Gujarati News

Magazine

Rasrang

Rose Is In Constant Danger, But Thorio Lives Without Danger!

વિચારોના વૃંદાવનમાં: ગુલાબ સતત જોખમમાં, પરંતુ થોરિયો જોખમ વિના જીવતો રહે છે!

એક કલાક પહેલા લેખક: ગુણવંત શાહ



કૉપી લિંક

દેખીતા જગતમાં એકસાથે ત્રણ જગત વસેલાં જણાય છે. એક છે, જ્ઞાન જગત, બીજું છે કર્મ જગત અને ત્રીજું છે ભાવ જગત...

જ સવારે અંધારાનો ભવ્ય વિદાય સમારંભ યોજાય ત્યારે સમારંભના અઘ્યક્ષ સ્થાને સૂર્ય હોય છે. સૂર્યની પ્રતીક્ષા કરવી પડતી હોય છે. રોજ રોજ ચાલતો એવો પ્રતીક્ષા યોગ, એ જ અધ્યાત્મ અને એ જ પૂજા! અંધારાની સાથે સાથે આપણામાંથી પણ કશુંક વિદાય થતું હોય છે. ધીરે ધીરે આકાશમાંથી વિદાય થતા તેજસ્વી તારલાઓ ક્યારેક આપણી ભીતર પડેલી નિરાશા પણ લઈ જતા હોય છે. નિરાશા એ જ ખરી નાસ્તિકતા છે. આજે ગજબની વાત બની. અંધારું તો વિદાય થયું, પરંતુ નિરાશા રહી ગઈ! દર્દ એક એવી વાનગી છે, જેની કોઈ રેસિપી નથી હોતી. દર્દથી છલોછલ ભરેલા હૃદયને મળવાનું બને, ત્યારે દર્દ કોને કહે છે. તે માંડ સમજાય છે. આવા કોઈ દર્દમંદ હૃદયની પજવણી કરવી, એને કોઈ પાપ નથી કહેતું! દુનિયામાં દુઃખની દયા ખાનારા ઘણા, પરંતુ દર્દની અદબ રાખનારા બહુ ઓછા. દર્દનો નાળસંબંધ દિવ્યતા સાથે હોય છે. લોકો જેને દિવ્ય સુગંધ કહે છે, એ તો પુષ્પનું આત્મવિલોપન હોય છે. ગુલાબ સુગંધ આપી શકે, વિટામિન ન આપી શકે. ગુલાબ સતત જોખમમાં હોય છે, પરંતુ થોરિયો જોખમ વિના જ જીવતો રહે છે! થોરિયા કાયમ ભારે બહુમતીમાં જ હોય છે. બહુમતી કાયમ નિરાંત આપનારી હોય છે! દર્દથી છલોછલ ભરેલા કોઈ હ્ર્દયને નજીકથી જોવું એ તો રાધાને મળવા બરાબર ગણાય. દર્દને જ્યારે રાધાનો રંગ લાગે ત્યારે પાનખરનું પાંદડું પણ શોભી ઊઠે છે. આવા કોઈ હ્ર્દયને મળવાનું બને ત્યારે ‘તીર્થ યાત્રા’ની સાચી વ્યાખ્યા આપોઆપ સમજાઈ જાય છે. પ્રેમની છલોછલતા, મૌનની વાચાળતા અને કરુણા વહેવડાવતી આંખો કોઈ એક જ વ્યક્તિમાં એકઠી થાય, ત્યારે હ્ર્દયતીર્થની પવિત્રતાનો પરચો મળે છે. એ જ આપણું કાશી, એ જ આપણું બેથલહેમ અને એ જ આપણું કાબા! માણસની ખરી તકલીફ કઈ છે? એને ગીતા કે કુરાન વાંચતાં આવડે છે, પરંતુ ભીતરના દર્દને પ્રગટ કરનારા બે આંખો દ્વારા મળતો સંદેશો વાંચતા નથી આવડતું. એને