંસુ વડે પોતાની આંખ ન ધોવે, ત્યાં સુધી મને કોઇ જોઇ ન શકે. હું માત્ર આવા લોકો સાથે જ વાત કરું છું.’ શિકારીએ એ વૃદ્ધને આશાભરી આંખે કહ્યું: ‘તમે મને શ્વેત પક્ષી ક્યાં મળે તે જણાવશો?’ વૃદ્ધ માણસે સ્મિત વેર્યું અને કહ્યું: ‘એ શ્વેત પક્ષીનું નામ सत्य છે. જે એને એક વાર જુએ છે, તે કદી ઠરીને બેસી શકતો નથી. એ પક્ષી અહીં તને નહીં મળે કારણ કે તેં હજી પૂરતું કષ્ટ વેઠ્યું નથી.’ આટલું કહીને વૃદ્ધ માણસ ચાલી ગયો. શિકારીની યાતનાનો કોઇ પાર ન હતો. કેટલાક દિવસો પછી પેલો વૃદ્ધ માણસ ફરીથી દેખાયો. એણે શિકારીને કહ્યું: ‘શ્વેત પંખી તો આકરા તડકાનું વિશાળ રણ વટાવ્યા પછી આવેલા ખડકાળ વિસ્તારમાં વસે છે. જે એને એકવાર જુએ છે, તે ઠરીને બેસતો નથી. એ તો તડકાનું રણ વટાવ્યા પછી આવેલા ખડકાળા અને ઊંચા ઊંચા ડુંગરોમાં વસે છે. અહીં આ વહેમ અને અંધશ્રદ્ધાની ખીણમાં તને એ કદી પણ નહીં મળે. તારે આ ખીણ કાયમને માટે છોડવી પડશે. તારે આ ખીણ છોડીને સીધાં ચઢાણ વટાવીને ડુંગરો પર પહોંચવું જ પડશે. ઊંચા ઊંચા ડુંગરો વટાવીને તારે એ सत्य નામના પક્ષીને શોધવું જ પડશે. એક વાત સતત યાદ રાખજે કે જેઓ ખીણ છોડીને ડુંગરો પર ગયા છે, તે કોઇ વીરલા કદી પાછા ફર્યા નથી.’ પોતાને જ પગલે પગલે કેડી કંડારતો શિકારી આગળ વધે છે. સીધાં ચઢાણ શરૂ થાય છે. દિવસો વીતી ગયા પછી તો ખૂબ જ આકરાં ચઢાણ શરૂ થાય છે. એક એક ડગલું હંફાવનારું બની રહ્યું. એટલામાં એની નજર થોડાંક સફેદ હાડકાં પર પડી. આગળ લખું તે પહેલાં ‘આશ્રમ-ભજનાવલિ’માંથી થોડીક અંગ્રેજી પંક્તિઓ મળી આવી. સાંભળો: Take my heart; it is thine own It shall be Thy Royal Throne Take my love, my Lord, I pour, At thy feet, it’s treasure-store Take myself and I will be Ever, only, all for Thee. (પાન:222) રાત પડવા આવી. આછા અજવાળામાં ખડકની ઓથે કેટલાક અજાણ્યા ચહેરાઓએ એને અટ્ટહાસ્ય કરીને ચેતવ્યો: ‘અહીં અટકી જા. તારા વાળ ધોળા થયા છે. હવે જે ચઢાણ છે, એ તારું છેલ્લું ચઢાણ છે. હજી પાછો વળી જા. તું અહીંથી વધારે ઊંચે નહીં ચડી શકે. હજી પાછો વળી જા.’ શિકારીનું મન રડી ઊઠ્યું. એને સમજાઇ ગયું કે હવે તો પેલું શ્વેત પંખી વાદળોમાંથી નીચે ઊતરીને એની પાસે આવે તોય પોતે એને ભાળી ન શકે, કારણ કે મૃત્યુનું ધુમ્મસ એની આંખમાં પ્રસરી ગયું છે. એને સમજાયું કે પોતે હવે થોડીક ક્ષણોને જ મહેમાન છે. પંખીની શોધમાં વર્ષો વીતી ગયાં તોય શ્વેત પંખીનો પત્તો ન લાગ્યો! એટલામાં થીજી ગયેલી હવામાં સફેદ એવા અનંત આકાશમાંથી પડતું પડતું કશુંક નીચે આવ્યું! એ હતું એક શ્વેત પીછું! શિકારીએ એ પોતાના હાથમાં ઝાલ્યું અને બીજી જ ક્ષણે એનું પ્રાણપંખેરું ઊડી ગયું! બૃહદ્ આરણ્યક ઉપનિષદ (અધ્યાય બીજો, પ્રથમ બ્રાહ્મણ, મંત્ર-20)માં ઋષિ કહે છે: સાંભ‌ળો ઋષિની વાત: તસ્યોપનિષદ્ સત્યસ્ય સત્યમ્ ઇતિ। આમ ઉપનિષદના ઋષિ સ્પષ્ટ કહે છે: ‘ઉપનિષદ એટલે સત્યનું પણ સત્ય.’ ગાંધીજીએ એક જ વાક્યમાં ઉપનિષદનો સાર કહી દીધો: सत्य એ જ પરમેશ્વર.⬛ }}} પાઘડીનો વળ છેડે મરતાં પણ સત્ય ન છોડવું. - ગાંધીજી નોંધ: આ વાર્તા અમેરિકાના મહાનગર લૉસ એંજલ્સથી પ્રગટ થતા સામયિક ‘MANAS’માં પ્રગટ થઇ હતી. મેં તો માત્ર એનો ભાવાનુવાદ પ્રગટ કર્યો છે. MANAS (vol. XL, No-52, ડિસેમ્બર 30, 1987, પાન-2)માં એ પ્રથમવાર વાંચી ત્યારે મનોમન શિકારીના પાત્રની જગ્યાએ મનોમન મહાત્મા ગાંધી ગોઠવાઇ ગયા! મને એવો પાકો વહેમ છે કે તા. 30મી જાન્યુઆરી,1948ની સાંજે સવા પાંચ વાગે બિરલા ભવનમાં ગાંધીજીની છાતીમાં ત્રણ ત્રણ ગોળીઓ ધરબાઇ ગઇ ત્યારે જરૂર સત્ય નામના શ્વેત પંખીનું કોઇ પીંછું જરૂર જરૂર એમની છાતી પર પડ્યું હશે. પંડિતજી રડી રહ્યા હતા. એમણે રામધૂન ગાતી મનુ ગાંધીને કહ્યું: ‘મનુ! તુમ જોર સે રામધૂન બોલો, શાયદ બાપુ જગ જાય! ત્યાં હાજર એવા મહાનુભાવોના મનમાં પ્રશ્ન થયો: ‘અંતિમ યાત્રા વખતે બાપુની છાતી ખુલ્લી રાખવી કે ઢાંકેલી રાખવી?’ દેવદાસ જેવો સુપુત્ર રડી રહ્યો હતો. એણે રડતા અવાજ કહ્યું: ‘બાપુની છાતી અંતિમ યાત્રા દરમ્યાન ખુલ્લી જ રાખવામાં આવે, મેં બાપુની હતી તેવી ભવ્ય છાતી કોઇ સૈનિકની પણ જોઇ નથી. દેવદાસભાઇની વાત સૌ વડીલોએ માન્ય રાખી. એમની વાત માન્ય રાખીને ગાંધીજીની છાતી યાત્રાપથ પર ખુલ્લી રાખવામાં આવી હતી. આજના તીર્થસ્થાન રાજઘાટ પર શબ્દો વાંચવા મળે છે: हे राम! Blog:http://gunvantshah.wordpress.com