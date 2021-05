Gujarati News

The Fifth Dimension In Life Is Love, As Revealed In The Film 'Forest Gump'

વિચારોના વૃંદાવનમાં: જીવનમાં પાંચમું પરિમાણ પ્રેમ છે ‘ફોરેસ્ટ ગમ્પ’ ફિલ્મમાં એ પ્રગટ થયું છ

લેખક: ગુણવંત શાહ



કોકા-કોલા કંપની તરફથી વર્ષો પહેલાં પ્રગટ થયેલા વાર્ષિક અહેવાલમાં ત્રણ તોફાની વિધાનો કરવામાં આવ્યાં હતાં: (1) એક અબજ કલાકો પહેલાં પૃથ્વી પર માનવજીવનનો ઉદ્્ભવ થયો હતો. (2) એક અબજ મિનિટો પહેલાં પૃથ્વી પર ખ્રિસ્તી ધર્મનો ઉદય થયો હતો (3) એક અબજ કોકા-કોલાની બોટલો બજારમાં પહોંચી તે પહેલાં ગઈ કાલે સૂર્યોદય થયો હતો. દુનિયાની વિરાટ મલ્ટિનેશનલ કંપનીના અહેવાલમાં આવી જોરદાર મૌલિકતા પ્રગટ કરનારનું ભેજું કેટલું ફળદ્રુપ હશે? આવી મૌલિકતા અહેવાલમાં પ્રગટ કરનાર એ ભેજું ધરાવનાર મનુષ્યને કંપની તરફથી કેટલો પુરસ્કાર મળ્યો હશે? હવે એવા દિવસો દૂર નથી કે કોઈ મહાનગરમાં મોટા ઉદ્યોગપતિને જે આદર મળે તેના કરતાં ઘણો વધારે આદર કોઈ ચિત્રકાર, કવિ કે વિચારકને મળતો હોય. હવે મનુષ્યની મૌલિકતાનું મૂલ્ય ઓછું અંકાય એવું ગરીબડું કામકાજ નથી ચાલવાનું. ‘લગે રહો મુન્નાભાઈ’ ફિલ્મમાં મનુષ્યના ભેજા માટે ‘કેમિકલ લોચો’ જેવા બે મજાના શબ્દો પ્રયોજાયા તે યાદ છે? મૈસુરને હવે ‘મૈસુરુ’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાં આવેલી યુનિવર્સિટીના કૅમ્પસનું નામ છે: ‘મનસ્્ગંગોત્રી’. આપણા કવિ ઉમાશંકર જોશીને પ્રાપ્ત થયેલો વિખ્યાત જ્ઞાનપીઠ ઍવોર્ડ કન્નડ ભાષાના સર્જક શ્રી કે. વી. પુટપ્પાએ એ યુનિવર્સિટીના કૅમ્પસને ‘મનસ્્ગંગોત્રી’ જેવું અર્થપૂર્ણ નામ સૂચવ્યું હતું. એક જમાનામાં એ કૅમ્પસ પર વારંવાર રહેવાનું બનતું. આવું નામ સૂચવનારને વળી આર્થિક પુરસ્કાર મળે? ખબર નથી, પણ પુરસ્કાર મળવો જોઈએ એવું માનનારની કક્ષા નીચી ગણાય તો તે યોગ્ય ખરું? આજની દુનિયામાં સૌથી પૈસાદાર ગણાતા બિલ ગેટ્સનું પુસ્તક, ‘The Road Ahead’ વાંચવા જેવું છે. વર્ષ 1967માં અમેરિકાના એન આર્બર નગરમાં, ‘The Graduate’ નામની ફિલ્મ જોવાનું બનેલું. સ્નાતક થયેલો નવયુવાન બેન્જામિન (અભિનેતા ડસ્ટિન હોફમેન) એક મોટા ધનપતિને પાર્ટીમાં મળે છે. એ ધનપતિ નવયુવાનને કયા ક્ષેત્રમાં કમાણીની ઉત્તમ તક પડેલી છે તે અંગે વણમાગી સલાહ આપતી વખતે કેવળ એક જ શબ્દ ઉચ્ચારે છે: ‘પ્લાસ્ટિક્સ’. બિલ ગેટ્સ લખે છે કે આજે મને કોઈ નવયુવાન મળે, તો હું એક જ શબ્દ કહું: ‘Information’. પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં એક પ્રકારનું મથાળું છે: ‘ધ કન્ટેન્ટ રેવોલ્યુશન’. એ પ્રકરણમાં લેખકે ‘Virtual Reality (VR)’, એટલે કે આભાસી વાસ્તવિકતાની વાત વિગતે કરી છે. આપણી પરંપરામાં આભાસી વાસ્તવિકતાને માયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. VR એટલે શું? મંગળ પર ગયા વિના જ તમે મંગળ પર ચાલી આવ્યાની અનુભૂતિ VR દ્વારા કરી શકો. માયાવી અનુભવ માટેની પ્રયુક્તિને ‘સિમ્યુલેશન’ કહેવામાં આવે છે. બિલ ગેટ્સ લખે છે: One day a VR game will let you enter a virtual bar and make eye contact with someone special.’ ટૂંકમાં તમે માયાવી બારમાં જઈને માયાવી હેમા માલિનીને પ્રત્યક્ષ મળી શકો, વાતો કરી શકો અને કદાચ સ્પર્શી પણ શકો! મહાભારતની કથામાં દુર્યોધન VRને કારણે અપમાનિત થયો હતો. જ્યાં જમીન દેખાય ત્યાં પાણી હતું અને જ્યાં પાણી દેખાય ત્યાં જમીન હતી! આવા ભવ્ય મહેલની રચના મયદાનવે કરી હતી. કાકાસાહેબ કાલેલકરે લખ્યું છે કે મયદાનવ ચીનનો હતો. (‘જીવનસંસ્કૃતિ’). અવકાશનાં ત્રણ પરિમાણો જાણીતાં છે. (X, Y and Z Axis). મહાન વિજ્ઞાની એવા આઈનસ્ટાઇને મૌલિક ઉમેરો કર્યો અને સમયને ચોથું પરિમાણ (ડાયમેંશન) તરીકે પ્રમાણ્યું. જીવનમાં પાંચમું ડાયમેંશન કયું હોઈ શકે? અવકાશ અને સમય ઉપરાંત ‘પ્રેમ’ જીવનનું પાંચમું પરિમાણ હોઈ શકે એવો ભ્રમ મારા મનમાં પેદા થયો છે. કમલા દાસ જેવી ક્રાંતિકારી સ્ત્રીનું એક વિધાન મારે હૈયે ચોંટી ગયું છે. કમલા દાસે કહ્યું હતું: ‘હું પ્રેમમાં પડી કારણ કે મારે સાબિત કરવું હતું કે હું જીવતી છું !’ કમલા દાસની વાતમાં દમ છે. આ એક જ વિધાન પર કમલા દાસને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મળવો જોઈએ. પ્રેમ તો જીવનનું પાંચમું પરિમાણ છે એ વાતની પ્રતીતિ થાય તે માટે ‘ફોરેસ્ટ ગમ્પ’ જેવી ફિલ્મ જરૂર જરૂર જોવી જોઈએ. એ ફિલ્મમાં વિયેટનામ યુદ્ધની પૃષ્ઠભૂમિમાં પ્રેમની કહાની નહીં, પરંતુ પ્રેમની કવિતા પ્રગટ થતી દીસે છે. માણસની મનસ્્ગંગોત્રીનું મૂળ ત્યાં જ હોય, જ્યાં આપણા અસ્તિત્વનું મૂળ હોય. ઉપનિષદના ઋષિએ મૂળને ‘હિરણ્યગર્ભ’ તરીકે પ્રમાણ્યું છે. પ્રેમ કોઈ માનવસંબંધની કથા નથી. એ તો બીઇંગમાંથી પ્રગટતા અને પ્રસરતા ‘બીકમિંગ’ની આધ્યાત્મિક ઘટના છે. એકમાંથી અનેકના આવા દિવ્ય વિસ્તારને નરસિંહ મહેતાએ સમજાવ્યો છે: વિવિધ રચના કરી અનેક રસ લેવાને, શિવ થકી જીવ થયો એ જ આશે હિરણ્યગર્ભ (બીઇંગ) જ્યારે વિવિધ રચના (બીકમિંગ) દ્વારા પ્રસાર પામે ત્યારે નરસિંહને સમજાય કે: ઘાટ ઘડિયા પછી નામરૂપ જૂજવા અંતે તો હેમનું હેમ હોયે આમ હિરણ્યગર્ભ અને પ્રજાપતિને જોડતા સેતુનું નામ ‘પ્રેમ’ છે. નરસૈંયો છેવટે કહે છે: ભણે નરસૈંયો એ મન તણી શોચના પ્રીત કરું પ્રેમથી પ્રગટ થાશે ! આવી પ્રીતની કવિતા ‘ફોરેસ્ટ ગમ્પ’ ફિલ્મમાં આબાદ પ્રગટ થઇ છે. પ્રેમ જીવનનું પાંચમું પરિમાણ છે, એ વાત નરસિંહ મહેતાને સમજાય, આપણને ન સમજાય. વિજ્ઞાની આઈન્સ્ટાઇન સમયને અવકાશનું ચોથું પરિમાણ ગણાવે તેમાં આપણો નરસૈંયો પ્રીતનું પાંચમું ડાયમેંશન ઉમેરે તે ભક્તિપૂર્વક નોંધવા જેવું છે. ‘ગીતાંજલિ’માં રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરનાં બધાં કાવ્યો અંતે તો પ્રાર્થનાકાવ્યો ગણાય. ⬛ }}} પાઘડીનો વળ છેડે મેં લોકો આગળ ગર્વ કર્યો હતો કે હું તને જાણું છું. એ લોકો મારી કૃતિઓમાં તારો હાથ જોતા હતા ! -રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર ⬛ ⬛ ⬛ વસંતની ફૂલમાળા પહેરી કોકિલની લઇ બંસી; પરાગની પાવડીએ આવી મુજને કોઈ ગયું ઝબકાવી ! - કવિ સુન્દરમ્ Blog:http://gunvantshah.wordpress.com