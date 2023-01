Gujarati News

Magazine

Rasrang

That's It! Dare To Take A Step Forward

લિટલ વોઇસ: બસ! એક ડગલું આગળ વધવાની હિંમત

13 કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

આશા અત્યંત પ્રભાવક લાગણી છે જે પડકારભર્યા સંજોગોમાં, મુશ્કેલ સમય દરમ્યાન પણ સતત ટકી રહેવા માટેનું માનસિક બળ, નિશ્ચય અને હકારાત્મક વિચારો આપે છે. આશા જ ભવિષ્યનો આધાર છે

લેખક જિજ્ઞેશ અધ્યારુ

એપલ ટી.વી ની એક વેબશ્રેણી છે ‘લિટલ વોઇસ.’ સંઘર્ષરત મુખ્ય પાત્ર લોકોને બહુ આકર્ષે છે કારણ કે એની સાથે તરત જોડાઈ જવાય છે. લિટલ વોઇસમાં એક ગીતકાર છોકરી છે, જે આર્થિક રીતે કંગાળ છે, પૈસા માટે દિવસે લોકોનાં કૂતરાં ફેરવે છે, સાંજે બારમાં વેઇટ્રેસ તરીકે ડ્રિન્ક સર્વ કરે છે. પણ એનું સ્વપ્ન છે ગીતકાર-ગાયક બનવાનું, કોઈક મ્યુઝિક સ્ટુડિયો એનું આલબમ બહાર પાડશે એવી એને આશા છે. બેસ પાસે સતત હાથવગી પોતાની એક ડાયરી છે જેમાં એ ગીતો લખે છે અને જાતે ગાય છે. એ ગાવા માટેના, કોઈક મ્યુઝિક કંપની સાથે જોડાવાના પ્રયત્ન સતત કર્યે રાખે છે અને એને નિષ્ફળતા મળતી રહે છે. સતત નિષ્ફળતા પછી નાસીપાસ થવું સરળ છે. એવામાં ન્યૂયોર્કમાં યોજાઈ રહેલી ગીતસ્પર્ધા વિશે એને માહિતી મળે છે. એ સ્પર્ધામાં પ્રોમ્પ્ટ અપાયો છે, Hope – આશા! એની આસપાસ બધાં જ લોકો નિષ્ફળ છે, સંઘર્ષરત છે. એને કોઈ આશા આપે એમ નથી. સમય વિપરીત હોય, આપણાં ધાર્યંાથી તદ્દન ઊલટી પરિસ્થિતિ સર્જાય અને ભવિષ્ય એકદમ અચોક્કસ, અનિશ્ચિતતાઓથી ભરેલું અને નિરાશ કરી દેનારું દેખાતું હોય ત્યારે પણ આગળ એક ડગલું ભરવા, જોખમ લઈને પણ ગણતરીપૂર્વક મનોબળ ટકાવી રાખવા માટેની હિંમત એટલે આશા. એ પ્રેરણાનો સ્ત્રોત બની જીવનનો હેતુ શોધવામાં મદદ કરે છે. આપણી હિંમત અન્યોને પણ પરોક્ષ રીતે પ્રેરણાદાયક બની રહે છે. આપણી સકારાત્મકતા આસપાસનાં લોકોને પણ પડકાર ઉપાડી લેવા પ્રોત્સાહન આપે છે. ગીતસ્પર્ધાનો એક જ દિવસ બાકી છે, એ ગીત લખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એની રૂમપાર્ટનર મિત્ર પર સમલૈંગિક હોવાને લીધે કોઈ બોટલ ફેંકે છે, એ હોસ્પિટલમાં છે, પોતાની નોકરી પૂરી કરીને રાત્રે નીકળી છે, એ વર્ષોથી જે ડાયરીમાં બધાં ગીતો લખે છે એ ડાયરી સબવેમાં ભૂલી જાય છે. પોતાનું લખેલું એક પણ ગીત હવે એની પાસે નથી; એને બીજા દિવસે ઓડિશન આપવા ગીતોની જરૂર છે, એ ગીત લખવા બેઠી છે પણ લખી શકતી નથી. એના પડોશમાં એના જેવો જ સંઘર્ષરત એક યુવાન છે જે એને પ્રોત્સાહન આપે છે. બેસ એને પૂછે છે કે આવા નિરાશાજનક દિવસ પછી પણ તને