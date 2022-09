Gujarati News

Sometimes Even Happiness Is Tiring! There Is A Limit To Being Rich

વિચારોના વૃંદાવનમાં: ક્યારેક સુખનો પણ થાક લાગતો હોય છે! માલદાર થવાની પણ એક હદ હોય છે

લેખક: ગુણવંત શાહ



વૈભવ અને આળસ વચ્ચે જ્યારે લવઅફેર થાય, ત્યારે એક મૂર્ખ પૈસાદાર પેદા થતો હોય છે. એ પૈસાદારની ભીતર રાસ રમતી ગરીબી સમજુ મનુષ્યને ચીતરી ચડે તેવી ઘૃણાસ્પદ હોય છે. ક્લિઓપેટ્રાને સામે છેડે ચીનનો મહાન ચિંતક કન્ફ્યુશિયસ બેઠેલો જણાય છે

માણસને ક્યારેક સુખનો થાક નહીં લાગતો હોય? કહેવાય છે કે ઇજિપ્તની જાજરમાન મહારાણી ક્લિઓપેટ્રા કલાકો સુધી ભવ્ય પલંગ પર સૂઇ રહેતી. એ જ્યારે મહેલના બીજા ઓરડામાં જવાનું વિચારે ત્યારે નોકરો પલંગ ઉપાડીને રાણીસાહિબાને લઇ જતા. એ રૂપા‌ળી રાણીનું મૃત્યુ થયું પછી એના મૃતદેહ સાથે પણ કેટલાક પુરુષોએ સંભોગ કર્યો હતો. એ મહારાણી એના સગા ભાઇને પરણી હતી. એનાં માતાપિતા પણ સગાં ભાઇબહેન હતાં અને એનાં દાદાદાદી પણ સગાં ભાઇબહેન હતાં. ક્લિઓપેટ્રાએ એના સગા ભાઇને એટલે કે એના પતિને પાણીમાં ડુબાડીને મારી નખાવેલો. વૈભવ અને આળસ વચ્ચે જ્યારે લવઅફેર થાય, ત્યારે એક મૂર્ખ પૈસાદાર પેદા થતો હોય છે. એ પૈસાદારની ભીતર રાસ રમતી ગરીબી સમજુ મનુષ્યને ચીતરી ચડે તેવી ઘૃણાસ્પદ હોય છે. ક્લિઓપેટ્રાને સામે છેડે ચીનનો મહાન ચિંતક કન્ફ્યુશિયસ બેઠેલો જણાય છે. ચીનના પુરાતન રાજવીઓ મહેલમાં કાયમ રોઝવૂડનું ફર્નિચર વાપરતા. કન્ફ્યુશિયસ ઔચિત્ય (LI) પર ખૂબ ભાર મૂકતો. નમ્રતા અને વિનયની નિશાની તરીકે ચીનના સામાન્ય નાગરિકો અત્યંત વિનયપૂર્વક રોઝવૂડમાંથી બનેલી ખુરશીઓ પર લગભગ ઊંબડા જ બેસવાનું રાખતા. લિન યુટાંગ લખે છે કે રાજવીઓના મહેલોનું ફર્નિચર અત્યંત અગવડભર્યું જ જણાતું. એવું ફર્નિચર વળી ક્લિઓપેટ્રા જેવી સુખવાદી (hedomist) રાણીને ગમે ખરું? લિન યુટાંગ મજાકમાં આગળ લખે છે: ક્લિઓપેટ્રા અને કન્ફ્યુશિયસ જો એકબીજાંને સામસામે મળે તો કેવી ગમ્મત પડે?’ સગવડ સુખદાયિની છે. અગવડ દુ:ખદાયિની છે. આધ્યાત્મિક વિકાસમાં અગવડ મદદરૂપ થાય છે એવું માનનારા લોકો કષ્ટને આવકારે છે. આદિમાનવને જો સગવડ પ્રત્યે પક્ષપાત ન હોત તો ટેક્નોલૉજીનો વિકાસ થયો હોત ખરો? પાયથાગોરસનો પ્રમેય જાણીતો થયો તેના મૂળમાં ખેડૂતની જાડી સમજણ રહેલી છે. ચોરસ ખેતરમાં કાટખૂણે આવેલા બે શેઢાઓ પર ચાલવાને બદલે એ અભણ ખેડૂતે જ્યારે ખેતરમાંથી ઉબાણ (ડાયોગ્નલી) ચાલવાનું પસંદ કર્યું ત્યારે પાયથાગોરસનો પ્રમેય જાણીતો ન હતો. એ રસ્તો ઉબાણ તરીકે ઓળખાયો. ત્યારપછી સદીઓ વીતી ગઇ. એ ઉબાણ પાછળથી કર્ણ (હાઇપોટેનિયસ) તરીકે ભૂમિતિમાં જાણીતો થયો! ટેક્નોલોજીનું બીજું નામ ‘સગવડોલૉજી’ હોવું જોઇએ. છાંદોગ્ય ઉપનિષદના પ્રારંભે ઋષિ સનત્કુમાર નારદને કહે છે: ‘જ્યારે મનુષ્યને સુખ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે એ કશુંક કરે છે. સુખ મળે તેમ ન હોય ત્યારે એ કશુંય કરતો નથી; માટે સુખ શી રીતે મળે તે માટે વિશેષપણે જિજ્ઞાસા રાખવી જોઇએ.’ (છાંદોગ્ય ઉપનિષદ, 7,12,1). ટૂંકમાં ઉપનિષદના ઋષિ સુખવિરોધી કે સગવડવિરોધી ન હતા. જીવનના ઘણા કલાકો મનુષ્ય બેસવામાં વિતાવે છે. યંત્રોની કૃપા અને અવકૃપાને કારણે પેઢી દર પેઢી લોકોનો બેસવાનો સમય વધતો જ જાય છે. હાલવા-ચાલવાનું ઘટતું જાય છે અને કાર અને બાઇક દ્વારા વહેતાં રહેવાનું વધતું જાય છે. બધું ઘરબેઠાં મળતું રહે છે. સોફા પર બેેઠેલો છાણનો પોદળો કલાકો સુધી રિમોટ કંટ્રોલનું બટન દબાવીને ટીવીની ચેનલો પર ઠેકડા મારતો રહે છે. તળાવે પાણી ભરવા કે કપડાં ધોવા માટે જવાનું હવે ખતમ થયું છે અને નળ દ્વારા આવતું પાણી રસોડાના પ્લેટફોર્મ સુધી આવતું થયું છે, અનાજ દળવાની ઘંટી હવે ઘરના ખૂણે ગોઠવાઇ ગઇ છે. આપણે સૌ હવે બેઠાડુયુગનાં સંતાનો છીએ. ડાયાબિટીસ કાંઇ મફતમાં નથી મળતો! સમ્રાટ અશોક કે અકબરને પણ ન મળી એવી સગવડો હવે ઝૂંપડીમાં રહેનારા ગરીબ માણસને મળતી થઇ છે. માલદાર થવાની પણ હદ હોય છે. માલદાર માણસની પ્રચ્છન્ન ગરીબીનો ચળકાટ રોજ વધતો જાય છે. પશ્ચિમના દેશોમાં એક વિચારધારા જન્મી ચૂકી છે: ‘Philosophy of enoughness.’ મનની શાંતિ માટે કોઇ માણસ હરામની કમાણી જતી કરવા તૈયાર છે ખરો? સાચું કહું? મને તાતા, બિરલા, અંબાણી કે અદાણીની ગરીબી દયનીય જણાય છે. આજનાં મહાનગરોમાં એવા તો કેટલાય સુખી પરિવારો હોય છે, જેમને ‘રાવણ પરિવારો’ કહી શકાય. રાવણ માનવજાતનો એક એવો પ્રતિનિધિ છે, જેનો મહેલ ભવ્ય હોય છે, પરંતુ જેની વૃત્તિ અભ‌વ્ય હોય છે. તુલસીદાસજી સાવ સાચું કહે છે: જહાં સુમતિ તહં સંપતિ નાના। જહાં કુમતિ તહં વિપત્તિ નિદાના।। ભવ્ય બંગલાના અભવ્ય માલિક માટે કોઇ કહેવાતા સાધુની પધરામણી પેઇનકિલર બની જાય છે. પીડાનું મૂળ કાયમ રહે છે, પરંતુ હંગામી રાહત જરૂર મળે છે. માનશો? જાતને છેતરવાનું માણસને બહુ ગમે છે! જીવનની શાંતિ જાળવવા માટે જરાક જુદા પ્રકારના માલદાર થવાની જરૂર પડે છે. વધારે પડતો ખર્ચ, વધારે પડતી તાણ પેદા કરે છે. માલદાર બનવા માટે બધો જ ભાર ‘માલ’ પર મૂકવો પડે છે. માલ એટલે દ્રવ્ય. માલ એટલે મૅટર. માલ એટલે પૈસો. ટૂંકમાં માલદાર હોવું એટલે દ્રવ્યના ઢગલાના માલિક હોવું! એવી કોઇ સમૃદ્ધિ હોય ખરી, જે દ્રવ્યના પાવાગઢથી પણ ઊંચેરી હોય? સોક્રેટિસ આવી અલૌકિક સમૃદ્ધિનો માલિક હતો. માણસનું મૂલ્યાંકન જો એની માલિકીના પાવાગઢ કે હિમાલય પરથી થાય તો માનવું કે આપણે તળેટીમાં જ ઊભાં છીએ. માણસનું મૂલ્યાંકન એની ભવ્ય મોટરગાડી કે એના ભવ્ય બંગલા પરથી ન થઇ શકે. આવી કુટેવ ખરેખરી ‘રાવણતા’ ગણાય. આખું અમેરિકા આજકાલ ઊંધે માથે લટકીને સુખના રાવણિયા ચહેરાને નીરખી રહ્યું છે! જે માણસ આજે સાંજે શું ખાવું તેની ચિંતામાં હોય, તે તાણમાં જીવી એ સમજી શકાય તેવી વાત છે, પરંતુ ધરાયેલા મનુષ્ય પણ બેચેન હોય ત્યારે આશ્ચર્ય થવું જોઇએ. કદાચ તેથી જ સોક્રેટિસ જેવા મહામાનવે કહ્યું હતું: દ્રવ્યસમૃદ્ધિ એ કૃત્રિમ ગરીબી છે અને સંતોષ એ અકૃત્રિમ સંપદા છે! રાવણ પાસે માત્ર એક જ બાબત હતી. એની પાસે સત્તાનો અને સંપત્તિનો ચળકાટ જરૂર હતો, પરંતુ અંદરથી એ જબરો ગરીબ હતો. રાણી મંદોદરી રાવણની ગરીબીને પામી ચૂકી હતી. યુદ્ધ થયું અને રાવણ ઢળી પડ્યો ત્યારે પ્રશ્ન થયો: રાવણનો અંતિમ સંસ્કાર એની ગરિમા જળવાય તે રીતે કરવો કે નહીં? ભીતરની અઢળક સંપત્તિના માલિક એવા મર્યાદાપુરુષોત્તમ રામે કહ્યું: ‘मरणान्तानि वैराणि’ અર્થાત્ મૃત્યુ થાય તે સાથે વેરનો અંત આવી જાય છે!’ આવી હતી રામની અકૃત્રિમ સંપદા અને રાવણની કૃત્રિમ ગરીબી!!! આજે અમેરિકન શૈલીમાં એક મિલિયન ડોલરનો પ્રશ્ન શું? રામ, રાવણ અને ક્લિઓપેટ્રામાંથી કોના પર નજર ઠેરવવી? ‘સુમતિ, કુમતિ કે વિપત્તિ’માંથી અતિશય સુખનો પણ થાક લાગતો હોય છે. Too much of happiness is boring and boredom is never a good experience. હા ભાઇ હા, કંટાળો આજના કહેવાતા સુખી માણસનું કેન્સર છે. અતિશય સુખ પણ કંટાળો ઠાલવી શકે છે. માણસ ઝેરને પણ પ્રેમ કરી શકે છે. બધાં ઝેર કંઇ પોટેશિયમ સાઇનાઇડ (KCN) જેવાં ઉતાવળાં નથી હોતાં. કેટલાંક ઝેર તો તમાકુ અને કૅફીન જેવાં મીંઢાં પણ હોય છે. માણસ એવું વિચિત્ર પ્રાણી છે, જે ઝેરને પણ પ્રેમ કરી શકે છે અને ઝેર વિના પણ ઝૂરી શકે છે! તમે અમૃત વિના કોઇ માણસ ઝૂરતો જોયો છે? નોંધ: આવું લખાણ કયા લેખકનું છે? કલ્પના કરી શકો છો. તમારો વહેમ સાચો હોવાનો સંભવ છે. ⬛ }}} પાઘડીનો વળ છેડે કેટલાક લોકો ફક્ત તેમના હોઠથી રામનામ જપે છે. જો હું ફક્ત મારી માતાના નામનો જપ કરીશ, તો મારી માતાને ગમશે નહીં. તે કહેશે: ‘એના કરતાં મારાં ચાર કામ કર. જા પાણીનો આ ઘડો ભરી લાવ.’ તમારી સેવા એ જ ભગવાનનું કામ છે. મહાત્માજીએ એક વાર કહ્યું હતું: ‘મારો ચરખો, એ મારા ભગવાનનું નામ છે.’ જો હું મારા ભોજનાલયમાં આવનારા ગ્રાહકોને ભગવાનના રૂપ તરીકે જોવા લાગ્યો, તો મારી લાગણી એટલી તીવ્ર બની ગઇ કે હું તેમને પીરસવાનું જ ભૂલી ગયો! હું તેમના દૈવી સ્વરૂપને જોતો રહી ગયો અને આંખમાં આંસુ આવી ગયાં! આવી ક્ષણે સ્વયંને ભૂલી જવું અને કર્મથી દૂર થવું એ જ અંતિમ સ્થિતિ છે. તે કર્મનું ઉચ્ચ સ્તર છે. આવી ક્ષણે ખાનારાઓની ભૂખ, ખાધા વિના પણ તૃપ્ત થશે. પીરસનારની આંખોમાંથી વહેતી પ્રેમની નદી દ્વારા તેમનું પોષણ થશે. એટલા માટે જ રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહેતા: ‘ભગવાનના નામનો ઉચ્ચાર કર્યા પછી, જ્યાં સુધી તમારી આંખમાં આંસુ નઆવે, ત્યાં સુધી તમે કર્મને છોડશો નહીં.’ ‘ભારતીય સંસ્કૃતિ’, લેખક: સાને ગુરુજી, ભાવાનુવાદ સૌ. હિમા નગરે, પ્રકાશક: હેમંત એન. એમ. ઠક્કરની કંપની 140, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મંુબઇ-40002 નોંધ: ભારતીય સંસ્કૃતિને સમજવા માટેનો ઉત્તમ ગ્રંથ.