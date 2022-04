Gujarati News

Some Essential Points Of Personal Energy Conservation Campaign

મનનો મોનોલોગ: વ્યક્તિગત ઊર્જા સંરક્ષણ અભિયાનના કેટલાક જરૂરી મુદ્દા

લેખક: ડૉ. નિમિત્ત ઓઝા



સૌથી પહેલાં તો એ જાણવું જરૂરી છે કે કોને મળ્યા બાદ અથવા કોની સાથે વાત કર્યાં પછી આપણને ખરાબ ફીલ થાય છે. જે વ્યક્તિ સાથે સમય પસાર કર્યા પછી આપણી ઊર્જા, ઉત્સાહ કે ઉલ્લાસમાં ઓટ આવે છે, એ વ્યક્તિ આપણી ‘એનર્જી લીક’નું મુખ્ય કારણ હોય છે. આસપાસ રહેલું કયું પરિબળ આપણા આત્મવિશ્વાસ અને આત્મસન્માન માટે હાનિકારક છે, એની સમજ જ્યાં સુધી નથી આવતી ત્યાં સુધી બાકીનું બધું જ નિરર્થક છે. જ્યાં સુધી નિદાન જ નથી થતું, સારવાર કેવી રીતે થઈ શકે? જો એ ‘નેગેટિવ’ વ્યક્તિ કે એનર્જી વેમ્પાયરથી દૂર રહેવાનું શક્ય હોય, તો વ્યક્તિગત એનર્જી બચાવવાનો એ શ્રેષ્ઠ રસ્તો છે. એવી દરેક વ્યક્તિઓથી દૂર ભાગો, જે આપણને આપણા વિશે ખરાબ ફીલ કરાવે છે. જેમને મળ્યાં પછી આપણે નિરાશ, હતાશ કે ઉદાસ થઈ જઈએ, એવી દરેક વ્યક્તિને બહુ જ પ્રેમથી આપણા અવેરનેસ ફિલ્ડની બહાર હાંકી કાઢવાનો આપણને હક છે. અંગ્રેજીમાં એને કહેવાય, ‘To draw boundaries’. મોટા ભાગના સંબંધોમાં આપણી સૌથી મોટી નિષ્ફળતા આ બાઉન્ડ્રી કે સીમારેખા ન દોરી શકવાની હોય છે. આપણી સાથે કેવી રીતે વાત કરવી? આપણને કઈ રીતે ટ્રીટ કરવા? કેવા પ્રકારની મજાક આપણને સ્વીકાર્ય રહેશે અને કેવી વાતો નામંજૂર? બસ, એટલી વાતની જો આપણે સ્પષ્ટતા કરી શકીએ, તો આપણી ફરતે એક સુરક્ષિત વાડ બાંધી શકીએ. ટૂંકમાં, આપણી આસપાસ રહેલી દરેક વ્યક્તિને એ જાણ થવી જોઈએ કે મારી સાથે વાત કરવાના કેટલાક નિયમો, શિસ્ત કે વિવેક છે. જો તમે એનું પાલન ન કરી શકો, તો આપણે વાત નહીં કરીએ. પણ ઓબ્વિયસલી, આ એટલું સરળ નથી હોતું. કારણ કે આપણી આસપાસ રહેલી કેટલીય ‘નેગેટિવ’ વ્યક્તિઓ એવી હોય છે, જેને ‘અવોઈડ’ કે ‘ઈગ્નોર’ કરવાનું આપણા માટે શક્ય નથી હોતું. ખાસ કરીને જો એ વ્યક્તિ આપણી ઓફિસ, ઘર, કૉલેજ, મિત્રવર્તુળ કે વ્યાવસાયિક જીવનમાં હોય. એ સંજોગોમાં એની સાથે રહેવું પડે એટલું જ નહીં, એની વાતો પણ સાંભળવી પડે. તો શું કરવું ? તો ચાલો, એના માટેના કેટલાક જરૂરી મુદ્દા અને શક્ય ઉપાયોની ચર્ચા કરીએ.

ફક્ત નિરીક્ષક બનો : આપણા પર નેગેટિવ લોકો કે તેમની વાતોની અસર ત્યારે જ શરૂ થાય છે, જ્યારે આપણે તેના ભાગીદાર બનીએ છીએ. એમની વાતો કે પ્રશ્નોના જવાબ આપીએ છીએ. એમને રિસ્પોન્ડ કરીએ છીએ. એવું કરવાને બદલે, કોઈ કાળમીંઢ પથ્થરની જેમ પડ્યા રહીને ફક્ત તેમની વાતો, ટિપ્પણીઓ કે અભિપ્રાયો સાંભળ્યા કરીએ, તો આપણી ઊર્જા બચાવી શકીએ. આ પદ્ધતિને ‘ગ્રે રોક મેથડ’ કહેવાય છે. ટૂંકમાં, સામેવાળી વ્યક્તિ ગુસ્સે કે એબ્યુઝિવ થઈ જાય ત્યારે કોઈ પથ્થર જેવું વર્તન કરો. નીરસ બનીને એમની વાતો સાંભળતા રહો અને કશી જ પ્રતિક્રિયા ન આપો. એ સતત યાદ રાખવું કે તેઓ પીડાઈ રહ્યા છે. એમનો ગુસ્સો, કડવાશ, ઈર્ષા, ફરિયાદો એ બીજું કશું જ નથી પણ તેમની અંદરથી છલકાઈ રહેલી પીડા છે. તેઓ જાત અને જીવનથી નાખુશ છે. અસંતુષ્ટ છે. દુઃખી છે. તેમના પ્રત્યે કડવાશને બદલે કરુણા રાખીએ, તો સરળતાથી એમની અસરમાંથી બહાર આવી શકીએ.

હળવેથી તેમનાથી દૂર થઈ જાઓ : લેખક જીમ રોનનું એક ક્વોટ મારું ઓલ ટાઈમ ફેવરિટ છે, ‘If you don’t like where you are, move. You are not a tree.’ જે સ્થળ પર મજા ન આવતી હોય, ત્યાંથી આઘા ખસી જાવ. કોઈ બીજા રૂમ, ટેરેસ કે કેન્ટીનમાં ચાલ્યા જાવ. કોઈ ખૂણામાં જઈને હાથમાં પુસ્તક, મેગેઝિન કે અખબાર પકડી લો. કાનમાં ઇઅર-ફોન્સ નાખી દો. એ વ્યક્તિ પાસેથી આપણું એટેન્શન પાછું ખેંચીને, કોઈ અન્ય પ્રવૃત્તિમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાના આપણી પાસે કેટલાય વિકલ્પો છે.

25/75નો નિયમ: જીવનમાં આવેલી કોઈ એક નેગેટિવ વ્યક્તિના બદલામાં, બીજી ત્રણ વ્યક્તિઓ એવી શોધી લેવી જે આપણને પ્રોત્સાહિત અને પ્રેરિત કરી શકે. જાતને એવા લોકોના સંપર્કમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જેઓ જીવનથી ખુશ છે. કોઈની નિંદા કે ગોસિપિંગ કર્યા વગર જેઓ ચુપચાપ પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. એક નેગેટિવ વ્યક્તિના બદલમાં એટલિસ્ટ ત્રણ એવી વ્યક્તિઓ હોવી જોઈએ, જે આપણને સારું ફીલ કરાવે. આપણો આત્મવિશ્વાસ વધારે. આપણી ઊર્જામાં વધારો કરે.

સમયમર્યાદા નક્કી કરો : નેગેટિવ વ્યક્તિની સદંતર અવગણના કે બાદબાકી શક્ય ન હોય, તો એમની સાથેની સમયમર્યાદા નક્કી કરી નાખવી. કેટલાક મિત્રો કે સગાંને આપણે એક કલાકથી વધારે સહન ન કરી શકીએ. કેટલાક તો વીસ મિનિટ માંડ સહન થાય, અને અમુક તો એક જ મિનિટની કેટેગરીમાં આવે. પણ મહત્વની વાત એ છે કે એમની વાતોને ગંભીરતાથી લેવાને બદલે સમય મર્યાદા પૂરી થાય એટલે ‘સ્ટ્રેટેજિક ટાઈમ આઉટ’ કરી કોઈ પણ બહાનું કાઢીને નીકળી જવું. આપણે કેટલા સમય સુધી ઊર્જાશોષક પરિબળોની અસરમાં રહીએ છીએ, એ પણ મહત્ત્વનું છે.

સહાયતા કેન્દ્ર બનવાની કોશિશ ન કરો: દરેકની અંગત સમસ્યાનું સમાધાન કરવાની ન તો આપણી ક્ષમતા છે, ન તો લાયકાત. માટે જો કોઈને ફક્ત તમારા કાનની જ જરૂર હોય, તો તેમને બિનજરૂરી અને વણમાગી સલાહો ન આપો. આપણી ઊર્જાનો વ્યય કર્યા વગર, તાટસ્થ્યપૂર્વકના તાદાત્મ્યથી પણ કોઈને શાંતિથી સાંભળી શકાય છે. ટૂંકમાં, વધારે પડતા ઈન્વોલ્વ થયા વગર એક સુરક્ષિત અંતર રાખીને. યહુદી પરંપરાની એક સુંદર કહેવત છે, ‘Don’t count the teeth in someone else’s mouth’. એટલે કે અન્યની વાતોને બારીકાઈથી સાંભળ્યા વગર કે ગંભીરતાપૂર્વક લીધા વગર પણ એમને સાંભળી શકાય.

આપણી કાર્યક્ષમતા, સફળતા અને સ્વાસ્થ્યનો બધો આધાર આપણી ઊર્જા પર રહેલો છે. સમયની જેમ આપણી અંદર રહેલી ઊર્જા પણ મર્યાદિત હોય છે. એનો વેડફાટ અટકાવીને એનો યોગ્ય જગ્યાએ ઉપયોગ કરવો, એ આપણી જાત પ્રત્યેની જવાબદારી છે. ⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com