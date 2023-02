Gujarati News

મનનો મોનોલોગ: પહેલું ડગ તો માંડો, રસ્તો આપોઆપ થશે

3 કલાક પહેલા લેખક: ડો. નિમિત્ત ઓઝા



આપણે જીતની નહીં, પ્રયત્નોની ઉજવણી કરવાની છે. પહેલું ડગલું જ આપણને બીજું ડગલું માંડવાની પ્રેરણા આપે છે

ર્કેટમાં ઉપલબ્ધ હોય એવી હજારો બ્રાન્ડ્સમાંથી કઈ બ્રાન્ડનું સ્લોગન સૌથી લોકપ્રિય અને પ્રખ્યાત છે? એવું તમે ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કરશો, તો દરેક સર્ચ એન્જિનના ટોપ-ફાઈવમાં એક નામ કોમન હશે. સ્પોર્ટ્સ શૂઝ કંપની Nikeનું વર્ષો જૂનું અને જાણીતું સ્લોગન ‘જસ્ટ ડુ ઇટ’. 1988માં બનેલી આ ટેગલાઈન આજની તારીખેય એટલી જ લોકપ્રિય અને ચલણમાં છે. એનું રહસ્ય ખબર છે? આ ટેગલાઈનની સામાજિક નિસબત. એક કલાકના લાંબા લેક્ચર પછી પણ મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ જે નથી આપી શક્તા, એવી પ્રેરણાનો પાવર-પંચ ફક્ત ત્રણ શબ્દોમાં મળી જાય, તો એ મંત્ર લોકોને આપમેળે યાદ રહી જાય. આ સ્લોગન સમજાવતા પહેલાં, એના ઉદ્્ગમને લગતી એક રસપ્રદ સ્ટોરી તમારી સાથે શેર કરું. બન્યું એવું કે Nike બ્રાન્ડના પ્રમોશન અને માર્કેટિંગની જવાબદારી 1988માં એક એડવર્ટાઈઝિંગ એજન્સીને સોંપવામાં આવી. એ એડવર્ટાઈઝિંગ એજન્સીના સ્થાપક ડેન વિડેન, જેમને સ્લોગન બનાવવા માટે એક ડેડલાઈન આપવામાં આવી. આગલી રાત સુધી તેમને આ કંપની માટે કોઈ જ સ્લોગન ન સૂઝ્યું. સરળતાથી જીભે ચઢી જાય અને યાદ રહી જાય એવું સ્લોગન વિચારવા માટે તેઓ આખી રાત જાગ્યા. છેવટે તેમણે પાંચ સ્લોગનની યાદી બનાવી અને તેમાંથી એક પસંદ કર્યું, ‘જસ્ટ ડુ ઇટ’. હકીકતમાં, આ શબ્દો એક હત્યારાના મુખેથી નીકળેલા અંતિમ શબ્દો હતા. ડેન વિડેનના જ પ્રદેશમાં રહેતા ગેરી ગીલમોર નામના ખૂનીને જ્યારે મૃત્યુદંડની સજા આપવાની હતી, ત્યારે ફાઈરિંગ સ્ક્વોડ દ્વારા તેને પૂછવામાં આવ્યું, ‘તમારી કોઈ આખરી ઈચ્છા? તમારે કાંઈ કહેવું છે?’ આ સવાલનો ગેરીએ આપેલો જવાબ પ્રખ્યાત બની ગયો. વાણીવિલાસ કરવાને બદલે ગેરી ગીલમોરે કહ્યું, ‘લેટ્સ ડુ ઇટ’. મતલબ કે મને જલ્દીથી મારી નાખો. આ ઘટના ડેન વિડેનના માનસ પર તાજી હતી. એમાંથી ‘લેટ્સ’ હટાવીને તેણે Nikeનું ઐતિહાસિક સ્લોગન બનાવી નાખ્યું, ‘જસ્ટ ડુ ઇટ’. આ સ્લોગન એટલું બધું ઊંચકાયું કે તેણે ડેન વિડેનની કારકિર્દી બનાવી નાખી. તેની એડવર્ટાઈઝિંગ એજન્સી વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત બની ગઈ. જે ઉદેશ્યથી Nikeના માલિક ફીલ નાઈટે સ્પોર્ટ્સ શુઝ બનાવવાની મહેનત આદરેલી, એ ઈરાદા સાથે આ સ્લોગન એકાકાર થઈ ગયું. એ ઉદેશ્ય હતો લોકોને દોડતાં કરવાનો. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃત કરવાનો. જેમ જેમ આ સ્લોગન ઊઘડતું ગયું, તેમ તેમ તેની ફિલોસોફિકલ બાજુ પણ સામે આવતી ગઈ. પોતાની સ્મૃતિકથા ‘Shoe Dog’માં ફીલ નાઈટે લખ્યું છે કે ‘It is not about winning. It is all about doing.’ બસ, આ એક જ વાક્ય આપણને દોડતાં કરવા માટે પૂરતું છે. કોઈ પણ કામ શરૂ કરતાં પહેલાં આપણને સૌથી વધારે આપણા વિચારો જ રોકે છે. આપણી ક્ષમતા વિશેની શંકા, નિષ્ફળતાનો ડર, પરિણામની અનિશ્ચિતતા અને આવા તો કેટલાય ‘Ifs & buts’ જેનો વિચાર કરીને આપણે કામ શરૂ જ નથી કરી શક્તા. હકીકતમાં જરૂર હોય છે પહેલું ડગ માંડવાની. આપણે જીત નિશ્ચિત કરવા માંગીએ છીએ, એટલે ડગ માંડતા પહેલાં ખચકાટ અનુભવીએ છીએ. એવા સમયે એ યાદ રાખવું જરૂરી છે કે આપણે જીતની નહીં, પ્રયત્નોની ઉજવણી કરવાની છે. હજારો શબ્દો, પ્રેરક વ્યાખ્યાનો કે અઢળક સેલ્ફ-હેલ્પ પુસ્તકો કરતાં, મક્કમતાથી ભરેલું એક નાનકડું ડગલું અનેકગણી વધારે પ્રેરણા આપે છે. પ્રેરણા શબ્દોમાં નહીં, એક્શનમાં રહેલી છે. માટે પ્રેરણાની પ્રતીક્ષા કરવાને બદલે એક્ટ કરવું જરૂરી છે. પહેલું ડગલું જ આપણને બીજું ડગલું માંડવાની પ્રેરણા આપે છે. લાંબુ વિચાર્યા વગર પૂરી તલ્લીનતાથી શરૂ કરેેલી કોઈ પ્રવૃત્તિ જ આપણને આગળ વધવાની હિંમત આપે છે. ડગ માંડતાં જઈએ એટલે રસ્તો આપોઆપ થતો જાય. સો, જસ્ટ ડુ ઇટ. ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com