લાગે છે કે હજુ કોઈ આશા બચી છે? પેલો યુવાન કહે છે, તારે આજુબાજુ જોવું પડશે, આશા ચોતરફ ફેલાયેલી પડી છે. પોતે ભાડે લીધેલી દુકાન, જેને એ ઘર તરીકે વાપરે છે એમાં બેસ કાયમ રાત્રે ગીતો ગાતી રહે છે, હતાશ થઈને રાત્રે એ ગાય છે, ‘પ્રિય આશા, જો તું મને સાંભળી શક્તી હોય તો પ્લીઝ, આજે મને મૂકીને ન જઈશ! હું ભલે અત્યારે તને અનુભવી શકતી નથી, પણ મને શ્રદ્ધા છે કે તું આસપાસમાં જ છે. મને અત્યારે તારી સૌથી વધુ ખપ છે, મારે બસ એક તણખલાનો આશરો જોઈએ છે; બીજું કંઈ નહીં!’ એ લખે છે: Read a book on Hemingway, closed my eyes to see; The man himself appeared to say, to write is just to bleed! પછી શું થાય છે? એ ગીત લખી શકે છે? એના આલબમને સ્પોન્સર મળે છે? લિટલ વોઇસની વાર્તા કહી સ્પોઇલર તરીકે ગણાઈ જવાના જોખમ સામે પણ આટલું લખ્યું એનું કારણ છે આ વેબશ્રેણીની થીમ, આમાં કોઈ સસ્પેન્સ વાર્તા નથી, મૂળભૂત તત્ત્વ છે ટકી રહેવાનો, પરિસ્થિતિ અને મન વચ્ચેનો આંતરિક સંઘર્ષ, એક ડગલું આગળ વધવાની કશમકશ. આ શ્રેણીની સરળતા, પાત્રો, સિનેમેટોગ્રાફી બધું અલગ જ છે. સૌથી મજેદાર છે એનાં ગીત. સર્જકની મથામણ અહીં બહુ રોચક રીતે દર્શાવાઈ છે. ભાગ્યે જ કોઈ અમેરિકન શ્રેણી આટલી લાગણીશીલતા અને સર્જનાત્મકતાને કચકડે કંડારી શકી છે. સંદેશ અત્યંત હકારાત્મક છે – આશા છોડશો નહીં; ગમે તેવા કપરા સંજોગોમાંથી પણ માર્ગ નીકળશે, પ્રયત્ન મૂકશો નહીં. આશા અત્યંત પ્રભાવક લાગણી છે જે પડકારભર્યા સંજોગોમાં, મુશ્કેલ સમય દરમ્યાન પણ સતત ટકી રહેવા માટેનું માનસિક બળ, નિશ્ચય અને હકારાત્મક વિચારો આપે છે. પોતાના પરની શ્રદ્ધા ચમત્કારી હોય છે એવો જાત અનુભવ આપણને સૌને વત્તેઓછે અંશે હશે જ! આશા જ ભવિષ્યનો આધાર છે. પોતાની ક્ષમતાઓ પર વિશ્વાસ કરવા, એને પ્રાપ્ત કરવા લક્ષ્ય તરફ સતત આગળ વધવાનું પીઠબળ એટલે આશા. અંધારી ટનલના બીજા છેડેથી આવતા પ્રકાશના એક નાનકડા કિરણને પણ માર્ગ ગણી આગળ વધવાની હકારાત્મકતા તરફ આપણાં મનને એ પ્રેરે છે. તો જ્યારે બધું અણધાર્યું થઈ રહ્યું હોય, સંજોગો વિષમ હોય, કોઈ નિશ્ચિત ભવિષ્ય ન દેખાતું હોય અને લોકોએ પણ જ્યારે આપણા પર આશા મૂકી દીધી હોય; આપણી પાછીપાની માટે, નિષ્ફળતા માટે જ્યારે બીજાઓ નિશ્ચિત હોય ત્યારે ટકી રહેવાનું કારણ એટલે આશા; સ્વ પરની શ્રદ્ધા. પોતાની ક્ષમતાઓ વિશે હકારાત્મકતા, સંજોગો અનુકૂળ બનશે એ આશા, સખત મહેનત અને દૃઢ નિશ્ચય સાથે કોઈ પણ સંજોગોમાંથી માર્ગ શોધી શકાય છે. અને સંજોગોવશાત આ લખું છું ત્યારે અપરોક્ષ રીતે મારી જાતને પણ આ જ સમજાવી રહ્યો છું; કદાચ પેલા નાનકડા તણખલાના આશરે ભવસાગર તરી જવાની શ્રદ્ધા છે.⬛ adhyaru19@gmail.com