કોઈકના હૃદયના ઊંડાણમાં વહેતી ઝંખનાના ઝરણામાં સ્નાન કરવાનું નથી આવડતું. માણસ ચંદ્ર પર પહોંચ્યો ખરો, પરંતુ જ્યાં પહોંચવું જોઈએ ત્યાં નથી પહોંચ્યો! લીલા દુકાળની પીડા પણ લીલી હોય છે. ભીનાશની સમસ્યાઓ પણ ભીની હોય છે. માણસની સમસ્યાને હૃદયનો ભેજ લાગે ત્યારે એના દર્દને કુમાશદીક્ષા પ્રાપ્ત થતી હોય છે. આવું કુમળું હૃદય ઝંખી શકે છે, પણ જીવી નથી શકતું! કોઈ દર્દમંદ શાયરનું મૃત્યુ એટલે શું? શાયરનું મૃત્યુ એટલે એની ઝંખનાનું મૃત્યુ, એનાં ડૂસકાંનું મૃત્યુ અને એની પ્રતીક્ષાનું મૃત્યુ! આપણા દેખીતા જગતમાં એકસાથે ત્રણ જગત વસેલાં જણાય છે. એક છે, જ્ઞાન જગત, બીજું છે કર્મ જગત અને ત્રીજું છે ભાવ જગત. ભાવ જગતમાં ભક્તિની બોલબાલા છે. જ્ઞાનીએ પણ ભીના થવાનું છે. કર્મનિષ્ઠ માણસે પણ ભક્તિભાવમાં ઝબોળાવાનું છે. આપણી પરંપરામાં તર્કને ઋષિ કહ્યો છે. તર્કો વૈ ઋષિ: જેવું સૂત્ર તર્કને ઊંચ આસને બેસાડનારું છે. જ્ઞાની પણ ભક્તિ વિના અધૂરો છે. કોમ્પ્યુટર અને કીર્તન વચ્ચે બાપે માર્યા વેર નથી. જ્ઞાન ભીનું બને ત્યારે ગીતાની શોભા પ્રગટ થતી દીસે છે. જ્ઞાન અને કર્મમાં ભીનાશ ભળે ત્યારે જગતને સાને ગુરુજી પ્રાપ્ત થાય છે. સાને ગુરુજીની સંવેદનશીલતા ચરમસીમા પર પહોંચી ત્યારે એ સાધુચરિત માણસે આત્મહત્યા કરી હતી. સ્વરાજ મળ્યા પછી જે ભ્રષ્ટાચાર દેશને જોવા મળ્યો તે સાને ગુરુજી જેવા સંવેદનશીલ સાધુ માટે અસહ્ય હતો. જ્યારે મહાત્મા ગાંધી નિષ્ફ્ળ ગયા અને ભ્રષ્ટાચાર વધી પડ્યો ત્યારે સાચા સાધુએ આત્મહત્યા કરીને જીવનની સમાપ્તિ કરવાનું ઉચિત માન્યું! દર્દના મધપૂડા જેવું હૃદય એટલે સાને ગુરુજીનું હૃદય! એમને વંદન. સંવેદનાનો દુકાળ પડે ત્યારે શું બને? કોઈ દીકરી ત્રાસ વેઠવાની શક્તિ ગુમાવી બેસે પછી માતાપિતાની સહાનુભૂતિ પામવાની આશા લઈને પિયરના ઘરે પહોંચે ત્યારે માતાપિતા એને કહે છ ે: ‘દીકરી તો સાસરે જ સારી. થોડું દુઃખ મળે તોય તારે પાછા જવાની તૈયારી રાખવી જોઈએ.’ દીકરી રડતી રડતી શરીર પર મારઝૂડનાં નિશાન બતાવીને કહે છે: ‘બાપુજી, મને કસાઈવાડે પાછી ન વાળો. હવે તો હદ થઈ ગઈ છે. સિગરેટનાં ડામ હવે નથી વેંઠાતાં. હું તમારે ત્યાં ભારે નહીં પડું. પિયરનો લૂખો રોટલો ખાઈને જીવી જઈશ પણ હવે મને સાસરે પાછી નહીં મોકલશો…’ સંવેદના ખૂટી પડે ત્યારે દીકરીને નછૂટકે બમણી યાતના અને બમણાં અપમાનો વેઠીને કસાઈવાડા જેવા સાસરે પાછાં જવું જ પડે છે. આવી મજબૂરી દીકરીને આત્મહત્યા કરવા માટે મજબૂર કરે ત્યારે માનવું કે સમાજમાં સંવેદનાનો દુકાળ પડ્યો છે. આવી પ્રત્યેક દુખી દીકરીની લાચારી નવલકથા બનીને વાચકોને રડાવતી રહે છે. માયા ઍન્ગેલાઈના પુસ્તકનું મથાળું છે: ‘I know why the caged Bird sings.’ આપણે સૌ પાંજરે પુરાયેલાં પક્ષીઓની માફક ગાનારાં, રડનારાં, હસનારાં અને જીવનારાં મનુષ્યો છીએ. કેટલાંક પાંજરાં સોનાનાં કે ચાંદીનાં પણ હોય છે. એવાં પાંજરામાં સતત પાંખો ફફડાવતું પક્ષી જીવનભર હિજરાતું જ રહે છે. આ વાત પર ફ્રેન્ચ અસ્તિત્વવાદી जજ્યાં પોલ સાર્ત્ર તરફથી એક વાસ્તવિક વિધાન મળ્યું: ‘મનુષ્ય સ્વતંત્રતાને પનારે પડ્યો છે.’ ⬛ }}} પાઘડીનો વળ છેડે મારા ગીતે પોતાના શણગારો દૂર મૂક્યા છે. તેને પોશાક તથા ઘરેણાનું અભિમાન રહ્યું નથી. ઘરેણાંથી તો આપણા યોગમાં વિક્ષેપ પડે, તે તારી અને મારી વચ્ચે આવે, તો તેના રણકારમાં તારાં ધીમા સ્વર ન સંભળાય - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર વિશ્વવિખ્યાત ચિત્રકાર વાનગૉગે થીઅને લખેલા પત્રમાં વાંચવા મળતા શબ્દો અહીં પ્રસ્તુત છે: ‘મારે ફરી એક વાર ધરતીની ભીતર મારા નગ્ન સ્વરૂપે જવું રહ્યું. હવે મારી પાસે માંડ ત્રણચાર વર્ષો બચ્યાં છે, પરંતુ મારે વધારે મથવું જોઈએ. ખુલ્લા આકાશ તળે ક્યાંક હું જે ઝંખું છું તે તો મારે આખરે શોધવું જ રહ્યું! ત્યાં રહેલા પવનને મારે મારી ત્વચા દ્વારા પામવો જોઈએ. પેરિસમાં હું તો પવન માટેની સંવેદના છેક જ ગુમાવી બેઠો છું ધીરે ધીરે હું તો મારી ત્વચા જ ગુમાવી રહ્યો છું!’ - વાનગૉગના શબ્દો નોંધ: રવીન્દ્રનાથ જેવા કવિ અને વાનગૉગ જેવો ચિત્રકાર જીવવની વિચિત્રતાની પજવણી થકી કેવી ગૂંગણામણ અનુભવે, તેની વાત બંને મહાનુભાવોએ પોતીકા શબ્દોમાં રજૂ કરી છે. આપણે પણ ગૂંગણામણ તો અનુભવીએ છીએ, પરંતુ આપણી પાસે પોતીકા શબ્દો નથી. ખરી વાત એ છે કે હવે આપણને ગૂંગણામણ સદી ગઈ છે. હવે એની પજવણી થતી નથી. જ્યાં પોલ સાર્ત્રની વાતમાં દમ છે: ‘A man is condemned to be free.’ હવે આપણને પાંજરું વહાલું લાગે છે! Blog:http://gunvantshah.wordpress.com