The First Happiness He Did Not Himself And The First Sorrow He Did Not Himself!

વિચારોના વૃંદાવનમાં: પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા અને પહેલું દુ:ખ તે જાતે નડ્યા!

લેખક: ગુણવંત શાહ



ફઘાનિસ્તાન રશિયાના તાબામાં હતું પછી તાલિબાનનું શાસન શરૂ થયું. તાલિબાની શાસનની પૃષ્ઠભૂમિમાં લખાયેલી મજાની નવલકથાનું મથાળું છે: ‘The Kite Runner.’ એમાં પિતા ઇસ્લામી શ્રદ્ધા ધરાવનાર ચુસ્ત મુસલમાન છે અને તોય શરાબનું વ્યાસન ચાલુ છે. દીકરો આમિર નવલકથાનો નાયક છે. આમિર પિતાને પૂછે છે: ‘બાબા! અમને નિશાળમાં એવું શિખવાડવામાં આવ્યું છે કે: શરાબસેવન ઇસ્લામની વિરુદ્ધ છે. શિક્ષક ફાતિમુલ્લા ખાને બાળકોને ભણાવ્યું છે કે, ‘શરાબસેવન ઇસ્લામ ધર્મમાં પાપ ગણાય છે.’ પિતા પુત્રના પ્રશ્નનો લંબાણથી જવાબ આપે છે. તેઓ આમિરને કહે છે: ‘દુનિયામાં પાપ એક જ છે અને એ છે, ચોરી કરવી. બીજાં બધાં જ પાપો તો ચોરીનાં જ અન્ય સ્વરૂપો છે. જ્યારે તમે કોઇ માણસની હત્યા કરો છો, ત્યારે તમે કોઇના જીવનની ચોરી કરો છો. તમે એની પત્નીના અધિકારની ચોરી કરો છો, તમે એનાં બાળકો પાસેથી પિતાના જીવનની ચોરી કરો છો. તમે જ્યારે કોઇને છેતરો છો, ત્યારે તમે એના અન્ય પાસેથી પ્રામાણિક વ્યવહારની સહજ અપેક્ષાની ચોરી કરો છો!’ (પાન-16) આવો સંવાદ વાંચીને આપણું મન વિચારે ચડી જાય છે. આપણે કેટલી વાર ‘ચોરી’ કરીએ છીએ? પિતા પોતાના પુત્રને ચોરીશાસ્ત્ર સમજાવે છે. શરાબસેવન પણ એક પ્રકારની ચોરી જ ગણાય અને હત્યા પણ ચોરી જ ગણાય. વાતવાતમાં પિતાનું પાત્ર આપણને કાનમાં કહી દે છે કે આપણે સૌ ‘ચોર’ છીએ અને ચોરી કરવી એ આપણી હોબી છે. સત્ય, અહિંસા, ચોરી ન કરવી જેવાં અગિયાર મહાવ્રતો આપણને મહાત્માજી પાસેથી પ્રાપ્ત થયાં છે. એમાં, ‘ચોરી ન કરવી’ જેવું મહાવ્રત સમજવા માટે પણ આ નવલકથા વાંચવા જેવી છે. બાકી આપણું આખું જીવન કોઇ ને કોઇ પ્રકારની ચોરી કરવામાં જ પૂરું થઇ જાય છે. પોતાની પોલ ખોલવાની ઉતાવળ હોય એવી છાપ ધરાવનાર નિખાલસ લેખક અને વિચારક ઓસ્કર વાઇલ્ડને માટે જરૂર કહી શકાય: ‘હૈયે તે હોઠે.’ એમણે લખ્યું ઘણું અને જે પણ લખ્યું તે સાચું લખ્યું! લખતી વખતે લેખકને એક પ્રશ્ન અંદરથી ખલેલ પહોંચાડે એમ બનવું જોઇએ. ‘હું મારા વાચકોને મારી છાપ સારી પડે તે માટે જૂઠું તો નથી લખતો ને?’ ઓસ્કર વાઇલ્ડને કદાચ આવા પ્રશ્ને નહીં પજવ્યો હોય. તેઓ સજાતીય સેક્સ માણનારા ‘Homo’ હતા અને તેથી એમણે જેલ પણ ભોગવી હતી. એક વાર એમને કોઇ વાચકે પૂછ્યું: ‘તમારા મતે વિશ્વની દસ સર્વશ્રેષ્ઠ કૃતિઓ કઇ?’ ઓસ્કર વાઇલ્ડનો જવાબ હું આપણા ગુજરાતના સાહિત્યકારોને અર્પણ કરું છું. સાંભળો: ઓસ્કર વાઇલ્ડે જવાબમાં કહ્યું: ‘અત્યારે કહેવું અશક્ય છે, કારણ કે હજી મેં પાંચ જ કૃતિઓ પૂરી કરી છે.’ અંદરની તાકાત વિના કે આત્મપ્રતીતિ (self-concept) વિના આવો સ્પષ્ટ જવાબ આપવાનું શક્ય ખરું? લોકો મારા જવાબને આત્મપ્રશંસા ગણીને મારી વગોવણી કરશે તો! જે લેખક વિવેચકોને પ્રસન્ન રાખવા મથે છે, તે શબ્દે શબ્દે ‘ચોરી’ કરતો રહે છે. આ બાબતે સદ્્ગત ખુશવંત સિંઘ દિલચોરી કર્યા વિના લખનારા સફળ લેખક હતા. નિખાલસપણે લખવું એ એમનો ‘USP’ હતો. તેઓ લોકપ્રિય હતા અને તોય ચોરી ન કરનારા સમર્થ લેખક હતા. ગાંધીજીએ લખી તેવી ‘આત્મકથા’ લખવામાં જોખમ છે. ગીતામાં (અધ્યાય-6, શ્લોક-5)માં કૃષ્ણ પાર્થને જીવનનું પરમ સત્ય સમજાવે છે અને કહે છે: આપ જ આપનો બંધુ આપ જ શત્રુ આપનો.’ - ગીતાધ્વનિ ‘માણસ પોતે જ પોતાનો મિત્ર (બંધુ) છે અને પોતે જ પોતાનો શત્રુ છે.’ મૂર્ખ માણસો કાયમ બીજામાં મિત્ર અને શત્રુને શોધવાનાં ફાંફાં મારે છે! સુખ અને દુ:ખની બાબતમાં માણસ સ્વાવલંબી છે. હજી ‘Kite Runner’ નવલકથામાંથી જડેલો ‘ચોરી’નો નવો અર્થ આગળ ચલાવીએ? બીજા વિશ્વયુદ્ધને અંતે હિરોશિમા જેવા મહાનગરમાં જે પરમાણુબોંબ અમેરિકા જેવી મહાસત્તાએ ઝીંકી દીધો તેને પરિણામે એક જ મિનિટમાં હિરોશિમાનાં લાખો સ્ત્રીપુરુષોના જીવનની રાખોડી થઇ ગઇ! એ પ્રથમ પરમાણુબોંબ જે બિંદુએ જમીન પર પડ્યો તે (એપિસેન્ટર) આગળ આવેલા પીસ પાર્ક પર વિશ્વભરના પ્રતિનિધિઓ અને શાંતિપ્રિય નાગરિકો સાથે પ્રાર્થનામાં જોડાવાનો લાભ પણ મને મળ્યો છે. માત્ર એક જ ક્ષણમાં થયેલી સૌથી મોટી ‘ચોરી’ હિરોશિમા ખાતે થઇ હતી! હજી તો વિશ્વના મુત્સદ્દીઓ આનાથી પણ મોટી ‘ચોરી’ની વાત કરે છે. ગઇ કાલે જ અખબારમાં થોડાક અંગ્રેજી શબ્દો વાંચવા મળ્યા ત્યારે સમજાયું કે ‘ચોરી’ કરવાની ચળ હજી ઘટી નથી. શબ્દો પાંચ ઊંડા શ્વાસ લીધા પછી અને બે મિનિટનું મૌન પાળ્યા પછી વાંચવાની ભલામણ છે : ‘We have missiles and bombs that we have received from Russia. The bombs are three times more powerful than those (dropped on) Hiroshima and Nagasaki.’ - Alexander Lunashenko, President Belarus વાતનો સાર એટલો જ કે હવે પછી જે બોંબ ઝીંકાશે તેને પરિણામે જે જીવનની ‘ચોરી’ થશે તે અધિક વિરાટ અને વિકરાળ હશે. ટૂંકમાં હવે પછી જે ‘ચોરીયુગ’ શરૂ થશે તે જૂની ચોરીને નાની કહેવડાવશે. ‘Kite runner’ નવલકથામાં દીકરા આમિરને એના અબ્બાજાને જે વાત કરી, તે ‘ચોરી’ હવે મોટે પાયે થાય એવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ પામતી જાય છે. હિરોશિમા ખાતે જે બોંબ પડ્યો, તેનું નામ શું હતું? એનું નામ હતું: ‘A Little Boy.’ જે દિવસે હિરોશિમા પર બોંબ પડ્યો ત્યારે દુનિયાના સૌથી મહાન શાંતિપુરુષ મહાત્મા ગાંધી જીવતા હતા! આપણે સૌએ એમને પણ હરાવી દીધા!!! }}} પાઘડીનો વળ છેડે જાણી રાખવા જેવું! અશોકકુમાર જેવા કલાકારને લોકો કેવળ અભિનેતા તરીકે ઓળખે છે. વાત એમ છે કે તેઓ એક સારા ચિત્રકાર પણ હતા. તેઓ હોમિયોપથીનું ઊંડું જ્ઞાન ધરાવતા હતા. * * * જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે આદરણીય દલાઇ લામા ઘડિયાળનું રિપેરકામ કરવામાં આવડત ધરાવતા હતા. આ વાતમાં જો કોઇ શંકા હોય, તો એક વાર ધર્મશાલા જઇ આવો અને એમને પૂછી જુઓ. * * * લિયોનાર્દ ધ વિન્સીને કબ્રસ્તાનમાં જઇને અને કબરો ખોદીને માનવ-શરીરની સંરચના (એનેટોમી)નો અભ્યાસ કરવાની ટેવ હતી. આમ કરવું એ મોટો ગુનો ગણાતો અને એ આચરવા બદલ દેહાંતદંડ જેવી સજા પણ કરવામાં આવતી. * * * જે બાબત માટે માણસ મૃત્યુને આવકારે તે બાબત, સત્ય જ હોય એવું નથી. - ઓસ્કર વાઇલ્ડ Blog:http://gunvantshah.wordpress.com