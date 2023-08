Gujarati News

Sanjay Keshwala Who Achieved Success With Sanjay Drishti

લક્ષ્યવેધ: સંજયદૃષ્ટિ રાખી સફળતા મેળવનારા સંજય કેશવાલા

26 મિનિટ પેહલા લેખક: ઉત્સવ પરમાર



સફળતા માટેની ટિપ્સ : જે માણસ સતત મથે છે એ કંઈક પામે પણ છે. સ્મૃતિ અને સમજ તીવ્ર બનાવવા યોગ્ય ઊંઘ પણ એટલી જ જરૂરી છે

પપ્પા કહેતા કે જમીનના ભાગ પડે, મકાનના ભાગ પડે પણ ભણતરમાં કોઈ ભાગ પડાવી ના શકે.’ 2021ની બેચના ગુજરાત કેડરના IPS સંજય કેશવાલા અત્યંત સામાન્ય કુટુંબમાંથી આવે છે. ચાર ભાઈઓ અને પોતાનો ખેતીનો વ્યવસાય. નાની ઉમરમાં જ પિતા સાંગણભાઈની છત્રછાયા ગુમાવી. મોટાભાઈ જ કુવાથંભ બન્યા. માતા રાંભીબેને પિતાની ખોટ પૂરી થવા ન દીધી. માંગરોળ અને જૂનાગઢમાં શાળાકીય શિક્ષણ બાદ અમદાવાદની એલ. ડી. એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાંથી BE અને ગાંધીનગર DA IICTથી M.Tech કર્યું. વાંચનના શોખ, અભ્યાસ અને પ્રતિભાના જોરે દસમા-બારમા ધોરણમાં સારા ટકા આવેલા. મનમાં ગામના સીમાડા ત્યારે જ ભુંસાઈ ગયેલા. જીવનમાં કંઇક મોટું કરવું એવું સ્વપ્ન અદૃશ્ય જગતમાં ગૂંથાઈ રહ્યું હતું. પોતાના વિસ્તાર-સમાજમાં UPSCથી પાસ થનારા અધિકારીઓ ન હતા. સંજયભાઈએ વિચાર્યું કે અજાણી ભોમકામાં નવી કેડી કંડારવી. આ જ ગાળામાં જીગર રાવલ જેવા ઇન્ડિયન રેવન્યૂ સર્વિસના વરિષ્ઠ અધિકારીનો સંપર્ક થયો અને સિવિલ સેવાનું સ્વપ્ન તીવ્ર બન્યું. સામે પડકારો પણ હતા. ઘરને આર્થિક ટેકાની જરૂર ઉપરાંત પોતાની આર્થિક સ્વતંત્રતા પણ એટલી જ જરૂરી હતી. એકલી UPSCની તૈયારી જેવી અનિશ્ચિતતાઓ સાથે આગળ વધવું કઠિન હતું. બેંકની નોકરી લીધી અને સાથે તૈયારી ચાલુ રાખી. નોકરી સાથે તૈયારી કરવી ખૂબ અઘરું કામ. દિવસભરની જવાબદારીઓ પછી થાક સામે લડી-લડીને વાંચવાનું. રોજિંદા માર્ગદર્શનનો પણ અભાવ. ઉપરથી નવાસવા લગ્ન પણ થયાં હતાં, સંજયભાઈ કહે છે કે પત્નીને આપવાનો સમય પુસ્તકોને આપ્યો. સહેજ પણ ફરિયાદ વિના તેમાં જીવનસાથીનો પૂરો સહયોગ મળ્યો. પહેલા બે પ્રયાસોમાં તો પ્રીલિમ્સમાં જ વિજયરથ અટકી ગયો. ત્રીજો પ્રયાસ પર્સનાલિટી ટેસ્ટ સુધી લઈ ગયો પણ દસ માર્ક્સથી પસંદગી રહી ગઈ. ગુજરાતી સાહિત્ય મુખ્ય વિષય તરીકે રાખનાર સંજયભાઈએ આત્મવિશ્લેષણ કર્યું. પહેલા બંને પ્રયાસોમાં મોક ટેસ્ટ ખૂબ ઓછી આપી હતી અને ત્રીજા પ્રયાસમાં જનરલ સ્ટડીઝ પર ભાર નહોતો મૂક્યો. ચોથા પ્રયાસમાં આ તમામ પાસાંઓ સુધારી દીધાં. ગુજરાતી માધ્યમમાં જ તેમણે પરીક્ષા આપી. ગુજરાતી સાહિત્ય જેવો વિષય પણ મનને હળવું રાખતો. ‘માનવીની ભવાઇ’ અને ‘પાટણની પ્રભુતા’ એ વિષયના તેમનાં ગમતાં પુસ્તકો છે. આ સમયગાળામાં આવેલી GPSCની પરીક્ષામાં તેમણે ડંકો વગાડ્યો. 2018માં તેઓ સેક્શન ઓફિસર અને 2019માં ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરીકે સિલેક્ટ થયા. UPSC અને GPSCની તૈયારી સાથે કરવા માટે પણ ખૂબ મહેનત કરવી પડે. ચોથા પ્રયાસમાં પર્સનાલિટી ટેસ્ટમાં પહોંચેલા સંજય કેશવાલા લક્ષ્યવેધ માટે સજ્જ હતા. ઇન્ટરવ્યૂમાં બેન્કિંગ અને ફાયનાન્સના સવાલો આવ્યા. ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરીકે તેઓ ખંભાળિયા ખાતે હતા. એક મીટિંગ ચાલી રહી હતી. ત્યાં જ એક મિત્રનો ફોન આવ્યો અને અભિનંદન પાઠવ્યા. મીટિંગમાં રેવન્યૂનો સ્ટાફ હાજર જ હતો, બધાંને સીધી ખબર મળી. એ ક્ષણ ઊજવાઈ ગઈ. પહેલા ત્રણ પ્રયાસોમાં મળેલી નિષ્ફળતા એટલે જીવનના ત્રણથી ચાર વરસ જેટલો સમયગાળો. યુવા અવસ્થામાં અનિશ્ચિતતાથી ભરેલો આ સમય મનમાં બેચેની ભરી દે. આ પરીક્ષા ધીરજની જ કસોટી છે. જે માણસ સતત મથે છે એ કંઈક પામે છે. આ ગાળામાં ઊંઘ અને ભોજન અનિયમિત થાય એ સ્વાભાવિક છે પણ સંજયભાઈ કહે છે કે ‘સ્મૃતિ અને સમજ તીવ્ર બનાવવા યોગ્ય ઊંઘ જરૂરી છે. ફિટનેસનું સ્તર મનને પ્રફુલ્લિત રાખે છે. મિત્રો અને પરિવારનો ટેકો પણ એટલો જ રૂડો.’ ઇન્ડિયન પોલીસ સર્વિસમાં હૈદરાબાદ ખાતે તાલીમ લીધા બાદ સમાજ અને સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે તેમની સંવેદના વધુ જીવંત બની. હાલ તેઓનું પોસ્ટિંગ રાજકોટ ગ્રામ્યના જેતપુર ખાતે છે. સંજયદૃષ્ટિ રાખી લક્ષ્યવેધ કરનાર સંજય કેશવાલા પરિવેશની મર્યાદાઓ ઓળંગીને સિવિલ સેવાના પરચમ નીચે જાહેર સેવા કરતા અધિકારીનું ઉદાહરણ છે. }

